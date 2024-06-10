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Из России могут запуститься прямые рейсы в три страны

Об этом вице-премьер Дмитрий Чернышенко объявил на Петербургском международном экономическом форуме.

Самолет в облаках.
Источник: Freepik

Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко объявил на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Речь идет о планах возобновить прямое авиасообщение с Южной Кореей, Индонезией и Саудовской Аравией.

С начала апреля 2022 года туристы из России могут посетить Южную Кореею без визы. Для въезда в страну гражданам необходимо иметь загранпаспорт и заполнить онлайн разрешение на въезд K-ETA не позднее чем за 72 часа до вылета.

В 2022 году марта Россия и Индонезия пришли к соглашению о возобновлении прямого авиасообщения, которое было остановлено из-за пандемии. Однако прямые рейсы так и не были запущены. Сейчас для въезда в страну требуется загранпаспорт и виза, которую можно получить в аэропорту по прилете. Она предоставляется на 30 дней и может быть продлена на такой же период.

В мае 2021 года воздушное сообщение с Саудовской Аравией после эпидемии коронавируса было восстановлено, однако прямые рейсы так и не были запущены. Для посещения этого государства необходимы загранпаспорт и электронная виза.

Напомним, что сегодня без пересадок из России можно улететь в 38 стран.

Список источников

1. ТАСС. URL:

Автор: Елизавета Чеботарева