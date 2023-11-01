Топ-100 идей, что подарить ребенку на Новый год 2024: список оригинальных недорогих вариантов



Наступает идеальное время, чтобы покупать новогодние подарки для родных и близких. Перед новым сезоном цены стремительно падают вниз, а магазины и службы доставок еще не загружены предпраздничной суетой и готовы вовремя прислать товар. Конечно, главные участники предстоящих торжеств — дети. Поэтому в первую очередь подумаем над тем, что подарить ребенку на Новый 2024 год.

Тренды на гаджеты, игрушки и прочие развлечения для малышни настолько быстротечны, что не всякий взрослый поспевает за модными новинками. Еще вчера весь детский сад сходил с ума от персонажа Хагги Вагги, а сегодня всем нужна игра Minecraft на смартфоне. Школьникам угодить еще сложнее: им нужно похвастаться перед одноклассниками и друзьями. Особое внимание нужно уделять покупкам для детей до трех лет: под елочкой должен лежать не только экологичный, но и развивающий сюрприз. Как же сориентироваться среди тысяч предлагаемых на рынке товаров? Что подарить ребенку на Новый 2024 год, чтобы действительно его порадовать в этот чудесный праздник? Давайте разбираться вместе.

Лучшие варианты подарков для мальчиков:

Самые очевидные варианты презента мальчику: игрушка — вариант для малыша или гаджет — для тех, кто постарше. Намного проще будет что-то купить, если ребенок занимается спортом или у него есть хобби. Тогда можно смело дарить ему принадлежности для любимого дела.

1. Настольный мини-футбол

Удачное приобретение, когда у вашего ребенка есть постоянная компания для игр. Это может быть также аэрохоккей или пинг-понг. Если братьев или соседских детей рядом нет, замените мини-футбол настольным бильярдом. Парню постарше такая игра нужна будет на пару размеров больше обычной мини-версии. Такой игровой автомат в комнате подростка смотрится довольно солидно, но и стоит он дороже.

2. Мини-сейф

В зависимости от возраста ребенка, стоит задуматься о «серьезности» этого товара. Малышам подойдет обычная игрушка-копилка. Мальчикам постарше можно подарить деревянный конструктор, из которого он сам соберет свой тайник и подберет секретный код. Подростку купите настоящий металлический аппарат с ключами или кодом, в котором он сможет хранить все, что сам посчитает нужным спрятать от посторонних глаз.

3. Радиоуправляемый транспорт

Универсальный подарок для любого возраста, поскольку модели электронных игрушек имеют самые разные характеристики: от простой машинки с двумя кнопками на пульте, до солидного квадрокоптера с качественной видеосъемкой или маневренного вертолета, летающего на дальние расстояния.

Если вы решили остановить свой выбор на квадрокоптере, учтите, что устройство весом более 150 грамм нужно зарегистрировать в течение 10 дней после покупки или ввоза на территорию России. Сделать это можно на портале Госуслуг. Также перед покупкой ознакомьтесь с правилами полетов в своем регионе, так как они могут отличаться в разных областях страны.

4. Домашний баскетбол

Удобная расслабляющая игра, которая обычно долго «живет» в комнате у мальчика. Мячик будут кидать и дошкольники для развлечения, и подростки, чтобы сделать перерыв при подготовке к экзамену. А играть в баскетбол на улице — отличная идея для тех, у кого есть дача или кто живет в частном доме.

5. Наборы для творчества

Огромное количество вариантов на любой вкус и возраст: от доски с выжигательным аппаратом до комплекта инструментов для резки по дереву. Дети помладше предпочитают химические опыты. Старшие склонны что-нибудь мастерить и создавать — им подойдет набор лепки из глины. Совсем взрослых может заинтересовать сборка миниатюрных моделей самолетов и кораблей.

6. Кружка-конструктор

Сосуд из прочного пластика, который словно собран из конструктора. В комплекте идут детали, которые крепятся к кружке в произвольном порядке. Оригинальное изделие можно использовать в качестве посуды для любых жидкостей. Правда, горячие напитки туда наливать нельзя. Может служить подставкой для канцелярии или напоминанием, что нужно выпивать положенные 1,5−2 литра воды в день.

7. Скретч-карта

Популярные наборы с мини-плакатами, которые мотивируют прочитать 100 книг или посмотреть лучшие оскароносные фильмы. Есть карты для самых маленьких. В них даны советы, чем бы заняться, чтобы не скучать в течение дня. Этот небольшой постер покрыт тонким слоем напыления, которое стирается обычной монеткой. Под ним ребенок и обнаружит интересные задания: что можно посмотреть, почитать, послушать.

