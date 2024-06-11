6 способов сэкономить в путешествии без ущерба для качества отдыха

Есть сразу две хорошие новости. Первая — в каждой стране сезон разный, поэтому в даты вашего отпуска вы точно найдете что-то интересное. Вторая — в период, когда мало туристов, цены на все сразу становятся ниже, начиная с жилья и заканчивая услугами. Еще один плюс — минимальное количество толп и очередей. Вы сможете спокойно насладиться местом и получить максимум удовольствия за меньшие деньги. Кстати, это касается и пляжного формата — сезон дождей на популярных островах не всегда мешает загорать и купаться, а без сильной жары отдых может быть даже приятнее.