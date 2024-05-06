Отдых в Карелии в 2024 году: увидеть самый крупный водоем Европы и музей под открытым небом

В Карелии начинается загадочный Русский Север. Эти земли дышат величием и спокойствием. Здесь царит нетронутая природа, суровая, изобильная и не покоренная человеком. Это особенный мир, который можно изучать всю жизнь, но так и не разгадать его тайн. Если вы решите провести свой отдых в Карелии в 2024 году, то сможете увидеть самый крупный водоем Европы, узнаете, как готовить квашеную рыбу, прикоснетесь к загадочным древним петроглифам и посетите самый крупный в России музей под открытым небом.
Полезная информация об отдыхе в Карелии
Чтобы организовать поездку в Карелию и заглянуть в каждое интересное местечко этой огромной территории, вам понадобится не один отпуск: ее площадь сопоставима с размером Болгарии. Большая часть территории окутана непроходимыми лесами, поэтому расстояния между городами и достопримечательностями весьма внушительны.
|Погода
|Средняя температура зимой — 9 °C, летом — 14 °C. Часто бывает облачно и ветрено. Здесь редко встречаются теплые солнечные дни. Погода переменчива, на Ладожском и Онежском озерах практически не бывает штиля
|Климат
|Умеренно холодный, континентальный. Большая часть территории покрыта лесами и озерами, поэтому влажность повышена
|Цены на жилье
|Цены средние по России, ничем не выделяются, в среднем это 3—5 тыс. руб. в сутки. В последнее время популярность набирает глэмпинг. Цены на домики среди природы начинаются от 10 тыс. руб. за ночь
|Транспорт
|Расстояния между туристическими точками внушительные, поэтому легче всего передвигаться по Карелии на личном автомобиле либо нанять экскурсовода с транспортом
|Питание
|Местная кухня очень разнообразна и подается во многих ресторанах. Это мясо дичи (медвежатина, оленина, лосятина), северные ягоды (клюква, морошка) и выпечка (калитки, пироги)
|Сувениры
|Отсюда привозят уникальный лечебный камень шунгит, косметику из лесных трав и тканые изделия с заонежской вышивкой
Когда лучше ехать в Карелию
В республике очень качественно организован туризм. Все достопримечательности оборудованы подъездами, парковками, зонами отдыха, кафе и прочими удобствами. Несмотря на то что здесь обжито людьми всего 10% территории, уровень отдыха поистине европейский. Одно из удобств — доступность всех развлечений для туристов круглый год. В какой сезон лучше приезжать? Определиться с выбором поможет гид по Карелии, историк Катерина Кадерова, которая уже несколько лет знакомит приезжающих с местными достопримечательностями.
Лето
Самый популярный сезон, когда суровый северный климат немного смягчается. Правда, сопровождается такой отдых не только купанием в местных озерах и походами по лесам, но и обилием насекомых. Большое количество комаров местные жители сделали достопримечательностью, размещая шутки о них на сувенирных магнитах и футболках.
— В Карелии наступает теплое время года к июлю, — рассказывает Катерина Кадерова, — это идеальный период для купания в озерах, реках, а также лучший момент для походов и пикников. Летом можно насладиться яркими цветами леса и разнообразными видами дикой природы.
Осень
Начало осени приятно тем, что комары пропадают, большинство туристов разъезжается, а погода еще радует и дает возможность проводить активный отдых на природе. В самые северные части республики в это время года приезжают за северным сиянием.
— Осень в Карелии поражает красочными осенними лесами, переливающимися золотом и оранжевыми оттенками, — добавляет наш эксперт. — Это период грибной и ягодной ловли, созерцания удивительных закатов и прогулок по тихим лесным тропинкам.
Зима
Зима богата развлечениями, не доступными туристам в другое время года. Можно покататься на собачьей упряжке и оленях или проехать в недоступные части леса на снегоходах. Туристов в этот период гораздо меньше, потому вы избежите очередей, а на фотографиях из вашего отпуска не будет посторонних людей. Кстати, знаменитый парк «Рускеала» зимой выглядит гораздо живописнее, по мнению сотрудников, работающих там. Особенно красивы замерзшие водопады Карелии. «Зимой вас ждут сказочные заснеженные пейзажи, настоящие зимние чудеса и возможности для активного отдыха», — отметила Катерина Кадерова.
