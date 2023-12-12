Книги, о которых все говорили в 2023 году

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«Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970—2010-х» Роберта Гараева

В ноябре-декабре завирусился новый российский сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» Жоры Крыжовникова. Пока одни его хвалили, другие обвиняли создателей в романтизации криминала и насилия. Основой для сюжета послужила книга 2020 года российского журналиста Роберта Гараева о феномене казанских уличных банд, которая состоит из прямой речи «выживших». Благодаря успеху сериала печатный первоисточник вдруг оказался в топах литературных подборок (таких, как эта).

«Друзья, любимые и одна большая ужасная вещь» Мэттью Перри

В октябре фанатов сериала «Друзья» поразила новость о внезапной смерти исполнителя роли Чендлера — Мэттью Перри. Трагедия практически совпала по времени с выходом автобиографии актёра на русском языке. Спустя три дня после известия о смерти Перри продажи книги в России выросли в три раза. Похожая картина наблюдалась и на англоязычном рынке.

«Оппенгеймер. Триумф и трагедия Американского Прометея» Кая Бёрда и Мартина Шервина

В июле в мировой прокат вышел фильм Кристофера Нолана «Оппенгеймер», посвященный создателю атомной бомбы. Это была одна из самых ожидаемых премьер года. Она предсказуемо привлекла внимание к историческому труду Кая Бёрда и Мартина Шервина об американском физике, к содержанию которого обращался Нолан. Перевод книги-лауреата Пулитцеровской премии 2006 года был издан в России в мае этого года.

«Запасной» принца Гарри

В начале 2023 года весь мир изучал откровения из автобиографии принца Гарри. Он рассказал о непростых отношениях с членами семьи, увлечении наркотиками, службе в Афганистане, переживаниях из-за смерти матери и многом другом. Книга стала самым продаваемым нон-фикшеном в истории, обойдя по популярности даже мемуары Барака Обамы «Земля обетованная» (2020). Искренность, однако, сыграла с автором злую шутку — личный рейтинг принца Гарри упал до рекордного минимума. Жители России могут купить «Запасного» на языке оригинала.

«Женщина во мне» Бритни Спирс

Едва освободившись из-под опеки отца два года назад, Бритни подписала контракт на $15 млн на издание мемуаров. В октябре 2023-го они появились в магазинах. Автобиография американской певицы совсем немного уступила по популярности «Запасному». В книге Бритни Спирс описала различные травмирующие ситуации, которые ей пришлось пережить. Самая скандальная часть посвящена её отношениям с Джастином Тимберлейком. По словам поп-исполнительницы, бывший бойфренд постоянно изменял ей и убедил сделать аборт. В России книга должна выйти на английском языке в январе 2024 года.

«Путешествие в Элевсин» Виктора Пелевина

Из года в год «новый Пелевин» становится главным книжным релизом в России. О том, как автор в очередной раз «задокументирует» нашу действительность, начинают гадать задолго до выхода книги. Не был исключением и 20-й по счёту роман Пелевина «Путешествие в Элевсин» о нейросетях и Третьем Риме. Его действие разворачивается в той же вселенной, что и в двух предыдущих книгах — «Transhumanism Inc.» и «KGBT+». «Путешествие в Элевсин» ожидаемо возглавило литературные чарты 2023 года.

«Атака титанов» Хадзимэ Исаямы (манга)

В ноябре 2023 года, спустя 10 лет после запуска, наконец, вышла последняя серия последнего сезона аниме «Атака титанов», снятого по манге Хадзимэ Исаямы. О нем слышали даже те, кто не увлекается японской анимацией и мангой. Завязка этой истории рассказывает о том, как юный Эрен Йегер вместе с товарищами мечтает истребить неуправляемых титанов, пожирающих людей. Неудивительно, что на фоне завершения сериала манга Исаямы заняла центральные полки книжных магазинов.

«Поминки по Финнегану» Джеймса Джойса