Из Сочи в Анапу запустили прямой поезд

Поезд будет отправляться из Адлера в 16:52 и проходить с остановками в Сочи, Хосте, Лазаревском, Горячем Ключе, Краснодаре и Тимашевске. В Анапу он прибудет на следующий день после семи утра. Об этом рассказала Ассоциация туроператоров в своем телеграм-канале (1).