Весна
В это время здесь идеально подойдет отдых в глэмпинге с шашлыками, когда цены на него максимально снижены перед основным сезоном. «Весной можно увидеть великолепные водопады, озера и реки, которые наполняются водой после сезона таяния. Это оптимальный период для пеших прогулок по оборудованным местам и для наслаждения цветущей природой», — поделилась Катерина Кадерова.
Что посмотреть в Карелии: главные достопримечательности
Есть основные, самые популярные туристические маршруты, которые мы обязательно упомянем. Карелия уникальна и тем, что даже в самом маленьким поселке найдется потрясающий пейзаж или необычная постройка, поэтому не бойтесь импровизировать и сворачивать с намеченных маршрутов.
Кижи
Памятник русского зодчества, расположенный на одноименном острове, — самый крупный в России музей под открытым небом. Ансамбль включает в себя колокольню, Преображенскую и Покровскую церкви. Храмы на Севере традиционно ставились парами — для зимних и летних служб. Самая величественная и живописная, Преображенская, считалась летней. А в Покровской было организовано отопление для зимних молебнов. Музей работает круглогодично.
Попасть к музею «Кижи» не просто — дорога занимает целый день: помимо большого расстояния, которое нужно преодолеть по дороге к острову, нужно будет еще нанять лодку у местных жителей, чтобы доплыть до острова.
Есть вариант гораздо проще: из Петрозаводска по Онежскому озеру ходит быстрокрылое пассажирское судно — комета — четыре раза в день. Однако если есть желание рассмотреть погост без большого количества людей вокруг, следует проложить неудобный маршрут (по дороге и на лодке), чтобы попасть на открытие музея рано утром среди первых посетителей.
Советуем выбрать для посещения закрытую обувь — на острове водятся ядовитые змеи: местные смотрители рассказывают, что бывали серьезные инциденты, связанные с укусами пресмыкающихся.
Валаам
Остров на севере Ладожского озера, на котором расположен древний монастырь. Экскурсоводы рассказывают историю, что раньше монахи добирались до своей обители зимой по льду пешком. Теперь туда ежедневно ходит метеор из Сортавалы несколько раз в день.
На территории можно послушать пение монахов, узнать историю жизни монастыря и купить продукты местного производства. Местные жители любят рассказывать, что здесь часто гостит семья президента нашей страны Владимира Владимировича Путина.
Если вместо метеора взять частный катер, помимо Валаама, вас отвезут на живописные Ладожские шхеры. Это каменные островки, расположенные недалеко от берега, с которых открываются чудесные виды на озеро.
Рускеала
Знаменитый природный парк разделен на две локации — каньон и водопады. Добраться до парка из Сортавалы можно на знаменитом поезде, автобусе или автомобиле. Если хочется разнообразить поездку, купите билет на ретропоезд. Основной достопримечательностью Рускеалы считается красивейший мраморный каньон, по которому можно поплавать на лодке и даже нырнуть под воду с аквалангом.
Рускеальские водопады — это отдельная территория в нескольких минутах езды на машине от парка. Это закольцованный маршрут между многочисленными каскадами, которые встречаются на реке Тохмайоки. Кстати, вся вода в Карелии коричневая из-за большого количества в ней железа.
Сортавала
Городок с необычным названием находится на берегу Ладожского озера. Это место долгих прогулок и мини-походов по живописным местам. Обязательна к посещению небольшая гора Паасо, с которой открывается шикарный вид. Активным туристам для исследования города будет достаточно одного дня, но останавливаются тут как минимум на трое суток. Ведь именно отсюда стартует маршрут к знаменитому парку «Рускеала» и к монастырю на острове Валаам.
Петрозаводск
Столица Карелии основана российским императором Петром I. Здесь можно найти первую в России железную дорогу, которую использовали для транспортировки пушек и руды. Интересно посетить Национальный музей Республики, чтобы узнать историю древних карелов. Детям понравится кафе, где напитки к столикам развозит игрушечный паровозик. А самой впечатляющей станет прогулка по набережной Онежского озера, где находится визитная карточка — скульптура «Рыбаки».
