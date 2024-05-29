Уральские горы: чем заняться в каждой точке Каменного пояса России

Уральские реки предлагают отличные условия для водного спорта. Рафтинг, каякинг и плавание на каноэ — все это доступно на местных реках и озерах. Начинающие могут попробовать спокойные сплавы на каяках по реке Уфе, где можно любоваться прекрасными видами небольших горных рек, водопадов и гор. Для тех, кто ищет приключения, есть сплавы на катамаранах по реке Вишере, где можно ощутить всю мощь северной природы. Чусовая привлекает своими удивительными скальными берегами, которые тянутся вдоль реки на многие километры. Вид их захватывает дух и впечатляет сильнее норвежских фьордов. На Широковском водохранилище можно отточить технику каякинга. Не забудьте пригласить с собой инструктора для безопасности и лучшего опыта.