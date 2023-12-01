Стало известно, как травмирующие воспоминания обрабатываются мозгом

У людей с ПТСР (посттравматическим стрессовым расстройством) травмирующие воспоминания часто проявляются внезапно, сами по себе. Ученые выяснили, что такие воспоминания активируют область мозга, отвечающую за самоанализ и прогнозирование, а не за память.

В исследовании приняли участие 28 человек с ПТСР. Добровольцев попросили рассказать о воспоминаниях трех типов — травмирующем (с которым связано психическое расстройство), грустном и нейтральном (спокойном). Детали событий были зафиксированы и впоследствии изложены учеными в виде двухминутной аудиозаписи, содержание которой было индивидуальным для каждого добровольца.

Затем созданная аудиозапись была предложена к прослушиванию участниками. Во время воспроизведения, которое проводилось трижды, исследователи отслеживали активность мозга каждого испытуемого в гиппокампе, миндалевидном теле и задней поясной извилине с помощью функциональной магнитно-резонансной томографии (ФМРТ).

Оказалось, что грустные воспоминания «активировали» гиппокамп — область, отвечающую за память, в то время как травмирующие эпизоды из жизни не запускали нейронную активность в этой части головного мозга. Такие воспоминания задействовали заднюю поясную извилину, которая участвует в процессах мыслительного прогнозирования, самоанализа и формирования эмоциональных образов в памяти. Ученые предполагают, что их открытие поспособствует разработке новых методик терапии ПТСР.