Беломорско-Балтийский канал
Беломорско-Балтийский канал соединяет между собой Белое море и Онежское озеро. Уникальное сооружение поручил построить Иосиф Сталин, и, по легенде, результат работы ему не понравился. Создавали канал заключенные Белбалтлага. Протяженность маршрута составляет целых 227 километров. А прославила это место пачка папирос, которая была самой популярной маркой в СССР. Кстати, сигареты продаются в стране по сей день: на упаковке даже сохранилась карта, указывающая на местонахождение Беломорканала. В отличие от советской версии, у сигарет появился фильтр.
Онежские петроглифы
Загадочные первобытные рисунки расположены на камнях в труднодоступной зоне, на противоположном от Петрозаводска берегу Онежского озера. Добраться до них можно только в летний период на лодке из поселка Шальского. Дорога из столицы Карелии будет неблизкой, поэтому на посещение этого места можно закладывать целый день. Но оно стоит того, ведь эти древнейшие скальные изображения до сих пор вызывают споры в научном мире. Есть необычная теория, что на камнях люди той эпохи нарисовали динозавров, которых видели своими глазами.
Заповедник «Кивач»
Первый заповедник республики славится живописным водопадом. Территория для посещения туристами обустроена смотровыми площадками и несколькими пешеходными маршрутами. С октября по апрель заповедник открыт для посетителей с 8:00 до 17:00, а с мая по октябрь — с 7:00 до 23:00.
Кондопога
Небольшой городок знаменит наличием уникального музыкального инструмента — карильона. Это европейское изобретение, состоящее из нескольких колоколов, закрепленных между собой, которые звучат при движении данной конструкции. В России насчитывается всего шесть карильонов. В Санкт-Петербурге он закреплен в башне Петропавловской крепости и не работает много лет. Еще три расположились в Подмосковье, Петергофе и Белгороде. В карельской Кондопоге находятся два других карильона, оба расположены на улицах города и радуют туристов своим уникальным звоном каждый час.
Ладожская Карелия
Об этих краях рассказала наш эксперт, гид и историк Катерина Кадерова: «Ладожская Карелия — территория между Онежским и Ладожским озерами. Она имеет важное историческое значение — как путь следования между Восточной Европой и Средиземноморьем (путь »из варяг в греки"). Здесь есть старинный саамский лабиринт, викинг-парк, городище древних карелов Паасо и другие достопримечательности Средневековья.
Но, помимо знаменитых локаций, в Карелии есть другие интересные места. Например, по дороге на палеовулкан Гирвас вы встретите так называемые качели в небо — здесь проходили съемки ремейка фильма «А зори здесь тихие». Можно увидеть лавовые потоки, искупаться в небольшом каменном озере и постоять под водопадом. В общем, три в одном: мини-водопад, палеовулкан и природное спа".
Чем заняться в Карелии
Несмотря на суровый нрав здешних земель, в Карелии каждый может почувствовать себя «в своей тарелке»: развлечение по вкусу найдется для любого человека. Можно спокойно отдыхать на берегу озера или бороться с течением во время сплава по бурной реке. Есть вариант длительных походов и легких прогулок. Можно уединиться вдвоем со второй половинкой в лесном домике или собраться шумной компанией на базе отдыха.
Отправиться на рыбалку
Один из самых популярных видов отдыха в Карелии, ведь водоемы составляют значительную часть республики: их здесь почти 70 тысяч! «В Карелии производят больше половины от всего оборота форели в России, — утверждает наш гид Катерина Кадерова. — Помимо форели, здесь можно поймать леща, окуня, лосося, судака и плотву».
Сплавиться по реке
Про сплавы по рекам рассказывает наш гид-эксперт Катерина Кадерова:
"Маршруты рек Лоймолы и Керети предлагают участникам похода уникальную возможность исследовать дикую и красивую природу северной части Карелии, встретить на своем пути живописные водопады, непроходимые леса и кристально чистые озера.
Поход со сплавом на байдарках на севере Карелии — это не только возможность активно провести время на свежем воздухе, но и уникальный шанс испытать себя в условиях дикой природы, научиться работать в команде и начать ценить простоту и красоту окружающего мира. Это путешествие оставит незабываемые впечатления и поможет полностью отдохнуть от городской суеты с помощью погружения в мир природы и гармонии.
Недалеко от Петрозаводска для любителей более спокойного отдыха осуществляются сплавы по реке Шуе, туристы проходят пороги Юманишки.
