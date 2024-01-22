Ученые увидели в «зомби-вирусах» из Сибири угрозу человечеству. Что это

Совсем недавно на экономическом форуме в Давосе врачи обсуждали «болезнь X», которая в 20 раз может превысить COVID-19 по смертности. А теперь ученые рассказали об угрозе новой пандемии, связанной с так называемыми «вирусами-зомби». РБК Life убедился, что это не просто вкусная пища для голливудских сценаристов, а вполне реальная угроза.

Что такое «зомби-вирусы»

О пандемии, которая может вспыхнуть из-за штаммов вирусов-зомби или микробов Мафусаила, написала британская The Guardian. Ученые предупреждают, что законсервированные в вечной мерзлоте Арктики и Сибири опасные микроорганизмы могут вновь проснуться из-за глобального потепления и таяния ледников.

«На данный момент анализ пандемических угроз сосредоточен на заболеваниях, которые могут возникнуть в южных регионах, а затем распространиться на север. Однако, к сожалению, очень мало внимания уделяется угрозе, способной вспыхнуть на крайнем севере, а уже потом прийти на юг. Там есть вирусы, которые могут заразить людей и вызвать массовую вспышку заболевания», — рассказал генетик Жан-Мишель Клавери из французского Университета Экс-Марсель.

С ним согласна вирусолог Марион Купманс из Медицинского центра Эразмус в Роттердаме, заявившая о реальном риске эпидемии, вызванной одним из вирусов, скрывающихся в вечной мерзлоте. По ее словам, человечество, например, может столкнуться с древней формой полиомиелита.

Жан-Мишель Клавери уже давно занимается поиском и изучением особых типов вирусов, спящих в вечной мерзлоте. Его научные усилия частично вдохновлены экспериментом российских ученых, которые в 2012 году возродили полевой цветок из ткани семян возрастом около 30 тыс. лет, найденной в беличьей норе. В 2014 году Клавери и его коллеги смогли выделить из вечной мерзлоты древний вирус и снова сделать его заразным, а затем повторили опыты уже с другими типами вирусов, взятых из семи разных мест в Сибири.

В целях безопасности французские ученые работают с вирусами, которые способны поражать лишь одноклеточных амеб, а не людей. Однако потенциально во льдах могут скрываться вирусы, способные причинить вред и более сложным организмам, в том числе и человеку.

Главная опасность — в глобальном потеплении

Вечная мерзлота покрывает примерно пятую часть суши в северном полушарии, причем некоторые слои почвы остаются в замороженном состоянии на протяжении вот уже сотен тысяч лет. «Она холодная, темная и полностью лишена кислорода — это идеальные условия для хранения биологического материала. Вы можете поместить в вечную мерзлоту йогурт и он будет все еще съедобным даже спустя 50 тыс. лет», — пояснил Клавери.

Однако вечная мерзлота постепенно отступает. Верхние слои ее основных запасов на севере Канады, а также на Аляске и в Сибири тают из-за изменения климата. Согласно данным метеорологов, глобальное потепление непропорционально влияет на Арктику, которая прогревается в несколько раз быстрее по сравнению с другими регионами.

При этом наиболее серьезная угроза связана не с таянием вечной мерзлоты, а с другим явлением на фоне глобального потепления, считает Клавери. По мнению специалиста, исчезновение арктического морского льда провоцирует промышленное освоение Сибири, в том числе развитие судоходства и наземного транспортного сообщения. В этом регионе планируются масштабные горнодобывающие операции, в ходе которых будут «пробурены огромные ямы» для добычи нефти, руды и других полезных ископаемых.

Подобная деятельность высвободит огромное количество патогенов, которые все еще процветают там. Шахтеры будут приходить и дышать вирусами. Последствия могут быть катастрофическими. Жан-Мишель Клавери генетик

Возможность развития такого сценария допустила и Марион Купманс. По ее словам, ключевым моментом во время вспышек многих эпидемий было именно освоение новых земель. К примеру, смертельный вирус нипах распространился в Азии из-за крыланов — крупных летучих мышей, которые были изгнаны людьми из своих привычных мест обитания. Похожий случай с обезьяньей оспой в Африке, вспыхнувшей в связи с урбанизацией континента.

Случаи заражения зомби-вирусами

Тем более, что подобные микроорганизмы уже были обнаружены. Так, в 1997 году из вечной мерзлоты на полуострове Сьюард на Аляске было эксгумировано тело женщины, в котором нашли геномный материал штамма испанского гриппа, пандемия которого в 1918—1920 годах унесла жизни до 100 млн человек. А в 2012 году исследования ученых подтвердили, что 300-летние мумифицированные останки женщины, похороненной в Сибири, содержат генетические признаки вируса, вызывающего оспу.

Кроме того, в середине 2016 года на российском Ямале случилась вспышка сибирской язвы, в результате которой пострадало несколько сотен людей (один ребенок умер) и погибло более 2,3 тыс. северных оленей. Распространение болезни было связано с таянием вечной мерзлоты на фоне аномально жаркого лета, что позволило старым спорам Bacillus anthracis вновь выйти на поверхность из старых могильников.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-106879986&id=456259357&hd=2&autoplay=1&partner_ext=525" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Велика ли вероятность пандемии из-за вируса-зомби

На самом деле ученые не знают, как долго зомби-вирусы могут оставаться заразными после пробуждения. Далеко не все подобные микроорганизмы являются патогенами, способными привести к заболеваниям — некоторые из них совершенно безвредны или даже полезны для своих хозяев. На данный момент на огромной территории в Арктике проживает не более 4 млн человек, что делает ее по-настоящему малонаселенным местом, из-за чего риск заражения человека древним вирусом остается крайне низким. Тем не менее, он неизбежно будет расти в контексте глобального потепления, из-за которого будут ускоряться темпы таяния вечной мерзлоты. В связи с этим все больше и больше людей будет заселять регион в результате его промышленного освоения.

Поэтому ученые уже приступили к планированию арктической сети мониторинга, которая займется выявлением ранних случаев заболеваний, вызываемых древними вирусами. Специалисты создадут систему карантина и квалифицированной медпомощи для инфицированных людей, чтобы предотвратить вспышку и выезд заболевших за пределы региона.

Специалисты полагают, что в глубинах вечной мерзлоты могут содержаться вирусы возрастом до миллиона лет, что намного старше самого человека, который, предположительно, появился около 300 тыс. лет назад.

Наша иммунная система, возможно, никогда не контактировала с некоторыми из этих микробов, в этом и заключается проблема. Сценарий возвращения неизвестного нам вируса, однажды поразившего неандертальцев, хоть и маловероятен, но вполне возможен. Марион Купманс

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-106879986&id=456259591&hd=2&autoplay=1&partner_ext=525" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Впрочем, есть и альтернативная точка зрения насчет реальной опасности зомби-вирусов. Так, канадский вирусолог Кертис Сатл из Университета Британской Колумбии в Ванкувере считает, что люди ежедневно вдыхают миллионы различных вирусов, а также заглатывают их, когда, например, купаются в море. Идея о том, что таяние льда высвободит опасные микроорганизмы, которые окажут реальное влияние на человечество, по его мнению, «растягивает научную рациональность до предела». Ученого гораздо больше беспокоит то, что сотни миллионов людей будут вынуждены покинуть свои дома из-за повышения уровня мирового океана на фоне глобального потепления.