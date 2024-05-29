Уральские горы: чем заняться в каждой точке Каменного пояса России

Если вы собираетесь посетить Уральские горы, предлагаем большой обзор каждой их части: зачем туристу ехать в самые древние на планете горы, почему нужно увидеть своими глазами реликтовые леса и чем фьорды реки Чусовой лучше норвежских — выдаем все пароли и явки.
Что нужно знать об Уральских горах
Уральский хребет называют Каменным поясом России. Он препоясывает нашу страну с севера на юг, условно разделяет Европу и Азию. Точные геологические и географические границы Уральских гор до сих пор не определены. Античные ученые еще четыре тысячи лет назад нанесли их на карту под названием Гиперборейских гор.
|Протяженность
|С учетом хребтов Пай-Хой на севере и Мугоджары на юге приблизительная длина Уральских гор — 2600 км
|Направление гор
|Уральские горы протянулись с севера на юг, преимущественно вдоль 60-го меридиана, но не ровной линией, а делая поворот на севере к полуострову Ямал, на юге Оренбургской области — к юго-западу
|Координаты на карте
|Из-за большой протяженности горного массива принято прицельно выбирать географические координаты той точки местности, куда вы прокладываете маршрут. Для общего представления, где на карте мира находятся Уральские горы, обычно проставляют координаты 60° с. ш. 60° в. д. (ближайший населенный пункт — город Североуральск Свердловской области)
|Часовой пояс
|Уральское время отличается от московского на 2 часа (МСК+2)
|Климат
|Уральский хребет тянется от льдов Карского моря до сухих казахских степей и включает в себя все климатические зоны, начиная с полярной тундры, гористой местности, тайги, лесостепи. Зимой на Полярном Урале температура может опускаться ниже –50 °C, летом на юге была зафиксирована максимальная температура жары +41 °C. С востока горы более высокие и отвесные, а климат суше, чем со стороны Западной Сибири, где он более влажный и ветреный
|Высшая точка
|На границе Республики Коми и ХМАО находится самая высокая гора — Народная (1895 м)
|Реки
|С Уральских гор течет множество рек, а также их притоки. Большинство имеют названия на местных языках — коми, башкирском, пермяцком: Лозьва, Печора, Щугор, Вишера, Сосьва, Велс, Яйва, Тавда, Уфа, Юрюзань, Зилим, Ай, Миасс, Кожым. Реки в большинстве судоходны. Река Чусовая, ее притоки и берега считаются самыми живописными. Самая протяженная — река Урал (2824 км)
|Полезные ископаемые
|Урал богат природными ресурсами. Здесь добывают нефть, газ и бурый уголь для электроэнергетики; для металлургии — уголь каменный, железо, медь, алюминий, никель, хром, золото и платину; соль каменную для пищевой промышленности и калийную для сельского хозяйства. Еще — драгоценные, полудрагоценные и поделочные камни, каолин для производства фарфора, асбест и тальк
|Защищенные территории
|На Урале для защиты реликтовых лесов и уникальных природных экосистем организованы пять крупнейших национальных парков: коми-парк «Югыд ва», в Челябинской области — «Таганай», «Зюраткуль», «Зигальга» и «Башкирия»
|Географическая принадлежность
|Уральские горы делят континент Евразия пополам, при этом не принадлежат ни к Европе, ни к Азии
Географическое расположение Уральских гор на карте России
Урал разделяет нашу страну сверху донизу — от края Северного Ледовитого океана до Каспийского моря. Он располагается в девяти регионах — от Республики Коми до северо-запада Казахстана.
Части Уральских гор
Принято деление Уральского каменного пояса на пять частей: Полярный, Приполярный, Северный, Средний, Южный Урал.
Полярный Урал
Горный массив простирается через Большеземельскую тундру и южную часть Ямальского полуострова, создавая потрясающие пейзажи от Константинова Камня до верховьев реки Хулги.
Средние высоты колеблются от 800 до 1200 м, а горные хребты прорезаны реками — притоками Оби и Печоры. Климат здесь умеренно холодный и влажный, особенно сыро в холодные месяцы, когда активны циклоны. В январе температура может опускаться до −47 °C, в то время как в июле средняя температура около +14 °C.
