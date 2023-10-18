Приметы на Новый год 2024

Всегда хочется, чтобы Новый год стал удачным. Узнайте, какие приметы в 2024 году помогут привлечь счастье и благополучие.

Восточный гороскоп определяет возможности человека, тогда как западный описывает его намерения и цели. Однако каждая стихия наделяет рожденного под ее знаком определенными качествами характера. Наступающий 2024 год пройдет под знаком Зеленого Деревянного Дракона. Сегодня поговорим о том, как расположить к себе его авторитетного Хозяина года и какие приметы помогут нам в этом.

Как правильно встретить Новый год Дракона

Подарить дерево

Совсем необязательно приобретать живое растение. Мужчинам можно подобрать интерьерный аксессуар в форме дерева, а женщинам — украшение с пышной кроной: кулон или серьги.

Украсить дом

Дом можно украсить в красных и золотых тонах. Развесьте гирлянды по дому. Считается, что привлечь счастье помогут предметы с изображением дракона.

Оживить ощущения

Развиваем фантазию. Дракону не чужд авантюризм. Подарите близким приключение: полет на воздушном шаре, прыжок с парашютом, сертификат на увлекательный квест.

Позаботиться о теле

Угощение на новогоднем столе должно включать в себя не менее 12 разнообразных блюд: встречаем особу, приближенную к Императору! Поход на массаж или в спа-салон — отличный вариант провести новогоднюю ночь.

Воспитать чувства

Предложите мужчинам вашей семьи организовать вечеринку вне дома — в кафе, ресторане или в гостях и познакомить прекрасных дам с Хозяином года, вручив его мини-копию лично в руки.



Приметы на успех

Новый год — время прощания с ветхостью и привлечения процветания. Чтобы успех сопутствовал вам, можно предпринять следующие действия:

повесить на елку или положить в кошелек золотой ключик: амулет символизирует открытие дверей к новым возможностям и достижению всех желаний;

приобрести и носить с собой драгоценный камень, связанный с символом Дракона: черный агат, яшму, змеевик, зеленый нефрит, малахит, аметист или золотой пирит;

использовать в новогоднем декоре дома «природные» цвета: золотой, коричневый, зеленый, желтый, красный, оранжевый, серебристый.

Приметы на деньги

«Не в деньгах счастье, а в том, что можно на них купить», — гласит народная мудрость. Чтобы дом был полной чашей, есть несколько «денежных» примет:

положите монетку номиналом 1, 5, 10 или 50 единиц национальной валюты под тарелку с новогодним блюдом или под половик;

установите в комнате восемь зеленых свечей, но не забудьте сжечь их до полуночи: этот ритуал обещает достаток в будущем году;

в кошелек каждому члену семьи стоит положить крупную купюру;

подарите себе или близким копилку в виде Дракона: первым делом положите туда серебряную или сувенирную монету, а также крупную купюру, и регулярно пополняйте копилку;

положите в углу комнаты ржаные зерна, желательно на окно, где будет достаточно солнечного света, или накормите ими птиц: эта примета тоже сулит скорое обогащение;

до Нового года постарайтесь вернуть все долги;

среди елочных украшений пусть висят купюры и монеты (их можно завернуть в красивую бумагу или фольгу).

Приметы на любовь

Чтобы в Новом году на любовном фронте все шло гладко, нужно знать некоторые приметы:

если девушка в новогоднюю ночь встретит на улице после полуночи мужчину, ее ожидает скорое и счастливое замужество;

увидеть на своем пути собаку — все устроится в личной жизни;

укрепить брак помогут поцелуи под бой курантов;

рассыпали хлебные крошки под столом — в доме ожидается скорая свадьба;

порезаться ножом во время приготовления новогоднего блюда — еще одна примета на замужество;

встречайте Новый год в дороге — эта примета обещает романтическое знакомство в будущем;

чтобы любовь не покидала семью весь год, напишите заветное желание на красной бумаге, перевяжите розовой лентой и подвесьте на верхушку новогодней елки: так оно быстрее сбудется;

подготовьте подарки для семерых детей — считается, что девушке это поможет найти любовь.

