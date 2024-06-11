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6 способов сэкономить в путешествии без ущерба для качества отдыха

Полезные советы, как сэкономить в путешествии, не жертвуя качеством отдыха. Рассказываем, как использовать общественный транспорт, выбирать местные кафе и изучать туристические карты, чтобы сохранить бюджет.

Женщина в желтом шарфе с чемоданом подходит к общественному транспорту во время путешествия.
Источник: Freepik

Тотальная экономия может испортить отпуск, но есть вещи, на которые многие неосознанно тратят деньги впустую. Изучите наш список, проверьте себя и отложите остаток средств на то, что подарит эмоции и воспоминания.

1. Передвигайтесь на общественном транспорте

В большинстве стран и городов мира такси — не способ перемещения, а аналог предмета роскоши. Все дело в высокой стоимости бензина и оплаты труда таксистов, поэтому цена поездки может ударить по бюджету, особенно если речь идет о дальних расстояниях.

Рассчитывайте время и изучайте маршруты общественного транспорта — во многих крупных городах на нем можно быстро и комфортно добраться везде, включая аэропорты. В отдельных случаях стоит рассмотреть вариант аренды машины — это выйдет дешевле, чем заказывать такси. По центру некоторых городов комфортно перемещаться на велосипеде: это отдельный вид удовольствия и действенный способ не привезти из отпуска несколько лишних килограммов.

2. Посещайте местные кафе и рестораны

Женщина с кофе в кафе.
Источник: Freepik

Во-первых, это часть колорита и возможность познакомиться с местной культурой. Во-вторых, цены на обычные блюда не будут завышены, как в туристических ресторанах.

Сворачивайте с центральных улиц и присмотритесь к заведениям, где много местных — там точно будет вкусно. Для перестраховки изучите отзывы, которые можно найти в Google Maps.

Но в Азии и Индии с местными кафе стоит быть осторожнее: обращайте внимание на гигиену — здесь свои санитарные нормы, которые могут вас удивить. Помните, что блюда без дополнительной порции острых специй могут показаться вам острыми.

3. Изучите возможности туристических карт

Мужчина с биноклем и женщина в шляпе изучают туристическую карту.
Источник: Freepik

Заранее почитайте про предложения специально для гостей города — многие предлагают универсальные карты, которые дают проход в главные музеи, а иногда бонусом и поездки на общественном транспорте, скидки на билеты в парки, театры и другие развлечения. Экономия будет существенной, особенно если планируете масштабную культурную программу.

Еще один лайфхак: когда узнаете даты путешествия, проверьте дни бесплатных посещений музеев — велика вероятность, что вам повезет. Но заложите лишний час на очереди — в эти дни будет много туристов и местных жителей.

Некоторые страны и города предлагают опцию бесплатных обзорных экскурсий — с таких можно начать знакомство с локацией. Информацию ищите на форумах и официальных сайтах местных Министерств Туризма.

4. Планируйте поездку не в сезон

Новость

Есть сразу две хорошие новости. Первая — в каждой стране сезон разный, поэтому в даты вашего отпуска вы точно найдете что-то интересное. Вторая — в период, когда мало туристов, цены на все сразу становятся ниже, начиная с жилья и заканчивая услугами. Еще один плюс — минимальное количество толп и очередей. Вы сможете спокойно насладиться местом и получить максимум удовольствия за меньшие деньги. Кстати, это касается и пляжного формата — сезон дождей на популярных островах не всегда мешает загорать и купаться, а без сильной жары отдых может быть даже приятнее.

5. Держитесь подальше от очевидных туристических мест

Речь не о достопримечательностях, а о ресторанах, сувенирных лавках, спа-центрах и магазинах. Цена в них будет на 20−30% выше по сравнению с более отдаленными районами или даже соседними улицами. При этом качество товаров и услуг не будет отличаться. Но не впадайте в крайности — не стоит ехать на другой конец города ради двух магнитов.

6. Арендуйте квартиру или апартаменты

Мужчина и женщина с чемоданами арендовали апартаменты.
Источник: Freepik

В отелях, безусловно, комфортнее, но все зависит от цели вашей поездки. Если вы хотите посмотреть город и окрестности, а не просто пролежать на пляже весь отдых, изучите варианты другого жилья — разница в цене может быть существенной, а уровень комфорта не будет отличаться.

Вы легко сможете найти варианты на первой береговой линии и в самом центре города с включенной уборкой и сменой полотенец. Завтракать не менее приятно в уютных кафе за углом, а зачастую и более атмосферно.

Автор: Дарья Сизова