Редкий вид рыб на границе с Канадой поставил рекорд по размножению

Дьявольский карпозубик — одна из редчайших рыб на планете. Этот вид проживает в США, в Национальном парке Долина Смерти, и постоянно находится под угрозой вымирания. Но в этом году судьба, кажется, улыбнулась карпозубику: биологи насчитали рекордное за 25 лет число особей, сообщает портал IFLScience.
Карпозубики живут в одной маленькой пещере на востоке Долины смерти, на границе с Национальным парком Эш Медоус в Неваде. Рыбки крохотные — всего 35 миллиметров в длину. Самцы — ярко-синие, а самки бледно-бирюзовые. Вода в пещере: 33 градуса Цельсия. Ареал обитания рыбок считается самым маленьким на планете. Однако источник питания рыб (водоросли, которые растут у поверхности) находится под угрозой: от сейсмических толчков вода может отступить, и рыбы лишатся пищи.
Популяция дьявольских карпозубиков в последние годы менялась. В начале 1990-х в пещере жило 200−250 особей, но с тех пор их число сокращалось, и в 2013 году биологи насчитали всего 35 рыб.
Весной 2024 года в пещере нашли 191 рыбу — так много их не было с 1999 года. Рыб пересчитывают дважды в год: для этого ученые следят за отмелью и ныряют с аквалангом. В следующий раз их будут считать уже осенью.
«Наметившаяся тенденция нас очень радует — особенно у этого изменчивого вида. Увеличение числа рыб позволит начать исследования, которые ранее были невозможны, поскольку рыб было критически мало и нужно было избегать любых вторжений в среду их обитания» — рассказал Майкл Швемм, старший биолог Службы рыболовства и дикой природы США.
Редких видов на планете очень много — недавно писали про то, как засуха угрожает вымирающим бегемотам, а ученые клонировали вымерших хорьков.
Георгий Мазуркевич