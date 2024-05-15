Бассейн на крыше, крокодиловая ферма и другие необычные места для фотографий в Паттайе

Отсюда невозможно уйти без десятков и даже сотен отличных фотографий. На площади почти в 2,5 квадратных километра расположены французский сад, питомник орхидей, озера с огромными рыбами арапаима, которых можно покормить с удочки. Здесь вас ожидают древние динозавры, сад камней, питомники кактусов, гибискусов, пальм и роскошные тропические цветы. Для любителей шоу несколько раз в день показывают спектакль в тайском стиле и представление с участием слонов, на которых здесь же можно покататься. И даже ценители железных коней найдут в саду любопытные экспозиции: на территории расположены несколько музеев с ретро и современными автомобилями — от малышей до огромных грузовиков. Все они принадлежат владельцу парка Кампону Тансача.