8. Боксерская груша

Небольшая боксерская груша и перчатки в комнате мальчика — не только мотивация к занятиям спортом или единоборствами. Это хороший антистресс. Небольшой боксерский раунд поможет сбросить накопившееся напряжение.

9. Держатель для телефона

Дети рано обзаводятся гаджетами — планшетами, смартфонами. Как правило, такие аксессуары, как станция подзарядки или держатель телефона, помогают определить для вещи место в комнате, чтобы не искать ее потом по всей квартире. Существуют гибкие подставки на прищепке. Их можно легко прикрепить на край стола или спинку кровати. Это делает использование гаджета максимально комфортным.

10. Кресло-мешок

Любимый предмет мебели не только для детей, но и взрослых. Можно выбрать подходящий наполнитель пуфа, ткань, расцветку и размер. Например, есть кресло в виде футбольного мяча или мешок-капля с оригинальным рисунком в виде иконок-приложений, как на смартфоне.

Оригинальные идеи подарков для девочек

Несмотря на широкий ассортимент подарков для девочек, угодить маленьким принцессам бывает непросто. Важно не упустить этот возраст, когда для юной леди становятся важны цвета, формы и качество подарков. Дарить нужно что-то модное, лучшее, чем у подружки, в красивой упаковке и, конечно, сюрпризов должно быть много.



1. Трендовая игрушка

Очень важно следить за трендами и знать, какая игрушка именно сейчас бьет рекорды популярности. Кукольная мода меняется со скоростью света: неделю назад девочка мечтает о LOL, затем выходит новинка от Monster High, а еще через месяц ребенок разрывается между Decora Girlz и Bratz. Все корпорации постарались к Новому году и выпустили последние коллекции своих кукол на рынок. Следите за реакцией девочки и не торопитесь покупать первое, что она скажет. Скорее всего, желание изменится ближе к празднику.

2. Наборы для творчества

Для девочек создано множество товаров, которые позволяют проявить себя в разных сферах деятельности. Это может быть создание свечей, рисование картины по номерам, шитье, вязание, мыловарение, лепка бомбочек для ванны, бисероплетение, алмазная мозаика, эбру и многое другое.

3. Текстиль

В зависимости от возраста и темперамента ребенка можно подобрать в подарок на Новый год изделие из ткани. Малышкам-домоседкам понравится мягкая игрушка-подушка с пледом внутри или тафтинговый ковер в виде любимого сказочного персонажа. Модницы, конечно, оценят праздничное платье для предстоящей вечеринки. А кому-то по вкусу придется еще не успевший выйти из трендов гусь «Обнимусь».

4. Набор для приготовления еды

Для маленьких девочек это будет пластиковый кухонный гарнитур или сервиз для чаепития. Тем, кто постарше, подарите формочки для создания мороженого. Ассортимент у детских наборов просто неисчерпаем: с их помощью ребенок может приготовить шоколад, пудинг, мармелад или построить и разукрасить домик из имбирного пряника.

5. Средства для укладки волос

Это бескрайний список всевозможных подарков для девочек любого возраста, интересов и даже тех, у кого волосы еще не успели вырасти. Помимо милейших ободков, цветных прядей, париков и игрушечных наборов для укладки, можно покупать заколки, бигуди и стайлеры.

6. Сумка, косметичка, кошелек

Главное, чтобы это был не школьный рюкзак. Напоминание об учебе в новогодние каникулы может внести грустную нотку. Второй момент, который следует учесть, — мода. Изделия с двусторонними пайетками больше не актуальны, а вот всевозможные пушистики и меховушки — то, что нужно.

7. Косметика

Обязательно следует смотреть на возрастные рекомендации по использованию средств по уходу за кожей, которые вы собираетесь купить ребенку. Помимо готовой косметики, можно подарить комплект для создания ароматов или детский маникюрный набор.

8. Smash book, канцелярия

Подарок вне возраста для больших и маленьких. Красивый яркий блокнот и стильная ручка со стразами или перышками радует девочку и в 5 лет, и в 15. Сейчас на пике популярности — smash book. Это альбом, где можно хранить свои секреты и воспоминания. Владелец наполняет его наклейками, фотографиями, вырезками из журналов и другими красивыми картинками.

9. Бижутерия

Здесь действует простое правило: чем младше ребенок, тем ярче должно быть украшение. А для старших: чем больше блеска, тем лучше. Подросткам придется по душе кулон с его именем или инициалами. Малышки скорее предпочтут набор для создания собственных украшений, либо светящиеся в темноте неоновые браслеты.

