Почему некоторые люди отрицают изменение климата

Удивительно большое количество людей до сих пор преуменьшает влияние изменения климата или отрицают, что оно является в первую очередь продуктом человеческой деятельности. Но почему? Одна из гипотез заключается в том, что эти заблуждения коренятся в особой форме самообмана, а именно в том, что людям просто легче жить со своими собственными вредными для планеты привычками, если они не верят в глобальное потепление климата.