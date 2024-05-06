Отдых в Карелии в 2024 году: увидеть самый крупный водоем Европы и музей под открытым небом

Загадочные первобытные рисунки расположены на камнях в труднодоступной зоне, на противоположном от Петрозаводска берегу Онежского озера. Добраться до них можно только в летний период на лодке из поселка Шальского. Дорога из столицы Карелии будет неблизкой, поэтому на посещение этого места можно закладывать целый день. Но оно стоит того, ведь эти древнейшие скальные изображения до сих пор вызывают споры в научном мире. Есть необычная теория, что на камнях люди той эпохи нарисовали динозавров, которых видели своими глазами.