В Арктике много возможностей для летнего этнографического туризма: можно посетить стойбища оленеводов, порыбачить на муксуна, омуля, пелядь и другую северную рыбу, отправиться на водные прогулки и экстремальные гонки на внедорожниках.
Приполярный Урал
Самая высокая часть горного массива, простирающаяся от истоков реки Хулга на севере до широтного участка реки Щугор на юге. Климат здесь резко континентальный, с холодным летом и долгой зимой. Оптимальное время для посещения — июль и август. К этнографическому туризму и рыбалке добавим скалолазание. Альпинисты найдут интересные маршруты на Саблинском хребте.
Северный Урал
Это район с умеренно континентальным климатом и зоной тайги. Пик туристического сезона здесь тоже приходится на вторую половину лета.
В этом регионе много природных достопримечательностей, например горы Тельпосиз, Отортен, Денежкин Камень, Косьвинский Камень. Они расположены на территории заповедников, для посещения которых нужно заранее получить разрешение.
Северный Урал привлекает туристов различных направлений:
- спелеотуризм открывает путешественникам Дивью пещеру, самую большую в Пермском крае;
- все желающие имеют возможность сплавиться по горным рекам;
- туристы могут выбрать трекинг на любые расстояния;
- велопрогулки популярны на хребте Кваркуш, где можно проехать все климатические пояса в течение часа.
Зимой на Северном Урале можно насладиться горнолыжными склонами, идеальными для фрирайда, а также можно покататься на снегоходах и беговых лыжах.
Средний Урал
Один из самых обжитых и низких районов в Уральских горах. Характер климата здесь континентальный: Средний Урал расположен близко к Сибири и далеко от Атлантического океана.
Через вершины и перевалы Среднего Урала проложены многочисленные тропы для пешеходных, лыжных и горных маршрутов различной сложности — от простых в равнинной части до более трудных в горной, включая часть Северного Урала. Лучшее время для пеших и водных маршрутов по Среднему Уралу — с мая по сентябрь.
Помимо этого, на территории Среднего Урала находятся несколько городов-миллионников, которые стоит посетить для знакомства с их достопримечательностями. Среди них можно выделить:
- природный парк «Оленьи ручьи» на берегах реки Серги;
- Верхотурский кремль;
- Невьянская наклонная башня;
- Дом-музей П. И. Чайковского в городе Алапаевске;
- Нижнесинячихинский музей-заповедник деревянного зодчества и народного искусства имени И. Д. Самойлова в селе Нижняя Синячиха;
- Дом-музей П. П. Бажова в поселке Сысерть;
- обелиск «Европа — Азия» на горе Березовой около города Первоуральска.
Здесь также пользуются популярностью местные курорты с сульфидными, радоновыми и йодобромистыми минеральные водами, рапой соленых озер, а также лечебные грязи и глины, которые успешно применяются для лечения различных заболеваний.
Южный Урал
Одна из основных достопримечательностей — Национальный парк «Башкирия», который знаменит своими уникальными природными экосистемами.
Любители активного отдыха могут отправиться в пешее путешествие или в поход на велосипедах по живописным маршрутам, заняться рафтингом и каякингом, рыбалкой и охотой.
Зимой популярны лыжные курорты в Магнитогорске и Абзаково, где можно покататься на горных лыжах и сноубордах.
Южный Урал также славится своими курортами и санаториями, предлагающими возможность отдыха и восстановления на основе лечебных минеральных источников.
Вершины Уральских гор
Каждая отличается своей неповторимой красотой и привлекательностью для путешественников и альпинистов. Перечислим 10 самых высоких и известных вершин Уральских гор:
1. Народная (1895 м);
2. Пайер (1472 м);
3. Тельпосиз (1617 м);
4. Гора Карпинского (1878 м);
5. Манарага (1662 м);
6. Сабля (1497);
7. Ямантау (640 м);
8. Качканар (878 м);
9. Ослянка (1119 м);
10. Большой Иремель (1582 м).
Рельеф и природные зоны Уральских гор
Уральские горы, простирающиеся более чем на 2500 км с севера на юг, представляют собой разнообразный по рельефу регион.
