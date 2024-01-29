NASA: во вторник над Землей пролетит астероид
Он будет находиться на расстоянии почти в пять миллионов километров от нас.
Он будет находиться на расстоянии почти в пять миллионов километров от нас.
По данным Центра исследований околоземных объектов (CNEOS) Лаборатории реактивного движения НАСА (JPL), во вторник, 30 января, над Землей должен пролететь астероид. Объект получил название 2007 EG.
Размеры астероида — 71 метр в диаметре. Расчеты NASA предсказывают, что 2007 EG не приблизится к Земле во время своего полета, уточняет Jerusalem Post.
Многие опасаются подобных явлений. Так, астероид 2024 BX1, пролетевший над Берлином 21 января, сгорел в атмосфере, но напугал многих очевидцев.
2007 EG будет находиться на расстоянии более 4,8 миллиона километров от нашей планеты. Специалисты сообщают, что он и его возможные обломки не представляет опасности для людей.
Недавно специалисты NASA предложили создать прыгающие по астероидам зонды.
Олеся Маевская