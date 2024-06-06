Из Сочи в Анапу запустили прямой поезд

Теперь добраться до черноморского курорта можно не только «Ласточкой».
Поезд будет отправляться из Адлера в 16:52 и проходить с остановками в Сочи, Хосте, Лазаревском, Горячем Ключе, Краснодаре и Тимашевске. В Анапу он прибудет на следующий день после семи утра. Об этом рассказала Ассоциация туроператоров в своем телеграм-канале (1).
Поезд будет ходить с интервалом через день. Время в пути займет около 14 часов. Цена на плацкарт составляет 1900 рублей, купе — от 3200 рублей. Также добраться в Анапу можно на ежедневной электричке. Стоимость билета — от 2000 рублей на человека.
Кроме того, РЖД ввели «единые» билеты до Абхазии, которые включают проезд на поезде до Адлера и пересадку на автобус.
Список источников
1. Телеграм-канал Ассоциации туроператоров. URL. https://t.me/atorus/24202
Автор: Елизавета Чеботарева