Кавказский заповедник открыл популярный пеший маршрут

В Краснодарском крае открылся туристический маршрут ко второму по величине озеру региона — Кардывач, об этом сообщает официальный сайт Кавказского заповедника (1).
Озеро расположилось у склона Главного Кавказского хребта на высоте 1837 км над уровнем моря. В одной из его частей берет начало река Мзымта, которая впадает в Черное море.
Маршрут к озеру делится на две части. Первая — от Красной Поляны до Энгельмановых полян. Вторая — 18 км по пешей тропе вдоль реки Мзымты. Путь включает в себя подъем с 1200 до 1800 м и занимает примерно шесть часов.
Для прогулки необходимо оформить пропуск на официальном сайте Заповедника. Также туристам нужно предоставить местную прописку. Если ее нет, то необходимо получить бесплатный пограничный пропуск.
Список источников
1. Кавказский государственный природный биосферный заповедник имени Х. Г. Шапошникова. URL:
Автор: Елизавета Чеботарева