Приметы погоды

Важней всего — погода в доме, но иногда в новогоднюю ночь хочется и прогуляться. А во что одеваться, подскажут «погодные» приметы:

если звезды сияют особенно ярко — ждите сильных морозов на январские праздники;

месяц «спрятался» за облаками — ждите потепления;

любимый котик свернулся клубком, спрятав нос, — готовьтесь к похолоданию;

если пушистый любимец во сне вытягивается, показывая пузико, значит, близко потепление;

если снега выпало много, то лето будет дождливым.

Приметы для удачи

Переменчивая леди Фортуна жалует смелых и открытых. Вот несколько примет, чтобы впустить удачу в дом:

распахните входную дверь настежь незадолго до боя курантов;

зачесалась левая ладонь в новогоднюю ночь? Крепко сожмите ее в кулак, положите в карман, а затем резко разожмите: удача будет вашей верной спутницей весь год;

тот, кому в бокал попадут последние капли шампанского, будет удачлив весь год;

не стесняйтесь, осыпайте домашних и гостей в праздник дождем из мелких монет или из блестящей фольги. А вот хвастаться успехами минувшего года во время застолья не стоит: удачу можно спугнуть.

Приметы на беременность

Тем, кто мечтает узнать радость материнства, стоит обратить внимание на следующие приметы:

пригласите в гости беременную женщину: подарок от нее сулит скорое пополнение в собственной семье;

считается, что если женщина посидит на стуле, с которого только встала беременная, то вскоре она станет мамой;

можно спрятать под елку бутылочку, соску или ползунки;

в народе верят, что фикус помогает приблизить беременность: в качестве оберега можно использовать изделие из его листьев;

на елку повесьте погремушку в виде милого дракончика;

носите с собой в течение года полудрагоценный камень агат: считается, что он помогает наступлению скорой и желанной беременности.

Что можно и нельзя делать в новогоднюю ночь

Дурным знаком новогоднюю ночь считается:

выносить мусор из дома до полудня 1 января;

если разбилась посуда: в этом случае осколки стоит прикрыть, а убирать их уже на следующий день после полудня;

если на елке треснула игрушка: аккуратно снимите ее, заверните в плотную бумагу или ткань, а 1 января закопайте.

Чтобы привлечь счастье в ночь с 31 декабря на 1 января также существуют «свои» приметы:

открывайте окна как можно шире — приглашайте благополучие на весь год;

окна и двери в новогоднюю ночь можно украсить с помощью светящихся фонариков, свечей или лампочек. Свет и тепло, излучаемые из дома, символизируют гостеприимство;

в новогоднюю ночь наилучшая примета — случайно просыпанная соль. Хотя в обычные дни это плохой знак, в Новый год все наоборот. Считается, что соль отпугивает злых духов. И такая примета знак того, что будущем вас скорей всего ждет счастье, богатство, везение и исполнение желаний. Чтобы усилить хорошее предзнаменование, сверху сразу следует положить несколько монет.

Вопросы и ответы

Подводя итоги, поговорим о том, что волнует наших читателей чаще всего.

В какой одежде лучше встретить год Дракона?

Основные цвета: золотой, красный и зеленый. Выбирайте насыщенные оттенки. Если не решитесь на красное платье или костюм, можно добавить аксессуары нужного цвета. Одежда не должна мешать движению, а ткань стоит выбирать высокого качества. Также постарайтесь избегать «кошачьих» принтов, нарядов из кожи или меха.

Что поставить на стол, чтобы угодить Хозяину года?

Дракон порадуется блюдам из мяса, салатам из овощей, тропическим фруктам. Пряная зелень и палочки из корицы придадут угощению пикантности и добавят восточного колорита.

Если у нас есть особые семейные новогодние приметы — им стоит следовать?

Дракон — животное благородное. Он ценит сдержанность, решительность, внимательность и твердость. Постарайтесь в наступающем году не проявлять избыток эмоций: Хозяину это придется не по нраву. В остальном, обращение к проверенным поколениями традициям пойдет вам только на пользу.

Счастливого празднования и удачи на весь год!