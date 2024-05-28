Личная безопасность туриста: 8 важных правил, о которых редко говорят

Будьте честны с собой и хорошо изучите локацию, в которую планируете путешествие. В разных городах и странах есть не только национальные особенности — в Азии вам придется столкнуться с насекомыми и змеями, в Африке — с бедностью и распространением инфекций, в Аргентине, Филиппинах и Перу — с криминальной обстановкой. Если вы не готовы к чудесам на виражах, лучше не ехать в это место — меньше рисков, что отпуск будет испорчен.