Путешествие по России на велосипеде: 20+ советов для любителей активного отдыха

Путешествие на велосипеде — это уникальный способ открыть новые горизонты, ощутить свободу передвижения и насладиться природой в полной мере. Россия, с ее обширными территориями и разнообразными ландшафтами, предоставляет возможность для выбора большого количества разнообразных маршрутов. Делимся полезными лайфхаками и советами, которые помогут вам организовать идеальное велопутешествие по нашей стране.