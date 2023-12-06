Эксперт рассказал, существует ли свобода воли

Последняя книга нейробиолога из Стэнфорда Роберта Сапольски «Решимость: наука о жизни без свободы воли» привлекла большое внимание средств массовой информации. В ней утверждается, что наука доказала иллюзорность возможности выбора. Адам Пиовархи, научный сотрудник Института этики и общества Университета Нотр-Дам (Австралия) в статье для The Conversation пытается разобраться, так ли это.

В конце книги Сапольски резюмирует: мы причинно «настроены» действовать так, как поступаем, в силу нашего опыта (и истории) — и не можем действовать по-другому. Это называется причинный детерминизм. То есть точно так же, как брошенный камень падает под действием силы тяжести, наши нейроны настроены срабатывать определенным образом, что является прямым результатом окружения, воспитания, гормонов, генов, культуры и множества других факторов, находящихся вне нашего контроля. И это работает независимо от того, насколько «свободным» кажется выбор.

Сапольски также говорит, что, поскольку наше поведение определяется таким образом, никто не несет моральной ответственности за то, что он делает. Включая, к примеру, убийц. Интересно, но только 11% философов согласны с Сапольским. 60% его коллег считают, что причинная детерминированность совместима со свободой воли и моральной ответственностью. Но так ли это? Многие люди думают, что свобода воли — это возможность выбирать между альтернативами.

Может показаться, что детерминизм угрожает этому: мы всегда делаем только тот выбор, который всегда собирались сделать. Существуют контрпримеры такому образу мышления. Например, предположим, что во время чтения этой статьи кто-то тайно запер вас на 10 секунд, не позволяя выйти из комнаты. Однако у вас все равно не было желания уходить, потому что вы хотели продолжать читать. Был ли ваш выбор свободным?

Многие скажут, что в отсутствие возможности выйти из комнаты, они решили остаться несвободными. Таким образом, отсутствие альтернатив не является решающим фактором в отсутствии свободы воли. Важнее то, как было принято это решение. Проблема с аргументами Сапольски, как объясняет эксперт по свободе воли Джон Мартин Фишер, заключается в том, что он просто определяет свободу воли как несовместимую с детерминизмом, предполагает, что это освобождает людей от моральной ответственности, и большую часть книги уделяет описанию множества способов, которыми определяется наше поведение.

Компатибилисты (приверженцы учения о том, что свобода воли и моральная ответственность совместима с детерминизмом) считают, что люди живут «осознанно», понимая, что хорошо и что плохо, и действуя по моральным соображениям. Этого достаточно, чтобы предположить, что большинство из нас большую часть времени обладают определенным типом свободы и несут ответственность за свои действия.

Компатибилисты отметили бы, что быть ограниченным детерминизмом — это не то же самое, что быть прикованным к стулу веревкой. Неспособность спасти тонущего ребенка из-за того, что вы были связаны, — это не то же самое, что неспособность спасти тонущего ребенка из-за того, что вы «решили» не заботиться о нем. Первое является оправданием, второе — поводом для осуждения.

Некоторые фанаты Сапольского могут сказать, что ваше решение остаться в комнате или игнорировать ребенка все еще было вызвано жизненным опытом, которое вы не контролировали — и поэтому вы не были по-настоящему свободны в выборе. И инкомпатибилисты, и компатибилисты согласны с тем, что, поскольку детерминизм существует всегда, в некотором смысле у нас нет альтернативы выбора. Однако первые отметят, что нам не хватает свободы воли, а вторые скажут, что чувство «отсутствия альтернатив» не подрывает ее.

И пока ваши действия исходят от вас соответствующим образом (даже если «вы» были «определены» другими вещами), вы считаетесь обладателем свободной воли. Цель этих рассуждений не в том, чтобы показать, что компатибилисты правы. Как отмечает Пиовархи, главное — подчеркнуть, что существует тонкая дискуссия, в которой стоит участвовать. Свобода воли — это сложный вопрос. Демонстрация того, что никто не несет ответственности за то, что он делает, требует понимания и участия во всех предлагаемых позициях. Сапольский же этого не делает.

Более широкая ошибка автора состоит в том, что он полагает, что рассуждать об этом можно только с научной точки зрения. Хотя наука актуальна, для начала нужно некоторое представление о том, что такое свободная воля (это метафизический вопрос) и как она связана с моральной ответственностью (нормативный вопрос). Без этих определений найти истинный ответ на столь непростой вопрос будет сложно.

Недавнее исследование, проведенное учеными из Америки, показало, что травмирующие воспоминания обрабатываются мозгом иначе, чем остальные.

Олеся Маевская