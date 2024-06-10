Россияне активно приобретают туры на зимние каникулы в 2025 году

В новогодний период наиболее востребованы пляжные курорты. Бронировать места в отелях стоит заранее, так как к датам вылета стоимость сильно увеличится. Также есть вероятность, что курс валюты может измениться ближе к праздникам.
Российский союз туриндустрии (РСТ) сообщает, что теплые страны, такие как Мальдивы, ОАЭ и Бали, наиболее популярны в новогодний сезон (1). Стоимость туров пока остается на уровне прошлого года, но некоторые отели уже повысили цены: обычно это связано с апгрейдом объекта размещения или уровня питания. В прошлом сезоне прирост по спецпредложением раннего бронирования показал рост на 30%.
На новогодние даты уже объявили цены несколько стран — например, Мальдивы, Сейшелы и Маврикий. На Мальдивах раннее бронирование очень популярно, потому что скидки в этом случае составляют от 10% до 30%. Еще отели часто предлагают бонусы — такие как улучшенное питания или трансфер. Эти спецпредложения не распространяются на новогодние ночи. Но, если туристы планируют пребывание более 10 дней, отели могут предложить существенную разницу в цене. В других странах такие акции не так популярны, но многие гостиницы также делают выгодные предложения своим гостям. На Бали отдых в новогодние праздники будет стоить от 170 тыс. рублей на человека, а в ЮАР — от 530 тыс. рублей.
Также многие авиакомпании уже предоставили клиентам расписание рейсов на зимние месяцы, поэтому сейчас можно выбрать самые выгодные предложения. В этом году цены на зимние перелеты значительно ниже, чем в прошлом.
Список источников
1. Российский союз туриндустрии. URL:
Автор: Елизавета Чеботарева