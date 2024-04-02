Спилберг назвал «Дюну» одним из самых блестящих сайфай-фильмов

Американский режиссер, трехкратный лауреат премии «Оскар» Стивен Спилберг признался, что остался доволен второй частью фильма «Дюна». Об этом постановщик заявил в подкасте Director's Cut podcast.
Спилберг назвал сиквел с Тимоте Шаламе и Зендеей в главных ролях одним из самых «блестящих» научно-фантастических кинопроектов.
Вместе с тем он похвалил Дени Вильнёва, отметив, что его имя наверняка будет в списке лучших режиссеров-фантастов, создавших удивительные и загадочные миры. Он поставил автора экранизации в один ряд с Джорджем Лукасом, Питером Джексоном, Тимом Бёртоном, Кристофером Ноланом и другими знаменитыми кинематографистами.
Фильм «Дюна: Часть вторая» вышел в мировой прокат 1 марта 2024 года. Изначально премьера была запланирована на 2023 год, но релиз перенесли на этот год из-за забастовки актеров и сценаристов в Голливуде.
Фильм стал самой длинной картиной Дени Вильнёва. Хронометраж составил 2 часа 46 минут, в то время как первая часть была на 11 минут короче.
Первая часть «Дюны» вышла на экраны в 2021 году, получив положительные отзывы критиков и зрителей по всему миру. В 2022 году лента получила шесть премий «Оскар», среди которых награды в номинациях «Лучший саундтрек», «Лучшие визуальные эффекты» и «Лучшая работа оператора». В прокате картина собрала $402 млн при бюджете $165 млн.