Из России могут запуститься прямые рейсы в три страны

В 2022 году марта Россия и Индонезия пришли к соглашению о возобновлении прямого авиасообщения, которое было остановлено из-за пандемии. Однако прямые рейсы так и не были запущены. Сейчас для въезда в страну требуется загранпаспорт и виза, которую можно получить в аэропорту по прилете. Она предоставляется на 30 дней и может быть продлена на такой же период.