Советы путешественникам: как находить уникальные места и избегать туристических толп

Русскоязычные релоканты и экспаты создают коммьюнити во всех странах — их легко найти в социальных сетях и Telegram. Самый простой способ узнать что-то интересное — задать прямой вопрос. Ваше сообщение едва ли останется без отклика — как минимум, с вами поделятся интересными точками на карте, как максимум — предложат составить компанию. В 90% случаев сообщества очень открытые, дружелюбные, а люди рады соотечественникам и сами помнят, как впервые приехали сюда. У них скорее всего есть свой топ ресторанов, мест для отдыха и баров с необычными коктейлями. Вероятно, у вас получится по-новому взглянуть на страну.