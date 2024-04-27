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Засуха в Ботсване угрожает уничтожить стада вымирающих бегемотов

Стада находящихся под угрозой исчезновения бегемотов в Ботсване рискуют не пережить последствия засухи, осушившей водоемы их обитания. Об этом сообщает портал Phys.org со ссылкой на информационное агентство Agence France-Presse (AFP).

Источник: Unsplash

Пересохшая река Тамалакане, расположенная недалеко от обширных водно-болотных угодий дельты Окаванго на севере Ботсваны, вынудила гиппопотамов отправиться в озера недалеко от туристического города Маун.

Ботсвана остается домом для одной из крупнейших в мире популяций бегемотов, живущих в дикой природе, по оценкам Международного союза охраны природы (МСОП), их численность составляет от 2 тыс. до 4 тыс. особей.

У бегемотов толстая, но чувствительная кожа, поэтому им необходимо регулярно купаться, чтобы избежать солнечных ожогов.

Без воды они могут стать агрессивными и приблизиться к деревням. Местные власти призывают переселить животных в заповедники, чтобы избежать конфликтов с людьми.

В настоящее время природоохранные органы Ботсваны выясняют, сколько гиппопотамов уже стало жертвами засухи.