В НАСА предложили создать прыгающие по астероидам зонды

Проект Gravity Poppers предусматривает создание группы зондов, которую выпускают на поверхность небольшого тела, например, астероида, кометы или небольшой луны, после чего космические аппараты начинают периодически спрыгивать с нее. После этого материнский орбитальный корабль отслеживают траекторию, силу, с которой они оттолкнулись, и время их возвращения обратно на поверхность.

Исследователи рассмотрели два типа конструкции попперов: сферическую и кубическую. Они выбрали куб, в который также были встроены светодиоды, создающие источник света для отслеживания орбитальным аппаратом.