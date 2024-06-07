Россияне стали чаще выбирать отдых на реках и озерах

Туристы все больше бронируют загородные дома на длительный срок.
Основным требованием для летнего отдыха в этом году стало наличие водоема: такими данными поделился Российский Союз Туриндустрии (1). Россияне делают выбор в пользу либо коротких поездок за город на выходные, либо аналога пляжного отдыха. В этом случае туристы приезжают на одну-две недели, живут на берегу озера, загорают и купаются. Обычно такой вид отдыха выбирают семьи с детьми или компании друзей.
В период не сезона длительность поездок составляет не больше 3−4 дней, а в летнее время — 9−12 дней. Но в этом году бронирования увеличились до 30 дней. Стоимость такого путешествия на неделю выйдет в 55 тыс. рублей на двоих.
Наибольшим спросом у туристы пользуются коттеджи на озерах Карелии, Байкале, Селигере и Яровоем в России. В конце июня неделя в отеле на Банном озере обойдется в 40,6 тыс. рублей на двоих с питанием, а на Байкале с завтраками — от 56 тыс. рублей.
В этом году самым востребованным экскурсионным направлением стал Байкал. Спрос на него увеличился на 15%. Второе место по популярности занимают туры в Карелию, которые включают в себя посещение сразу нескольких озер. Также востребованы путевки на Алтай. Стоимость такого пятидневного путешествия для двоих в июне обойдется в 111 тыс. рублей.
Список источников
1. Российский Союз Туриндустрии. URL: https://rst.ru/novosti/novosti-turizma/rst-v-kachestve-zameny-plyazhnogo-otdyha-mnogie-rossiyane-vybirayut-letnij-otdyh-na-rekah-i-ozerah.html