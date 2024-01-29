В Китае впервые клонировали тибетских коров

Специалисты выбрали для клонирования обнаруженные на Тибете породы Чжанму и Апейцзяза. В результате в январе удалось вывести по четыре теленка-самца каждой породы, говорится в сообщении.

Ранее, в сентябре 2022 года, генеральный директор компании SinoGene Ми Цзидун сообщал, что китайские ученые первыми в мире клонировали арктического волка. Первый волчонок был клонирован по заказу Харбинского полярного парка. В компании назвали полученные результаты попыткой прорыва в области защиты и разведения диких вымирающих видов животных.