Почему мы едим попкорн в кино

Театр начинается с вешалки, а кинотеатр — с запаха попкорна, который заполняет фойе. Даже если вы его не едите и не любите, нельзя не признать, что на каждом сеансе десятки людей поглощают воздушную кукурузу (особенно трогательно их слышать на печальных сценах авторского кино).
«Попкорн и кино неразрывно связаны, это один из сильнейших дуэтов XX века. Представить коммерческий кинотеатр, в котором нет попкорна, уже почти невозможно», — рассказывает медиааналитик компании Comscore Пол Деграрабедян в материале для CNN. Еще справедливее это утверждение для США: крупнейшая сеть кинотеатров Америки AMC Theaters за год продает столько попкорна, что им можно заполнить 222 олимпийских бассейна.
Впрочем, так было не всегда: долгое время кинотеатры не хотели иметь с едой ничего общего. Попкорн набрал популярность в США еще в XIX веке, а кинематограф стал массовым развлечением уже к 1930-м: к этому моменту 90 миллионов американцев ходили в кино как минимум раз в неделю, рассказывает автор книги «Поп-культура: социальная история попкорна в Америке» Эндрю Смит.
Несмотря на огромный поток клиентов, владельцы кинозалов долго противились продаже закусок, которую считали лишней суетой. Кроме того, поначалу кинотеатры было принято оформлять роскошно, имитируя театральные фойе, а попкорн везде падал, сыпался и портил ковры. Но постепенно финансовый вопрос затмил все прочие, и во время Великой депрессии произошел настоящий бум попкорна — 5−10 центов за пакетик могли позволить себе почти все.
Один из посетителей кинотеатра в Южном Миннеаполисе объясняет, что шумный фильм и ведерко с попкорном помогают ему отвлечься от реальности и погрузиться в спокойное пространство безопасности и комфорта.
Медиааналитик Алисия Риз рассказывает, что после пандемии в среднем посетители кинотеатров стали тратить еще больше на напитки и еду, и тренд с тех пор не угасает. Владельцев кинотеатров это не может не радовать, потому что сегодня большинство коммерческих сетей окупается как раз за счет сопутствующих товаров. Выручка от продажи билетов почти всегда делится пополам между кинотеатром и кинопрокатной компанией, и кинотеатрам этого не хватает.
Попкорн — настоящее спасение, потому что себестоимость у продукта очень невысокая, и он помогает кинотеатрам сохранять цены на билеты.
Кроме того, американские кинотеатры регулярно пробуют расширять меню — сеть Alamo Drafthouse в Техасе, к примеру, предлагает посетителям полноценное меню горячей кухни, а обслуживают посетителей официанты. Но попкорн все равно остается самым популярным и самым прибыльным спутником кинопоказов.
Более успешным экспериментом оказывается «тематический попкорн» — например, к показу фильма «Дюна 2» в той же сети Alamo Drafthouse продавали попкорн со вкусом североафриканских специй, популярных у народов пустыни.
В Бруклине авторский кинотеатр Nitehawk Cinema продает попкорн с трюфелем, который пользуется неизменным успехом. А в Айове некоммерческий кинотеатр FilmScene, основанный местными студентами, готовит попкорн по своему особенному рецепту без масла.
Сеть Cinelounge Cinema в Калифорнии разработала авторскую линейку попкорна из восьми вкусов и продает ее даже через интернет.
Рикард Гил, профессор экономики в Университете Квинс в Канаде, уверен, что все дело в прибыли: «кинотеатрам нужно чем-то заполнить свои площади и нужно не прогореть — поэтому они даже могут прекратить показывать кино, но продавать попкорн точно не перестанут», — объясняет он.
«Дюну-2», кстати, можно посмотреть и в России — пусть и без специального попкорна. О том, как и почему кинотеатры вернулись к пиратским кинопоказам, читайте в материале.
Георгий Мазуркевич