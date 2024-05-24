Евросоюз вводит новые правила въезда с домашними животными

Они вступят в силу с сентября 2024 года. Будут действовать и при транзитном перелете.
Власти Европейских стран устанавливают новые требования для транспортировки домашних животных, которые вступят в силу с 16 сентября 2024 года. Теперь по прибытии в любые страны ЕС необходимо предъявить результат теста на антитела к бешенству. Информация появилась на официальном сайте Европейской комиссии (1).
Новое правило распространяется на путешественников с собаками, кошками и хорьками. Теперь для перелета необходимо сдать тест минимум через 30 дней после вакцинации от бешенства и не менее чем за три месяца до получения ветеринарного сертификата и въезда в страну.
Тест на антитела к бешенству должен проводиться исключительно в аккредитованной лаборатории. В России их можно найти в Москве и Владимире.
Прежние правила по-прежнему действуют: для путешествия с животным также потребуются международный ветеринарный паспорт, прививка от бешенства и микрочип (2).
Автор: Елизавета Чеботарева
Список источников:
1. Официальный сайт Европейской комиссии. URL:
https://food.ec.europa.eu/animals/movement-pets/designated-laboratories-performing-rabies-antibody-titration-tests_en
2. Официальный сайт Европейской комиссии. URL: https://europa.eu/youreurope/citizens/travel/carry/animal-plant/index_en.htm