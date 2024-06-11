Как путешествовать с домашними животными: 5 важных советов

Любая поездка с питомцем — это сильный стресс для всех. Совместное путешествие может стать захватывающим и веселым опытом, но оно требует тщательной подготовки. Рассказываем, что важно продумать и учесть.
1. Покажите питомца ветеринару до поездки
Перед поездкой отвезите своего питомца на обследование и убедитесь, что у него есть все необходимые прививки. Международные поездки обычно требуют специального медицинского сертификата, который должен быть выдан в определенный срок до поездки, поэтому позаботьтесь об этом заранее. Обсудите с врачом, можно ли лететь конкретно вашему животному. Если вы знаете, что питомец беспокоится во время путешествий, попросите ветеринара порекомендовать успокаивающие средства.
2. Бронируйте рейсы заранее
Если вы планируете взять с собой питомца на борт, покупать билеты на самолет лучше всего заранее. Позвоните в авиакомпанию напрямую и убедитесь в том, что на выбранном рейсе для вашего друга найдется место. По возможности выбирайте прямые перелеты без пересадок. Чем меньше остановок придется сделать, тем меньше стресса вы доставите вашему питомцу. Если ваше животное путешествует в грузовом отсеке, длительность полета имеет огромное значение. Для таких поездок лучше выбирать рейс ранним утром или вечером летом, а также в полдень зимой: так вы сможете избежать экстремальных температур.
3. Защищайте питомца от солнечных лучей
Если вы путешествуете на машине, то солнце может представлять угрозу для вашего питомца. Чтобы предотвратить ожоги, регулярно используйте солнцезащитные средства для животных (например, спреи), а также шторки — они помогут защитить его от перегрева. Помните, что оставленное в закрытом автомобиле животное может погибнуть: даже с открытыми окнами температура в машине быстро повышается, а это нередко приводит к серьезным последствиям. Поэтому никогда не оставляйте своего друга без присмотра в горячем автомобиле, а также всегда имейте при себе контейнер с водой, чтобы предотвратить обезвоживание и утолить жажду своего четвероногого друга.
4. Постепенно приучайте животное к поездкам
Если ваш питомец не привык к путешествиям, начните приучать его к поездкам на машине. Чаще всего именно кошки боятся путешествий на автомобиле, но некоторые собаки тоже не любят сопровождать своих хозяев в дороге. Чтобы помочь питомцу привыкнуть к транспорту, попробуйте вместе преодолевать сперва короткие маршруты. После поездки обязательно хвалите животное — с помощью угощений. Затем постепенно увеличивайте продолжительность поездок, чтобы животное привыкло и чувствовало себя комфортнее в дороге. Если же это не поможет, то обратитесь к ветеринару за советом.
5. Запаситесь всем необходимым для животного
Обязательно возьмите с собой любимые вещи и игрушки вашего питомца, а также все необходимые принадлежности. Есть базовый набор, который пригодится для любого животного: игрушки, еда, миски и контейнеры для питьевой воды, одеяло, домик и любые лекарства, которые могут понадобится вашему другу.
Автор: Елизавета Чеботарева