Рядом с городом Сортавалой есть возможность сплавиться по реке Янисйоки. Маршрут интересен тем, что вы увидите водосброс на бывшей финской гидроэлектростанции, красивый арочный мост, а также сможете рассмотреть заброшенные хутора и найти таинственную мельницу".
Покататься с ветерком
И в районе Петрозаводска, и в округе Сортавалы находятся питомники, где разводят собак и оленей, на которых зимой можно прокатиться. Впрочем, хаски возят туристов не так резво, как олени, поэтому поездка будет скорее интересной, чем быстрой.
Летом можно приехать и просто пообщаться с животными: прогуляться по маршруту с собаками или сфотографироваться с оленями, которые в этот период носят красивые ветвистые рога. Также зимой стоит взять лыжи напрокат и совершить спортивную прогулку по лесам и паркам. Если хочется настоящей скорости, рекомендуем организовать джип-тур по местным лесам и водопадам.
Попробовать экстремальные виды спорта
В горном парке «Рускеала» можно погрузиться в карьер с аквалангом. Причем сделать это способен даже новичок, и не только летом, но и зимой, подо льдом. Там же, у карьера, можно прыгнуть с тарзанки, проехаться на зиплайне, прокатиться на квадроциклах летом или на снегоходах зимой.
Из новых активностей — местные жители предлагают программы выживания в дикой природе, где несколько дней нужно прожить в минимально комфортных условиях, добывая себе пропитание.
Отдых в Карелии с детьми
Если рассматривать спокойный отдых на природе, возможно детям будет скучновато несколько дней подряд любоваться карельскими пейзажами. Но в случае активного отдыха им могут понравиться долгие прогулки по лесам, среди водопадов и озер.
Экскурсовод Катерина Кадерова считает, что детям есть чем заняться на севере, особенно зимой:
"Для самых маленьких путешественников Карелия — словно волшебная страна, где можно встретить карельского Деда Мороза в его поместье. Здесь, в вотчине Талвиукко, дети могут пройти сказочной тропой, чтобы встретиться с волшебником и отправить письмо с заветными желания, а может быть, даже стать помощниками самого Деда Мороза. Дети также оценят встречу с хаски и прогулку на собачьей упряжке по заснеженным просторам Карелии.
Кроме этого, юным путешественникам могут понравиться веревочные парки (здесь одни из самых длинных маршрутов в России), театр кукол и музей кукол в Петрозаводске, творческий центр «Маленькая страна»".
Где остановиться в Карелии
В республике находится большое количество рек, озер и лесов, которые в основном и притягивают туристов. Поэтому особой популярностью здесь пользуются базы отдыха, глэмпинги и аренда частных домов — многие туристы стремятся провести как можно больше времени на природе.
Отели
В немногочисленных городах легко найти маленькие отели, многие из которых сохранились еще с советских времен. В Петрозаводск обычно приезжают на 2—3 дня, в отелях долго никто не задерживается. Даже без предварительного бронирования здесь чаще всего найдется пара свободных номеров. А вот мини-отели на природе пользуются большой популярностью, поскольку стоят дешевле домика, но также подходят для интересного отдыха.
Базы отдыха
В основном расположены на окраинах: больше всего баз находится близ городов Лахденпохья, Сортавала, Петрозаводск и Кондопога. Основные услуги — баня, прокат лодок, рыбалка и мангал. Везде оборудованы детские площадки. Некоторые заведения развлекают гостей прогулками на лошадях или квадроциклах.
Глэмпинги
В отличие от баз отдыха здесь можно ощутить настоящее уединение вдали от цивилизации. В лучшем случае из развлечений будет баня и мангал, а ближайший сосед — метрах в ста от вас. Как правило, проживание в домике в лесу или на берегу озера длится недолго: туристы желают увидеть многочисленные достопримечательности Карелии. Чаще всего глэмпингом пользуются местные жители, которые хотят разнообразить свой досуг. Если есть желание побыть в тишине пару дней на природе, стоит заранее бронировать маленькие домики, ведь их количество совсем незначительно.
Гостевые дома
Предприимчивые местные жители давно предлагают гостям Карелии проживание в своих домах, организуя для них экскурсии, рыбалку и баню. Здесь всегда можно попросить хозяев подвезти вас до нужной достопримечательности. Но помните, что в нем будут жить и другие гости, которые наравне с вами пользуются услугами дома.
