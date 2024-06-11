Как путешествовать с домашними животными: 5 важных советов

Если вы путешествуете на машине, то солнце может представлять угрозу для вашего питомца. Чтобы предотвратить ожоги, регулярно используйте солнцезащитные средства для животных (например, спреи), а также шторки — они помогут защитить его от перегрева. Помните, что оставленное в закрытом автомобиле животное может погибнуть: даже с открытыми окнами температура в машине быстро повышается, а это нередко приводит к серьезным последствиям. Поэтому никогда не оставляйте своего друга без присмотра в горячем автомобиле, а также всегда имейте при себе контейнер с водой, чтобы предотвратить обезвоживание и утолить жажду своего четвероногого друга.