Ученый рассказала, что проблему изменения климата преувеличивают

Специалист по обработке данных из Оксфордского университета Ханна Ричи была уверена, что люди вымрут из-за изменений климата. Однако ее мнение изменилось вследствие ряда причин. Она утверждает, что предупреждения о конце света, массовом голоде и смертях в результате стихийных бедствий затмевают прогресс, который был достигнут человечеством в последние годы. Об этом пишет Daily Mail.
Ричи подчеркнула, что не отрицает и не минимизирует проблемы изменения климата. В своей книге «Не конец света» специалист поделилась пятью ключевыми моментами, которые заставили ее изменить мнение.
1. Мелочи уводят от общей картины
Сейчас большинству людей советуют сдавать вещи на переработку, использовать энергосберегающие лампочки и отказаться от одноразового пластика. Однако, по мнению Ричи, эти мелкие проблемы только отвлекают от одной большой.
Специалист говорит, что человечество не обращает внимание на действия, которые оказывают наибольшее влияние на сокращение углеродного следа. Так, люди не отказываются от частых поездок, полетов на самолете и не уменьшают количество пищевых отходов. По сравнению с этим, выбрасывание пластиковых соломинок — это крошечная вмятина в экологии.
2. Миф о местных и органических продуктах питания
Многие люди считают, что местные и органические продукты снижают выбросы парниковых газов за счет сокращения расстояния доставки и отсутствия удобрений на основе ископаемого топлива.
Ричи сказала, что это миф. На перевозку продуктов питания приходится лишь 5% глобальных выбросов, связанных с пищевой промышленностью. Таким образом специалист сделала вывод, что на количество парниковых газов влияет еда, а не откуда она берется.
Так, при производстве органического мяса выделяется столько же парниковых газов, сколько при изготовлении обычного. А органическим фермам нужно больше земли, которая, в свою очередь, выделяет больше углерода.
3. Количество выбросов на человека не изменилось
По словам Ричи, еще в 2012 году количество глобальных выбросов на душу населения достигло своего пика в 5,4 тонны. С тех показатель незначительно вырос, то есть практически не изменился. В 2021 году и вовсе произошел спад вследствие карантина из-за COVID-19.
4. Использование возобновляемых источников энергии сократилось
Специалист объяснила, что альтернативы ископаемому топливу в современном мире стали более доступны. В связи с этим затраты на солнечную энергию снизились на 90%, а на энергию ветра — на 70%.
Электромобили также используют не только богатые люди. Среднестатистический человек может себе позволить этот вид транспорта. Содержать его в рабочем состоянии намного дешевле, чем тот, который работает на бензине. «Это ставит нас в гораздо лучшее положение, чем когда-либо, для борьбы с изменением климата», — объяснила Ричи.
5. Потепление на 1,5 градуса не приведет к катастрофе
Показатель потепления воспринимается как некий порог, после преодоления которого наступит время экологической катастрофы. Ричи утверждает, что это не так.
Дело в том, что последствия изменения климата возрастают с каждым потеплением. Однако температура растет нелинейно и «повышение всего на 1,5°С до 2,4°С не такое резкое, как увеличение с 2,4°С до 3,3°С».
«Если мир будет воспринимать 1,5°С как падение с обрыва, тогда нам нужно будет продолжать бороться с каждым увеличением потепления», — заключила специалист.
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Анна Морозова