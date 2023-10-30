«Сердца разбиты». Что сказали создатели «Друзей» о смерти Мэттью Перри

Создатели сериала «Друзья» Дэвид Крейн и Марта Кауффман, а также исполнительный продюсер Кевин Брайт прервали молчание и впервые прокомментировали изданию Deadline смерть актера Мэттью Перри. Его не стало 28 октября — по предварительной версии, у Перри случился сердечный приступ, и он утонул в бассейне своего дома в Лос-Анджелесе.

Продюсеры и сценаристы проекта заявили, что «потрясены и глубоко опечалены кончиной любимого друга» и не верят в реальность произошедшего. Они «счастливы, что он был частью их жизни».

«Он был блестяще талантливым, — говорится в совместном завялении шоураннеров проекта. — Говорить, что актер сам создает свою роль, — это клише, но в случае с Мэттью более верных слов не существует. Со дня прослушивания, где мы впервые увидели Чендлера Бинга в его исполнении, для нас не существовало никого другого в этой роли. Мы всегда будем ценить ту радость, тот свет и ослепительный интеллект, который он привносил не только в работу, но и в жизнь».

Крейн, Кауффман и Брайт назвали Перри «самым веселым человеком в комнате», «самым милым, щедрым» человеком и «бескорыстным сердцем» и выразили соболезнования семье и друзьям актера. А в финале оставили фразу в стиле названий эпизодов культового ситкома: «The One Where Our Hearts Are Broken» («Эпизод, где наши сердца разбиты»).

Мэттью Перри родился 19 августа 1969 года в США, но вырос в Канаде. В 1987-м он дебютировал в сериале «Второй шанс», который вскоре получил название «Мальчишки есть мальчишки».

Его самой известной ролью стал Чендлер Бинг в ситкоме «Друзья», где он вместе с Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лизой Кудроу, Дэвидом Швиммером и Мэттом ЛеБланом снимался на протяжении десяти лет. Снова они появились вместе на экране в 2021 году спустя 17 лет в фильме-трибьюте «Друзья: Воссоединение».

Также он играл в «Беверли-Хиллз, 90210», «Девяти ярдах», «Танго втроем», «Истории Рона Кларка», «Студии 60 на Сансет-Стрип», «Папе снова 17» и других проектах. Актер получил номинацию на «Золотой глобус» и «Эмми» за роли в «Истории Рона Кларка» и «Друзьях».