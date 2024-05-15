Бассейн на крыше, крокодиловая ферма и другие необычные места для фотографий в Паттайе

Паттайя — настолько колоритный город Таиланда, что в него либо влюбляешься с первого раза, либо не понимаешь совсем. Здесь мирно соседствуют огромные блистающие роскошью жилые комплексы и скромные лачуги, места с развлечениями для взрослых и детские площадки, узкие темные переулки и сверкающие огнями многолюдные улицы. Отправимся в город и посетим его интересные локации, с которых открываются потрясающие виды.
1. Холм Большого Будды
Одна из главных достопримечательностей Паттайи: на холме Пратамнак расположились 15-метровая позолоченная статуя Будды, тематический парк, сувенирные лавки, действующий храм. Желающие могут подойти к монахам и за небольшое пожертвование получить благословение и веревочку-оберег.
Гигантская статуя расположена на высоте 120 м, и ее отлично видно практически из любой точки Паттайи. Здесь же есть смотровая площадка с прекрасным видом на море и город. А желающие получить более романтичные фотографии могут заглянуть сюда вечером: комплекс красиво подсвечивается, огни города и плавучих ресторанов у побережья создают неповторимую атмосферу. Не забудьте надеть правильную одежду: здесь нельзя оголять плечи и колени. Если не учли этот момент, при входе можно взять парео.
2. Огромная надпись Pattaya City Sign
На холме Пратамнак расположена смотровая площадка со знаменитыми буквами PATTAYA: отсюда открывается потрясающий вид на центральный пляж, набережную и город. Находится она чуть дальше роскошного пятизвездочного отеля Royal Cliff. Вечерние фото с этой обзорной площадки тоже завораживают огнями города и многочисленных кораблей, лодок и плавучих ресторанов. А в праздничные дни отсюда удобно наблюдать фейерверки и мероприятия на центральном пляже.
3. Уединенный пляж у отеля Asia
Спуститесь с холма Пратамнак к морю: у отеля Asia располагается пляж, с обеих сторон обрамленный большими живописными камнями. Место чистое и немноголюдное, к нему ведут довольно крутые ступеньки. Отличная локация для фотосессии у моря, особенно на закате. Здесь же находится пляжный ресторан с романтическим названием Cabbages & Condoms, где можно отведать блюда тайской кухни, наблюдая прекрасный закат над морем.
4. Тропический сад Нонг Нуч (Nong Nooch)
Отсюда невозможно уйти без десятков и даже сотен отличных фотографий. На площади почти в 2,5 квадратных километра расположены французский сад, питомник орхидей, озера с огромными рыбами арапаима, которых можно покормить с удочки. Здесь вас ожидают древние динозавры, сад камней, питомники кактусов, гибискусов, пальм и роскошные тропические цветы. Для любителей шоу несколько раз в день показывают спектакль в тайском стиле и представление с участием слонов, на которых здесь же можно покататься. И даже ценители железных коней найдут в саду любопытные экспозиции: на территории расположены несколько музеев с ретро и современными автомобилями — от малышей до огромных грузовиков. Все они принадлежат владельцу парка Кампону Тансача.
5. Водохранилище Маб Прачан (Map Phrachan)
Желаете прокатиться вдоль живописного озера на велосипеде или просто прогуляться? Отправляйтесь на водохранилище Map Phrachan. Находится оно довольно далеко от пляжной линии за шоссе Sukhumvit. Общественный транспорт туда не ходит. Добраться можно либо на такси, либо на арендованном транспорте. Вокруг озера проходят живописные пешеходная и велодорожка. Велосипеды можно взять в аренду здесь же в парке. Огромное водохранилище располагает к релаксу, а потрясающие закаты стоят того, чтобы сюда приехать.
6. Парк Миллионлетних камней и крокодиловая ферма
На одной территории собраны любопытные каменные композиции, живописные пруды, обилие зелени. Желающие могут сфотографироваться с тиграми, жирафами, слонами и другими животными. А любителей пощекотать нервы ожидают огромные крокодилы в местном пруду, которые с удовольствием примут угощение в виде курицы с удочки.
7. Ресторан на главной набережной Паттайи
Если природных красот уже достаточно, отправляйтесь за релаксом и романтикой в ресторан Edge в отеле Hilton на главной набережной Паттайи. Здесь же на нижних этажах расположен один из крупных торговых центров — Central Festival. Ресторан находится на 15 этаже. К услугам гостей — открытая и закрытая террасы с потрясающим видом на залив и центральный пляж. Днем с 12.00 до 14.30 и вечером с 18.00 до 22.30 ресторан превращается в безлимитный буфет с фиксированной входной платой. Так что можно совместить романтическую фотосъемку и отличный обед или ужин.
8. Бассейн с баром на крыше
Это возможно на территории дизайн-отеля Siam@Siam Pattaya. Достаточно подняться на 24 этаж, где находится открытая лаундж-зона, а на 26 и 27-м этажах располагается двухуровневый инфинити-бассейн с баром, рестораном и прекрасным видом на Сиамский залив.
9. Улица Уокинг-стрит (Walking Street)
За колоритными вечерними фото отправляйтесь на знаменитую улицу Walking Street, расположенную у центрального пляжа. Веселая атмосфера, обилие баров, ресторанов и развлечений для взрослых заслуживают того, чтобы завершить здесь свой удивительный день.
Автор: Ирина Бокова