10. Зеркало, шкатулка, туалетный столик

Идеи аксессуаров красоты для девочек ограничиваются только вашей фантазией и бюджетом. В качестве презента поставьте в комнату модное зеркало в полный рост, обрамленное светящимися лампочками. Или подарите туалетный мини-столик, с помощью которого можно ухаживать за лицом, сидя на кровати.

Список подарков для детей разного возраста

Подарок для ребенка на Новый год 2024 должен соответствовать современным стандартам: быть безопасным, увлекательным и развивающим. Важно не вручать в качестве сюрприза то, что вы покупаете в повседневной жизни. Одежда или билет в развлекательный парк, куда вы ходите по выходным, не будут восприниматься как подарок. Если ребенок маленький, недостаточно просто вручить игрушку — нужно уделить время и научить малыша обращаться с подарком. Совместная игра позволит плодотворно провести время вместе. Когда не знаете, чего хочет ребенок, обращайтесь к проверенному годами способу — попросите его написать письмо Деду Морозу.

Подарки ребенку до года

Музыкальный развивающий смартфон Набор деревянных погремушек Плед-конверт в форме звезды Фотоплед для новорожденных Противоударная шапка-шлем Деревянная стойка-тренажер Игрушка-комфортер для сна Развивающая игровая дуга Тактильно-сенсорное лото Массажный коврик-пазл Погремушка неваляшка Мягкая книжка-игрушка Подвеска для коляски Тактильные мячики Носки-погремушки Игрушка «Мякиши» Игровой манеж Мягкие кубики Матрас-кокон Акваковрик

Подарки ребенку 1−3 лет

Обучающий планшет для развития Резиновые игрушки для купания Пазлы из крупных деталей Книга «Раскрась водой» Двуязычный детский ноутбук Пальчиковые краски Игрушка-попрыгун Игрушки-присоски Детская палатка Надувной домик Каталка-пушкар Качалка для детей Сухой бассейн Детская горка Memory-игра Пирамидка Ксилофон Бизиборд Снегокат Сортер

Подарки ребенку 4−7 лет

Пистолет для мыльных пузырей Надувной или натяжной батут Сборная кормушка для птиц Аппарат для сахарной ваты Краски для аквагрима Детский фотоаппарат Интерактивный друг Часы с проектором Ролики, скейтборд Игра «Найди пару» Набор фокусника Ночник-планета Световой короб Шпионский набор Игра «Танграм» Меловая доска Аквамозаика Синтезатор Домино Качели

Подарки ребенку 8−12 лет

Игрушки-приколы для розыгрышей Аппарат «Похититель сладостей» Планшет для рисования светом Электронный конструктор Обувь с LED-подсветкой Танцевальный коврик Игровая приставка Костюм супергероя Набор для тай-дай Набор гончарный Деревянный пазл Воздушный змей Настольная игра Попкорн-мейкер Значки-пины Деньгомет Телескоп 3D-ручка Аэромяч Копилка

Подарки ребенку 13−16 лет

Чехол для гаджета Билет на концерт любимого исполнителя Бутылка с карабином для спорта Дизайнерский свитшот или худи Гироскутер или электросамокат Очки виртуальной реальности Сертификат онлайн-магазина Набор начинающего блогера Сертификат на мастер-класс Умная колонка Портативный фотопринтер Беспроводные наушники Беспроводная колонка Неоновая лампа Фитнес-браслет Мини-проектор Квадрокоптер Умные часы Будильник Планшет

Как выбрать подарок на Новый год ребенку

Перед походом в магазин стоит подготовиться, чтобы найти то, что действительно порадует ребенка. Возможно, никуда идти не придется, если вы захотите сделать подарок своими руками. Вот несколько советов, на что обратить внимание при выборе подарка.

Интересы и желания

Часто, думая, что купить, мы руководствуемся правилом «когда я был маленьким — мне это нравилось». Лучше оставить воспоминания о своем детстве для рассказов в теплом семейном кругу. Современные дети развиваются быстрее, они растут в новое время, в иных условиях и их радуют совершенно другие вещи. Конечно, мы учитываем пол, возраст, темперамент, интересы ребенка. Но чтобы точно угадать с подарком, нужно поговорить с сыном или дочкой. Узнайте, что сейчас модно, с кем он или она общается и какие игры для них актуальны. Обратите внимание, на какой теме ребенок оживляется и начинает активно что-то рассказывать, — это и есть ваше поле для поиска нужных подарков.