Что попробовать в Карелии: гастрономический туризм
Кухня в Карелии уникальна. Суровый северный климат раньше сильно ограничивал разнообразие пищи. Летом древние карелы пользовалась дарами леса: собирали грибы и ягоды, охотились на дичь и ловили рыбу в местных водоемах, а вот зимой природа замирала. С осени племена делали заготовки — они квасили продукты. В глиняные горшки помещали выловленную рыбу, консервировали наполненный до краев сосуд и зарывали в землю. Продукты ферментировались в собственном соку. Вкус и запах у таких блюд был не самым приятным.
Сегодня Карелия славится свежей рыбой, дичью, ягодами, грибами и пирожком под названием «кали́тка». Из морошки и клюквы делают морсы и варенье. Мясо дичи — лося, медведя, оленя — тушат, жарят, варят и подают с ягодными соусами.
Но самое популярное, что нужно обязательно попробовать в Карелии, — калитка. Это открытый ржаной пирожок, в который помещается любой местный деликатес — рыба, мясо или варенье.
Как добраться
Попасть в Карелию можно и поездом, и самолетом, и автомобилем, и автобусом. Удобнее всего добираться из Санкт-Петербурга.
1. Поезд
Универсальное решение по соотношению «цена — качество». Можно вечером отправиться из Санкт-Петербурга в Петрозаводск, переночевать в поезде и утром уже гулять по столице северной республики. Ближе будет отправиться из Петербурга в Сортавалу — время пути на поезде составит четыре часа. Поезда в оба карельских города отправляются с Финляндского и Ладожского вокзалов.
2. Самолет
Петрозаводск — единственный аэропорт Карелии: сюда прибывают рейсы из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Сочи, Минеральных Вод, Калининграда и Череповца. Самолеты летают из двух московских аэропортов — Домодедово и Шереметьево. Расписание прилетов скромное: в день здесь принимают и отправляют до шести рейсов.
3. Автомобиль
Наиболее подходящий транспорт с учетом больших расстояний для передвижения между карельскими локациями. Из Санкт-Петербурга нужно выехать на трассу «Кола», которая проходит через Петрозаводск. Это самая северная федеральная дорога страны, которая считается одной из самых живописных. Учтите, что заправок по пути будет не так много, поэтому следует внимательно следить за баком. Направляясь в сторону Сортавалы, нужно выехать на одноименную автодорогу под номером А-121.
4. Автобус
С Северного автовокзала ежедневно ходит автобус Санкт-Петербург — Петрозаводск. Он проходит через Сортавалу. С автовокзала на Обводном канале тоже ездят автобусы в столицу Карелии, но уже по трассе «Кола», без заезда в Сортавалу.
Цены на отдых в Карелии
Дороже всего может обойтись дегустация местной кухни и экстремальный отдых. А проживание в живописных местах и частных домиках в целях экономии лучше делить с друзьями.
|Услуга
|Стоимость
|Авиабилеты Санкт-Петербург — Петрозаводск
|От 10 000 руб.
|Авиабилеты Москва — Петрозаводск
|От 8000 руб.
|Автобус Санкт-Петербург — Петрозаводск/Сортавала
|От 1500 руб.
|Такси в Петрозаводске
|От 200 руб.
|Маршрутное такси в Петрозаводске
|От 50 руб.
|Сутки в отеле
|От 5000 руб.
|Сутки в домике на природе
|От 10 000 руб.
|Сутки в хостеле
|До 10 000 руб.
|Яства из дичи (например, гриль из оленины)
|От 1000 руб.
|Рыбные блюда
|От 500 руб.
|Калитка
|От 150 руб.
|Вход к водопадам Рускеалы и Кивача
|250 руб. для взрослых и 150 руб. для детей
|Поездка на зиплайне над рускеальским карьером
|2000 руб.
|Дайвинг в Рускеале
|От 5000 руб.
|Катание на упряжке с оленями
|От 2000 руб.
|Прокат снегохода
|От 5000 руб.
Советы путешественникам, как недорого отдохнуть в Карелии
Гид по Карелии Катерина Кадерова дает несколько практических советов, которые позволят сэкономить в поездке.
"1. Проверяйте дату празднования Дня города
В Петрозаводске она плавающая — последняя суббота июня. В этот день большая часть музеев открыта к посещению без оплаты, а также штатные экскурсоводы проводят бесплатные либо очень бюджетные экскурсии по городу. Можно даже попасть на концерт любимого исполнителя и попробовать национальную еду (например, карельские калитки и уху).
