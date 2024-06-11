Самые фотогеничные места Сочи: заброшенный санаторий санаторий им. С. Орджоникидзе, чайные плантации и каньон «Белые скалы»

Город-курорт Сочи привлекает туристов обилием достопримечательностей и возможностями для комфортного и интересного отдыха: здесь можно насладиться великолепием горных вершин, потрясающей красотой пляжей, живописностью парков и водопадов. Если соберетесь в это место, не забудьте взять с собой фотоаппарат: собрали для вас список с локациями для создания эстетичных снимков.
Санаторий им. С. Орджоникидзе
Одно из самых известных мест Сочи — заброшенный санаторий: он был основан еще в 30-х годах прошлого века в честь известного государственного деятеля Серго Орджоникидзе. Достопримечательность находится на берегу Черного моря и по сей день поражает туристов удивительной архитектурой и живописными природными пейзажами.
Территория пансионата — 16 гектаров. Перед центральным зданием расположен фонтан «Танцующие вакханки» в виде скульптур женщин, которые держат чашу с водой. Основной корпус напоминает величественный дворец Древней Греции, украшенный изящной колоннадой и арочными галереями. 15 корпусов санатория разбросаны по всей территории: между ними проходят аллеи, мостики и рощи. В дополнение к жилым помещениям и столовой здесь также находятся лечебные корпуса. Санаторий, который когда-то был популярным курортным местом, сегодня не работает. При возведении здания не учли тот факт, что оно будет расположено на склоне горы Бытха: позднее он начал постепенно сползать к морю. Это вызвало угрозу обрушения зданий. В 2010 санаторий закрыли на реставрацию, но она так и не осуществилась. Коридоры, вестибюли, ковры, зеркала, которыми раньше украшали комнаты отдыхающих, сегодня лишь напоминают о былой роскоши. Здесь также процветают разнообразные субтропические растения. Интересный факт: на территории санатория снимали фильм «Старик Хоттабыч». Приходить сюда лучше ближе к вечеру, чтобы посмотреть красивый закат.
Морской вокзал
Еще одно фотогеничное место на берегу Черного моря и символ морского курорта. Однако вокзал не всегда имел такой статус. Раньше это были две опасные пристани, к которым суда могли подойти лишь в хорошую погоду. Все изменилось в 1955 году, с открытием современного Морского вокзала. В то время Сочи только начинал становиться популярным курортом, а порт получил звание одного из первых в стране. Перед началом Зимних Олимпийских игр в 2014 году его полностью перестроили, что стало ключевым моментом в развитии. При этом сохранилась историческая архитектура здания: порт по-прежнему выглядит величественно и напоминает музей. У основания он украшен колоннадой. На ней изображены мужские фигуры, которые символизируют стороны света. Еще на ярус выше — у основания шпиля — 12 дельфинов. А на его вершине — пятиконечная звезда с гербом СССР и морскими волнами. Фонтан «Навигация» с изображением богини-покровительницы моряков занимает место в центре сквера на территории вокзала. Днем у вокзала вода необычного лазурного цвета, а разнообразие яхт и катеров украсит любой снимок. Магазины, рестораны и кафе занимают здесь значительное пространство, предлагая посетителям богатый выбор блюд местной кухни.
Старая краснополянская дорога
Локация напоминает готические фильмы. В 1899 году появилась первая автомобильная дорога в Красную Поляну, проложенная через ущелье Ахцу. Сложнейшая часть работ по строительству шоссе была выполнена в узком скальном ущелье. В те года не существовало технологий для возведения длинных тоннелей, поэтому дорогу проложили на отвесной скале. Это сделало участок небезопасным из-за постоянных обвалов камней. Поэтому местные жители прозвали его «Пронеси Господи».
Однако после постройки первого тоннеля в 2005 году эта дорога перестала функционировать. Теперь путешественники могут безопасно добираться до курорта Красная Поляна. Несмотря на то, что шоссе давно закрыто, многие все равно решают посетить это место из-за его красоты и уникальной атмосферы. Здесь протекает река Мзымта с ее бирюзовыми водами, а скалы образуют нависающую стену. Но самое зрелищное место открывается после первого горного тоннеля. Там вы будете поражены видом ущелья. Оно простирается в километр и окружено бетонными тоннелями. Заброшенная обстановка делает это место очень загадочным, поэтому снимки здесь получатся особенно атмосферными и колоритными.
Чайные плантации в селе Солох-Аул
Локация особенно понравится любителям чая. Здесь находится Дом-музей И. А. Кошмана, в котором жил переселенец Иуда Антонович Кошман, считающийся Отцом русского чая. В начале XX века он заложил плантации на высоте 500 метров над уровнем моря, где сегодня простираются чайные кусты: их возраст составляет 120 лет. Посетители дома могут прогуляться по территории усадьбы и попробовать различные виды чая, включая белый, зеленый, красный. Здесь же находится маленькое село Солох-Аул. Оно окружено горными лесами. Именно тут в 1901 году впервые в России удачно осуществилась попытка вырастить чай. Локация идеально подходит для ярких и солнечных кадров: здесь также можно насладиться великолепными видами и выпить чашку горячего чайного напитка.
Каньон «Белые скалы»
Окрестности Сочи славятся множеством популярных природных достопримечательностей, и одна из них — каньон «Белые скалы». Находится он в Навалищенском ущелье реки. Этот небольшой участок поражает своими каменными плитами, которые имеют яркий белый цвет. Здесь же расположена река Большая Хоста, образовавшая узкую долину. Достопримечательность находится на высоте 250 метров над уровнем моря. Каньон окружен лесом, состоящим из самшита и тиса. Между скалами струится прозрачная бирюзовая вода. Посетители могут не только искупаться в чистой горной речке, но и сделать незабываемые кадры на фоне белоснежных скал.
Автор: Елизавета Чеботарева