Подарки своими руками

Если взрослые оказались оригинальными и творческими личностями, они могут сами сделать подарок. Это будет примером того, как можно развиваться личности в нематериальном поле. Самый простой вариант в этом случае — вязанные или сшитые детские игрушки. Можно включить собственную фантазию и навыки или приобрести готовый набор для создания сказочного персонажа в магазине. Смастерить можно и что-то более практичное, например, сумочку или рюкзак. Особенно трогательно в качестве презента будут смотреться вязаные варежки, носочки и шапочка для младенцев.

Оформление презента

Яркая бумага и пышные банты постепенно остаются в прошлом. Для упаковки все чаще используют лаконичные крафтовые пакеты с яркими надписями или наклейками. Чтобы сделать вручение подарков интересным, изобразите на полу следы Деда Мороза с помощью муки. Они могут располагаться возле елки, словно сказочный герой там потоптался. Или предложите ребенку искать следы по всему дому, чтобы они привели его к сюрпризу. Можно придумать квест с заданиями, выполняя которые, дети будут получать подсказки, чтобы отыскать долгожданный презент.

Домашнее животное в качестве подарка

Если малыш давно мечтает о питомце, может возникнуть идея подарить ему в животное — кролика, кошку или собаку. Однако важно помнить: домашний любимец — это огромная ответственность. Поэтому подобный подарок надо заранее планировать и обговаривать со всеми членами семьи. И если вы не уверены, что ради одного счастливого мгновения готовы следующие 30 лет держать в доме, например, красноухую черепаху, тогда лучше купить мягкую игрушку. По крайней мере, ее не жалко будет выкинуть, если она надоест.

А если вы выбираете подарок не собственному ребенку, а, например, сыну или дочери ваших друзей, обязательно заранее обсудите идею «питомца в подарок» с родителями малыша. Даже если речь идет о ком-то совсем небольшом: мышке, рыбке или хомячке. Ведь именно на взрослых членов семьи, как ни крути, ляжет большая часть ответственности за животное.

Вопросы и ответы

Чем младше дети, тем более искренне они реагируют на подарки. Они не скрывают разочарования за вежливой улыбкой, если сюрприз не удался. Это, конечно, если мы берем в расчет более-менее сознательный возраст. Поэтому у родителей не получится откупиться сладостями или преподнести одежду, которую и так пора было приобретать. Да и вообще, если задуматься, ведь мы делаем подарок, чтобы увидеть счастливый блеск в глазах ребенка и создать настроение праздника.

Что можно купить на Новый год детям в школе?

Поскольку образовательное учреждение отвечает за развитие ребенка, его навыки и знания, здесь уместны подарки по данной тематике. Пусть это будут наборы для творчества. Сегодня широкий ассортимент вы найдете в любом магазине: от безопасных домашних экспериментов до комплектов юных исследователей. Если за многие годы все эти варианты уже были использованы, подумайте, что пригодится каждому ребенку на перемене или по дороге в школу. Это могут быть зонты или мешки для сменной обуви.

Что подарить на Новый год малышам в детском саду?

Чтобы избежать ненужных слез, помните, что подарки всем детям в дошкольных учреждениях должны быть одинаковыми. В школе уже можно разделять их как минимум по половому признаку, но в детском саду выделяться никто не хочет. Второй нюанс — это ответственность, когда вы решили дарить сладости. Вряд ли вам известна реакция всех детей на такие аллергены, как орехи или мед, которые входят в состав многих продуктов. Поэтому для всеобщей безопасности следует отказаться от вкусных подарков. Дошколятам подойдут наборы для рисования, кинетический песок или пластилин. Из более интересных вариантов — формочки для лепки снежков или игр в песочнице.

Какие подарки на Новый год понравятся подростку?

Подростки предпочитают практичные подарки, которые они смогут использовать длительное время. Сложно найти подобные товары среди бюджетных, если речь идет о закупке презентов на весь 11-ый класс, например. Из наиболее подходящих это может быть внешний аккумулятор, USB-флешка или ланч-бокс для перекуса в школе.

Когда речь заходит о детях, мы всегда желаем им самого лучшего: ярких впечатлений, счастливых праздников, дорогих вещей. Важно помнить, что этого хотим мы, взрослые. А дети — люди со своими желаниями, мечтами и целями. Если нам вдруг захочется вручить ребенку книгу, когда он грезит об очередном костюме супергероя, мы сделаем приятно себе, а не нашему любимому малышу. Давайте в новогоднюю ночь посмотрим на мир глазами наших детей. Вспомним это ожидание волшебства и сделаем такие подарки и сюрпризы, которые принесут им много улыбок и веру в то, что чудеса случаются.