Самые фотогеничные места Сочи: заброшенный санаторий санаторий им. С. Орджоникидзе, чайные плантации и каньон «Белые скалы»

Еще одно фотогеничное место на берегу Черного моря и символ морского курорта. Однако вокзал не всегда имел такой статус. Раньше это были две опасные пристани, к которым суда могли подойти лишь в хорошую погоду. Все изменилось в 1955 году, с открытием современного Морского вокзала. В то время Сочи только начинал становиться популярным курортом, а порт получил звание одного из первых в стране. Перед началом Зимних Олимпийских игр в 2014 году его полностью перестроили, что стало ключевым моментом в развитии. При этом сохранилась историческая архитектура здания: порт по-прежнему выглядит величественно и напоминает музей. У основания он украшен колоннадой. На ней изображены мужские фигуры, которые символизируют стороны света. Еще на ярус выше — у основания шпиля — 12 дельфинов. А на его вершине — пятиконечная звезда с гербом СССР и морскими волнами. Фонтан «Навигация» с изображением богини-покровительницы моряков занимает место в центре сквера на территории вокзала. Днем у вокзала вода необычного лазурного цвета, а разнообразие яхт и катеров украсит любой снимок. Магазины, рестораны и кафе занимают здесь значительное пространство, предлагая посетителям богатый выбор блюд местной кухни.