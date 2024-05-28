Почему мы едим попкорн в кино

Медиааналитик Алисия Риз рассказывает, что после пандемии в среднем посетители кинотеатров стали тратить еще больше на напитки и еду, и тренд с тех пор не угасает. Владельцев кинотеатров это не может не радовать, потому что сегодня большинство коммерческих сетей окупается как раз за счет сопутствующих товаров. Выручка от продажи билетов почти всегда делится пополам между кинотеатром и кинопрокатной компанией, и кинотеатрам этого не хватает.