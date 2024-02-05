Почему некоторые люди отрицают изменение климата

Недавно специалист по обработке данных из Оксфордского университета Ханна Ричи опубликовала книгу, в которой указала на то, что люди не вымрут из-за изменений климата. Специалист подчеркнула, что не отрицает и не минимизирует проблемы, но предупреждения о последствиях затмевают прогресс, который был достигнут человечеством в последние годы.
Удивительно большое количество людей до сих пор преуменьшает влияние изменения климата или отрицают, что оно является в первую очередь продуктом человеческой деятельности. Но почему? Одна из гипотез заключается в том, что эти заблуждения коренятся в особой форме самообмана, а именно в том, что людям просто легче жить со своими собственными вредными для планеты привычками, если они не верят в глобальное потепление климата.
Исследователи из Боннского университета и Института экономики труда (Германия) провели онлайн-эксперимент с участием четырех тысяч взрослых американцев с целью выяснить, так ли это. Исследование опубликовано в журнале Nature Climate Change. Добровольцам предстояло решить судьбу 20 долларов (1820 рублей). Участники были случайным образом распределены в одну из двух групп.
В первой можно было разделить сумму между двумя организациями, которые занимаются борьбой с изменением климата. Во второй — отдать их организациям или оставить себе. «Любой, кто сохраняет пожертвование, должен оправдать это для себя, — пояснили авторы исследования. Один из способов сделать это — отрицать существование изменения климата». Почти половина участников второй группы решила придержать деньги.
Этот мыслительный процесс авторы работы назвали «мотивированным рассуждением». Они помогают нам оправдать свое поведение. Например, тот, кто летает несколько раз за год на самолете может утверждать, что персонально его влияние на климат минимально, поскольку вылет в любом случае состоялся бы.
Искажение фактов до тех пор помогает нам сохранять вредные привычки, не вредя внутреннему положительному имиджу. Ученые хотят и дальше исследовать природу подобного самообмана и выяснить, насколько реально такое поведение вредит окружающей среде.
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Олеся Маевская