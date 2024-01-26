Психологи объяснили, почему люди стремится к анонимности в Сети

Исследователи из Квинслендского университета (Австралия) выяснили, кто чаще всего ищет анонимность в интернете и зачем он это делает. Оказывается, все дело в уязвимости, тревожности и свободе. Работа опубликована в журнале Personality and Social Psychology Bulletin.

Ученые провели онлайн-опрос среди 1300 людей по всему миру и попросили их неделю отслеживать собственное поведение в Сети с помощью личного дневника. Было важно понять, как отличаются действия в условиях анонимности от поведения, когда участники позволяют себя идентифицировать.

Результаты показали, что анонимность помогала добровольцам избавиться от тревожности во время общения с другими людьми. Скрывая свое имя, участники исследования чувствовали себя менее уязвимыми, не боялись столкнуться с осуждением и могли свободно самовыражаться. Также такое поведение в Сети дало возможность на время забыть о реальной жизни. В личных дневниках они писали: «Я чувствую, будто могу быть кем-то другим, когда я анонимен», «Анонимность в интернете позволяет мне сбежать из реальности или отвлечься от нее».

Еще одной причиной, почему пользователи прибегали к анонимности в Сети, стали троллинг и травля в Интернете. Это взаимодействие, когда люди оскорбляют или запугивают собеседников. В таком случае отсутствие реальных имен и фотографий позволяет участникам исследования быть свободным от социальных ограничений, так как такое поведение ученые называют антиобщественным. Это подтвердили записи в личных дневниках: «Когда я анонимен, мне легче обманывать людей и манипулировать ими», «Мне нравится быть анонимным, потому что я могу говорить что хочу без последствий».

По словам автором работы, подобные исследования помогают понять, какие трудности возникают у людей при взаимодействии в интернете. В дальнейшем специалисты планируют изучить, как стремление к анонимности связано с благополучием человека и есть ли специфические особенности подобного поведения в разных культурах.

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Анна Морозова