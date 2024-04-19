Ученые успешно клонировали вымирающих хорьков

В США были успешно клонированы два черноногих хорька. Самки Норин и Антони появились еще в мае 2023 года, но известно об этом стало только сейчас.
Черноногие хорьки относятся к ночному виду ласки с темными отметинами на глазах, напоминающими маску разбойника. Их добычей являются луговые собачки, и хорьки охотятся на грызунов в обширных колониях нор на равнинах.
По заявлению Службы охраны рыбных ресурсов и дикой природы США, клонирование черноногих хорьков — важный шаг в продолжении борьбы за спасения этого вида животных, находящихся под угрозой исчезновения.
Норин и Антоника стали генетическими клонами черноногого хорька Уиллы, которая умерла в 1988 году. Первую «копию» животного сделали в 2020 году.
Уилла родила только одного детеныша — самца по кличке Коди. Однако он не смог продолжить род, как и ее копия Элизабет Энн, обитающая в Национальном центре охраны черноногих хорьков на севере Колорадо. По словам сотрудников организации, Элизабет «не заинтересовалась ни одним из потенциальных партнеров».
Хорьки питаются исключительно луговыми собачками, они стали жертвами попыток фермеров травить и отстреливать грызунов, копошащихся на земле. До 1981 года они считались вымершими, пока собака с ранчо по кличке Шеп не принесла мертвого хорька домой в западном Вайоминге в 1981 году. Затем защитникам природы удалось поймать еще семерых и запустить программу разведения.
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Анна Морозова