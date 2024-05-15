Кинотеатры вернулись к пиратским показам после ультиматума прокатчиков

За прошедший месяц в прокат вышли, в частности, фантастическая лента «Сто лет тому вперед», военная драма «Блиндаж» и комедия «Как я встретил ее маму». «Сто лет тому вперед» удалось заработать 1,2 млрд руб., но даже при отсутствии иностранных конкурентов на преодоление этой планки у картины ушел почти месяц. Для сравнения, «Чебурашка» собрал кассу в размере 2 млрд руб. за первые пять дней проката (общие сборы в России — 6,8 млрд руб.), а «Бременские музыканты» заработали аналогичную сумму за первый уик-энд (общие сборы — 3 млрд руб.). «Блиндаж» почти за три недели собрал всего 104,7 млн руб. (при бюджете 426 млн руб.), «Как я встретил ее маму» за неделю — 36 млн руб. (при бюджете 150 млн руб.).