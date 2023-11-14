В Калифорнии за 28 лет прочитали роман «Поминки по Финнегану»

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Спустя четверть века участники Читательского клуба из Калифорнии смогли дочитать роман Джеймса Джойса «Поминки по Финнегану» — одному из самых трудных текстов в истории литературы. Об этом пишет The Guardian.

Изначально посвященный роману клуб создал Джерри Фиалка, режиссер-экспериментатор из Венеции. Начиная с 1995 года, от 10 до 30 участников приходили каждый месяц на собрания в местную библиотеку. Сначала они читали по две страницы в месяц, но затем количество сократилось до одной. В таком темпе группа дошла до конца только в конце октября, то есть спустя 28 лет.

Участники потратили на чтение больше времени, чем автору понадобилось на написание. Эксперт по Джойсу из Тринити-колледжа в Дублине сказал, что Джеймс Джойс закончил 628 страниц «Поминок по Финнегану» за 17 лет, включая четыре года творческого кризиса.

Многие в клубе считают, что такие встречи — то, что приносит в жизнь самое большое удовлетворение, так как книгу можно обсудить с теми, кто сможет понять, о чем идет разговор. Также некоторые говорят, что у них открыто множество поисковых сайтов, так как на страницах романа встречаются различные исторические личности и события, которые нужно изучить, чтобы лучше понимать контекст.

Фиалка говорит, что на самом деле группа не закончила чтение, так как последнее предложение романа обрывается на середине и возвращает в самое начало, делая историю закольцованной. Поэтому не так давно участники перешли к чтению третьей страницы.

«Следующей книги не будет. Мы читаем только одну книгу. Навсегда», — заключил Фиалка.

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Анна Морозова