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Евросоюз вводит новые правила въезда с домашними животными

Советы эксперта о том, что важно знать любителям путешествовать с животными о въезде в ЕС. Рассказываем о новых правилах ввоза домашних питомцев в Евросоюз в 2024 году.

Источник: Freepik

Они вступят в силу с сентября 2024 года. Будут действовать и при транзитном перелете.

Власти Европейских стран устанавливают новые требования для транспортировки домашних животных, которые вступят в силу с 16 сентября 2024 года. Теперь по прибытии в любые страны ЕС необходимо предъявить результат теста на антитела к бешенству. Информация появилась на официальном сайте Европейской комиссии (1).

Новое правило распространяется на путешественников с собаками, кошками и хорьками. Теперь для перелета необходимо сдать тест минимум через 30 дней после вакцинации от бешенства и не менее чем за три месяца до получения ветеринарного сертификата и въезда в страну.

Источник: Freepik

Тест на антитела к бешенству должен проводиться исключительно в аккредитованной лаборатории. В России их можно найти в Москве и Владимире.

Прежние правила по-прежнему действуют: для путешествия с животным также потребуются международный ветеринарный паспорт, прививка от бешенства и микрочип (2).

Автор: Елизавета Чеботарева

Список источников:

1. Официальный сайт Европейской комиссии. URL:
https://food.ec.europa.eu/animals/movement-pets/designated-laboratories-performing-rabies-antibody-titration-tests_en

2. Официальный сайт Европейской комиссии. URL: https://europa.eu/youreurope/citizens/travel/carry/animal-plant/index_en.htm