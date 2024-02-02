Ученый рассказала, что проблему изменения климата преувеличивают

Электромобили также используют не только богатые люди. Среднестатистический человек может себе позволить этот вид транспорта. Содержать его в рабочем состоянии намного дешевле, чем тот, который работает на бензине. «Это ставит нас в гораздо лучшее положение, чем когда-либо, для борьбы с изменением климата», — объяснила Ричи.