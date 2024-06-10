Россияне активно приобретают туры на зимние каникулы в 2025 году

На новогодние даты уже объявили цены несколько стран — например, Мальдивы, Сейшелы и Маврикий. На Мальдивах раннее бронирование очень популярно, потому что скидки в этом случае составляют от 10% до 30%. Еще отели часто предлагают бонусы — такие как улучшенное питания или трансфер. Эти спецпредложения не распространяются на новогодние ночи. Но, если туристы планируют пребывание более 10 дней, отели могут предложить существенную разницу в цене. В других странах такие акции не так популярны, но многие гостиницы также делают выгодные предложения своим гостям. На Бали отдых в новогодние праздники будет стоить от 170 тыс. рублей на человека, а в ЮАР — от 530 тыс. рублей.