На западе они более изрезаны и высоки, а на востоке имеют более плавные склоны. Главный хребет проходит по центральной части и разделяет Европейскую и Азиатскую части России.
Природные зоны в Уральских горах разнообразны и включают в себя тундру, лесостепи, смешанные и лиственные леса. На высоких склонах и вершинах преобладают альпийские луга и скальные пустоши. Реки, озера и водопады добавляют уникальности ландшафту.
Реки Урала
Уральские реки впадают в бассейны Карского, Баренцева и Каспийского морей. Крупнейшие:
- Печора;
- Сосьва;
- Чусовая;
- Урал;
- Тобол;
- Миасс.
Общая совокупность рек на Урале поражает воображение. Представьте себе, только у реки Урал 156 притоков.
Флора и фауна Уральских гор
В Уральских горах обитает множество видов животных, которые адаптировались к разнообразным условиям среды. Среди них много хищников: медведь, росомаха, рысь, барсук, лиса, соболь и куница. Встречаются северные олени, лоси, косули, кабаны, зайцы, белки, бурундуки. Большое количество видов птиц, включая беркутов, ушастых филинов, глухарей, куропаток, рябчиков, снегирей, клестов и прочих, также населяют эти места.
Растительный покров Уральских гор в основном состоит из хвойных и лиственных лесов, что делает его довольно разнообразным. Здесь преобладают такие деревья, как ель, сосна обыкновенная и кедровая, пихта, липа, дуб, береза, осина и ива. Разнообразие флоры варьируется в зависимости от высоты и типа ландшафта. Уникальные растения Уральских гор — альпийские цветы, такие как горицвет, валериана, медуница, астра альпийская и многие другие.
Что посмотреть и чем заняться в Уральских горах
Пешие прогулки и трекинг
Уральские горы предлагают бесчисленные маршруты для пеших прогулок и трекинга, подходящие как для начинающих, так и для опытных туристов. Путешественники могут исследовать живописные леса, горные хребты, водопады и озера, наслаждаясь великолепными видами и свежим воздухом.
Горные туры варьируются по уровню сложности: от легких, доступных для всех, включая детей старше 14 лет, до крутых и сложных (только для опытных туристов).
Все уральские маршруты можно условно разделить на северные и южные.
Первые проходят через Свердловскую область, Пермский край и юго-восток Республики Коми. Одно из известных мест — перевал Дятлова, привлекающий туристов своей загадочной историей. Вторые проложены в Башкирии, Оренбургской и Челябинской областях. Наибольшее число пеших маршрутов проходит по Национальному парку «Таганай» в Челябинской области.
Горный туризм и альпинизм
Любители экстремальных видов отдыха не разочаруются. На стыке Полярного и Приполярного Урала есть множество высоких пиков и скальных стен, идеально подходящих для горного туризма и альпинизма.
Легендарный маршрут по Приполярному Уралу с восхождением на горы Манарага и Народная в Советском Союзе считался походом всесоюзного масштаба.
Велосипедные прогулки
Уральские горы предлагают прекрасные условия для велосипедных прогулок — как по пологим горным тропам, так и по живописным долинам. Туристы могут выбрать маршруты различной сложности и продолжительности в зависимости от подготовки и опыта.
Водные виды спорта
Уральские реки предлагают отличные условия для водного спорта. Рафтинг, каякинг и плавание на каноэ — все это доступно на местных реках и озерах. Начинающие могут попробовать спокойные сплавы на каяках по реке Уфе, где можно любоваться прекрасными видами небольших горных рек, водопадов и гор. Для тех, кто ищет приключения, есть сплавы на катамаранах по реке Вишере, где можно ощутить всю мощь северной природы. Чусовая привлекает своими удивительными скальными берегами, которые тянутся вдоль реки на многие километры. Вид их захватывает дух и впечатляет сильнее норвежских фьордов. На Широковском водохранилище можно отточить технику каякинга. Не забудьте пригласить с собой инструктора для безопасности и лучшего опыта.
Зимние развлечения
Зимой Уральские горы превращаются в настоящий рай для любителей зимних видов спорта. Здесь можно кататься на горных и беговых лыжах, снегоходах или прогуливаться пешком, исследуя красоту заснеженных лесов и горных вершин.
Автор: Наталья Графкина