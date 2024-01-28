В НАСА точно установили время и место появления астроида над Берлином

Специалисты НАСА рассказали, как система оценки опасности столкновений Scout предсказала падение астероида рядом с Берлином в минувшие выходные — по их словам, это была международная командная работа. После того, как ученый из Венгрии впервые обнаружил объект и передал данные в общую систему, присоединились другие астрономы. Отслеживающие данные поступали с разных концов Европы, и в итоге Scout, обработав их, выдал место и время падения с точностью до секунды.

Небольшой астроид около метра шириной появился огненным шаром в небе над Германией 21 января в 1:32 ночи. И сгорел в атмосфере, не причинив никакого вреда на земле. Этот яркий болид был виден также обычным наблюдателям в соседней Чехии и, возможно, разбросал небольшие кусочки там, где распался, то есть в 60 километрах западнее Берлина.

За несколько часов до этого астрономы уже знали о приближении небесного камня. А НАСА оповестило людей за 24 минуты до импактного события (столкновения астероида с нашей атмосферой), где и когда оно произойдет.

Астероид получил обозначение 2024 BX1. Примерно за три часа до столкновения его первым заметил астроном Кристиан Сарнецки на горной станции Пишкестете в Венгрии. Он передал наблюдения в Международный центр малых планет, где они автоматически отобразились на странице подтверждения объектов, сближающихся с Землей. Так другие астрономы смогут увидеть и оперативно провести дополнительные наблюдения с других точек.

Scout автоматически извлек данные с этой страницы и определил, что столкновение возможно, срочно нужны еще наблюдения. По мере того как астрономы со всей Европы загружали свежую информацию, система все более точно рассчитывала траекторию астроида. Через 70 минут Scout сообщил, что вероятность столкновения 100%. А за 95 минут до события выдал точные данные места в пределах 100 метров и времени с точностью до секунды.

Это восьмой раз в нашей истории, когда маленький астероид был обнаружен еще на подлете к Земле, прежде, чем он вошел в атмосферу и распался.

На данный момент ученые оттачивают технологию и тренируются на «небесных камушках» поменьше. Но американскому космическому агентству уже поручено обнаруживать и отслеживать объекты от 140 метров и более, приближающиеся к нашей планете. Они, в отличие от 2024 BX1, могут нанести значительный ущерб при падении на Землю. Но и заметить их можно гораздо раньше, чем крошечные астероиды.

Маленький и неопасный 2024 BX1 стал хорошей демонстрацией того, как планетарная оборона может работать. Есть надежда, что, если Земля вдруг окажется в прицеле более крупных небесных тел, специалисты успеют рассчитать траекторию, оповестить население и придумать, как поступить с угрозой. Хотя еще несколько лет назад такое казалось скорее историей из остросюжетного фильма.