2. Изучите туристические сайты
Когда я планирую свое путешествие, руководствуюсь фразой «сэкономил — считай заработал». Я всегда проверяю наличие купонов на билеты, развлечения, еду и жилье, узнаю об акциях у туроператоров и агрегаторов билетов. Часто гиды размещают одно и то же предложение на разных платформах, и цены там различаются. Делюсь недавним открытием — «Культура.РФ»: на сайте собраны все выставки в государственных учреждениях региона. Возможно, в каком-то селе N будет то, что интересно вам.
3. Общайтесь с местными жителями
Сейчас даже гиды не всегда могут успевать посещать новые рестораны города, но всегда найдется инфлюенсер, который уже оценил лучшее блюдо в заведении. По дороге из аэропорта или с вокзала также можно спросить у таксиста, куда бы он посоветовал сходить, что ему нравится. Так вы узнаете, куда ходят местные жители, бонусом — дорога покажется быстрее".
Отзывы туристов об отдыхе в Карелии
Надежда Корнеева, автор материала:
«Расскажу о личном опыте. Карелия — одна из самых чистых, комфортных и приятных республик для проведения интересного, качественного отдыха в России. Главное, что он точно не будет скучным! Я бывала здесь много раз в разное время года — это всегда новые локации, потрясающие фотографии и очень вкусная еда. Самая приятная часть республики — душевные и искренние местные: они всегда готовы помочь и рады всем гостям. И большинство туристов со мной согласятся».
Мы также изучили отзывы путешественников, которые посещали Карелию.
Путешественник Игорь Царев назвал ее «Жемчужиной Русского Севера»:
Делимся еще одним интересным отзывом от путешественницы, которая была в Карелии.
Вопросы и ответы
Экскурсовод Катерина Кадерова поделилась, какие сувениры можно купить в путешествии и какие еще интересные места стоит посетить.
Что можно привезти из Карелии в подарок?
"Стоит привезти морсы и соусы для мяса из ягод (брусники, клюквы, морошки). Покупают варенье, из алкоголя — карельский бальзам и настойки, замороженные ягоды и грибы. Также могут быть интересны разные виды дикого мяса (олень, медведь, кабан) — вяленое, сушеное, консервы. Еще один вариант — рыбные консервы, икра, рыба в вакууме, сушеная и свежая. Из необычного — пельмени с рыбой (щука, треска).
В Петрозаводске есть несколько локальных брендов одежды, которые отражают тесную связь прошлого и будущего: платья, футболки, дождевики, сочетающие традиции и ремесла Севера России.
Из предметов интерьера можно привезти разделочные доски, ложки, тарелки, зеркала с рамами из карельской березы, панно из стабилизированного мха, салфетки и скатерти с традиционной вышивкой. В Петрозаводске есть магазин, где продают предметы интерьера местных мастеров и читают лекции о развитии северного дизайна".
Где в Карелии можно посмотреть северное сияние?
«Реальнее всего — в период с сентября по март, когда ночи становятся темнее и чаще бывают ясными. Особенно высокие шансы увидеть северное сияние в зимние месяцы из-за долгих и темных ночей. Лучшие места для созерцания — это удаленные от населенных пунктов локации с чистым небом, где меньше светового загрязнения. Чем ближе к полярному кругу, тем выше вероятность увидеть сполохи на небе. Из личного опыта — северное сияние возможно и в августе, если солнце особенно активно».
Где в Карелии можно купаться летом?
"В целом в любом озере или реке, если погода позволяет.
Вот список некоторых мест, где вы отлично проведете время:
1. Онежское озеро: вокруг него много обустроенных мест для купания и популярных пляжей (например, «Пески» в Петрозаводске).
2. «Белые мосты»: дикое место, где в лесу скрыт водопад, — здесь особенно приятно освежиться в жаркую пору.
3. Каменный бор: отвесные скалы и прозрачная вода.
4. Сямозеро: длинный песчаный пляж и чистая вода".
Автор: Надежда Корнеева
Эксперт: Катерина Кадерова, историк, научный сотрудник Национального архива Республики Карелия, внештатный гид-экскурсовод музея «Кижи», гид по Карелии