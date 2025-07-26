Прогноз эксперта: ЧВК США в Зангезурском коридоре, добровольческий контингент Молдавии для Украины, итоги Стамбула-3

В то же время для Армении утверждение азербайджанского варианта проекта может привести к утрате контроля над своей территорией при одновременной угрозе возвращения в Сюник более миллиона граждан Азербайджана, потомков людей, покинувших регион до начала армяно-азербайджанского противостояния около тридцати лет назад. С учетом того, что все население республики не превышает и трех миллионов человек, речь идет о возможности потери национального идентитета.