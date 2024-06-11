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Кавказский заповедник открыл популярный пеший маршрут

Это одно из самых туристических мест региона: поход по нему занимает около шести часов.

Кавказский заповедник открыл популярный пеший маршрут, который ведет к озеру Кардывач.
Источник: ВК

В Краснодарском крае открылся туристический маршрут ко второму по величине озеру региона — Кардывач, об этом сообщает официальный сайт Кавказского заповедника (1).

Новость

Озеро расположилось у склона Главного Кавказского хребта на высоте 1837 км над уровнем моря. В одной из его частей берет начало река Мзымта, которая впадает в Черное море.

Маршрут к озеру делится на две части. Первая — от Красной Поляны до Энгельмановых полян. Вторая — 18 км по пешей тропе вдоль реки Мзымты. Путь включает в себя подъем с 1200 до 1800 м и занимает примерно шесть часов.

Для прогулки необходимо оформить пропуск на официальном сайте Заповедника. Также туристам нужно предоставить местную прописку. Если ее нет, то необходимо получить бесплатный пограничный пропуск.

Список источников

1. Кавказский государственный природный биосферный заповедник имени Х. Г. Шапошникова. URL:

Автор: Елизавета Чеботарева