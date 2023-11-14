В Калифорнии за 28 лет прочитали роман «Поминки по Финнегану»
Это дольше, чем писалась книга.
Это дольше, чем писалась книга.
Спустя четверть века участники Читательского клуба из Калифорнии смогли дочитать роман Джеймса Джойса «Поминки по Финнегану» — одному из самых трудных текстов в истории литературы. Об этом пишет The Guardian.
Изначально посвященный роману клуб создал Джерри Фиалка, режиссер-экспериментатор из Венеции. Начиная с 1995 года, от 10 до 30 участников приходили каждый месяц на собрания в местную библиотеку. Сначала они читали по две страницы в месяц, но затем количество сократилось до одной. В таком темпе группа дошла до конца только в конце октября, то есть спустя 28 лет.
Участники потратили на чтение больше времени, чем автору понадобилось на написание. Эксперт по Джойсу из Тринити-колледжа в Дублине сказал, что Джеймс Джойс закончил 628 страниц «Поминок по Финнегану» за 17 лет, включая четыре года творческого кризиса.
Многие в клубе считают, что такие встречи — то, что приносит в жизнь самое большое удовлетворение, так как книгу можно обсудить с теми, кто сможет понять, о чем идет разговор. Также некоторые говорят, что у них открыто множество поисковых сайтов, так как на страницах романа встречаются различные исторические личности и события, которые нужно изучить, чтобы лучше понимать контекст.
Фиалка говорит, что на самом деле группа не закончила чтение, так как последнее предложение романа обрывается на середине и возвращает в самое начало, делая историю закольцованной. Поэтому не так давно участники перешли к чтению третьей страницы.
«Следующей книги не будет. Мы читаем только одну книгу. Навсегда», — заключил Фиалка.
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Анна Морозова