Кавказский заповедник открыл популярный пеший маршрут

Маршрут к озеру делится на две части. Первая — от Красной Поляны до Энгельмановых полян. Вторая — 18 км по пешей тропе вдоль реки Мзымты. Путь включает в себя подъем с 1200 до 1800 м и занимает примерно шесть часов.