Ученые успешно клонировали вымирающих хорьков

Хорьки питаются исключительно луговыми собачками, они стали жертвами попыток фермеров травить и отстреливать грызунов, копошащихся на земле. До 1981 года они считались вымершими, пока собака с ранчо по кличке Шеп не принесла мертвого хорька домой в западном Вайоминге в 1981 году. Затем защитникам природы удалось поймать еще семерых и запустить программу разведения.