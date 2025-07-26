Молдавия отправит на СВО 70 тыс. «добровольцев»
Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила о возможности отмены нейтрального статуса государства в случае победы ее партии «Действие и солидарность» на предстоящих в конце сентября этого года выборах.
Согласно информации от турецких и молдавских источников, Кишинев может отправить на украинский фронт около 70 тысяч «добровольцев», в число которых якобы войдут заключенные злостные неплательщики алиментов, люди с серьезными долгами. По данным ТГ-канала «Молдовsky», эта сделка обсуждалась между Майей Санду и главой Еврокомиссии.
Ранее 14 июля в коммюнике Службы внешней разведки России сообщалось об угрозе подготовки Молдавии к войне: проводятся работы по укреплению мостов, модернизируются аэродромы Маркелушты и Бельцы, создаются площадки для накопления боевой техники.
Также 15 июля Молдавия передала под контроль румынской госкомпании «Администрация морских портов Констанца» свой единственный порт Джурджулешты с выходом в Чёрное море и по системе рек на север в Балтику. Сейчас там проводятся работы по укреплению и удлинению причальных стенок и углублению фарватера для приёма большегрузных судов. Лидер оппозиционной молдавской партии «Будущее Молдовы» приравнял эту транзакцию официального Кишинева к государственной измене.
Легитимизация Зеленского на переговорах с президентом РФ
В ходе полуторачасовой встречи во дворце Чираган российская сторона предложила создать три постоянно действующих рабочих группы — по политическим, военным и гуманитарным вопросам. Также помощник президента Владимир Мединский предложил объявлять краткие периоды перемирия на сутки-двое для эвакуации с поля боя раненых и убитых. Стороны пришли к соглашению об обмене телами погибших бойцов. Также обсуждался вопроса возвращения 30 человек, включая гражданских лиц, захваченных ВСУ в ходе боев в Курской области.
В целом, переговоры можно охарактеризовать, как технические, но весьма полезные, как с точки зрения решения накопившихся вопросов, связанных с ведением боевых действий (эвакуация тел павших имеет не только моральную общечеловеческую ценность, но и позволяет избежать ухудшения эпидемиологической обстановки, особенно в жаркие летние месяцы).
Владимир Мединский предложил также отложить рассмотрение вопроса об организации встречи на высшем уровне. Комментируя этот пункт, можно отметить, что Киевский режим и в целом, Запад придают ему повышенное значение, считая, что возможность для Владимира Зеленского сесть за один стол переговоров с президентом России легитимизирует его власть. Для Зеленского же лично подобный план позволит обезопасить свои позиции относительно конкурентов и перспективы потери власти.
Западные СМИ: «субмарина “Князь Пожарский” потрясет мир»
Это уже пятая модернизированная подлодка четвертого поколения проекта 955А «Борей-А», не имеющая аналогов в мире. Первыми тремя были «Юрий Долгорукий», «Александр Невский» и «Владимир Мономах». В целом, в проекте 955 это уже восьмая по счету субмарина.
Новейшая АПЛ была заложена в 2016 году. Вместо винтов субмарина использует водяной движитель, что значит снижает ее акустическую сигнатуру, затрудняя противнику обнаружение. Можно сказать, что шум, производимый подлодкой, в значительной степени воспринимается, как естественные шумы моря. Кроме того, подлодка обладает возможностью сверхглубокого погружения для своего класса — до 480 метров, что превышает возможности американских аналогов.
Подводный ракетоносец призван обеспечить глобальную безопасность России. Он вооружён 16 баллистическими ракетами «Булава» и 6 торпедными аппаратами. Западные аналитики — в частности, польский журналист Матеуш Лусонь — считают, что подлодка может изменить баланс сил в мире: «Россияне пополнят флот кораблем, вооружение которого потряст мир». Помимо проекта 955, к подлодкам четвертого поколения в России также относится и проект 885/885М «Ясень».
Зангезурский коридор и потеря армянского населения
23 июля в испанском издании Periodista Digital появилось сообщение об окончательном согласовании проекта так называемого «моста Трампа». Речь идет о якобы утвержденном меморандуме создания транспортного коридора, проходящего по району Сюник. Проект касается строительства дороги между азербайджанским эксклавом Нахичевань и собственно Азербайджаном, что также позволит запустить магистральный транспортный путь, соединяющий Центральную Азию и Европу.
В то же время для Армении утверждение азербайджанского варианта проекта может привести к утрате контроля над своей территорией при одновременной угрозе возвращения в Сюник более миллиона граждан Азербайджана, потомков людей, покинувших регион до начала армяно-азербайджанского противостояния около тридцати лет назад. С учетом того, что все население республики не превышает и трех миллионов человек, речь идет о возможности потери национального идентитета.
Согласно документу, который, по версии испанских журналистов они получили в свое распоряжение, армянская сторона согласовала передачу коммуникации под контроль американской ЧВК, насчитывающей около тысячи сотрудников. Фактически это означало бы вхождение американского контингента на территорию Армении при одновременном выдавливании России, обладающей базой в Гюмри и пограничными войсками, действующими в рамках ОДКБ.
Армянская сторона немедленно опровергла информацию, заявив, что не согласовывала этот документ и что руководствуется собственным проектом — «Перекресток мира», без потери контроля над Сюником. Следует отметить, что на территории Грузии НАТО, а следовательно, и США, обладают не менее 10 военными объектами, находящимися под их полным контролем. Посольство США в Армении — второе в мире у э той страны по численности персонала (более тысячи человек).
ВСУ готовятся повторить «успех» Дебальцевского котла под Покровском
Уходящая неделя, похоже, ознаменовалась подготовкой к масштабному отступлению ВСУ. Российские штурмовики синхронно начали бои за Купянск в Харьковской области, подошли к рубежам ДНР, зацепившись за пригороды Мирнограда и вступили в боевой контакт в укрепрайоне Зверево, прорываясь в центр Покровска.
Фронт гремит вовсю и в Красном Лимане. В целом, по этому направлению наша армия осуществила продвижение вперед приблизительно на 20 километров. Не исключено, что от Покровска до Мирнограда украинские подразделения окажутся в котле, как в эпоху Дебальцево.