Спилберг назвал «Дюну» одним из самых блестящих сайфай-фильмов

Вместе с тем он похвалил Дени Вильнёва, отметив, что его имя наверняка будет в списке лучших режиссеров-фантастов, создавших удивительные и загадочные миры. Он поставил автора экранизации в один ряд с Джорджем Лукасом, Питером Джексоном, Тимом Бёртоном, Кристофером Ноланом и другими знаменитыми кинематографистами.