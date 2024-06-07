Россияне стали чаще выбирать отдых на реках и озерах

В этом году самым востребованным экскурсионным направлением стал Байкал. Спрос на него увеличился на 15%. Второе место по популярности занимают туры в Карелию, которые включают в себя посещение сразу нескольких озер. Также востребованы путевки на Алтай. Стоимость такого пятидневного путешествия для двоих в июне обойдется в 111 тыс. рублей.