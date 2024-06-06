Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Из Сочи в Анапу запустили прямой поезд

Теперь добраться до Анапы из Сочи можно не только «Ласточкой», но и на прямом поезде с удобными остановками и доступной ценой. Рассказываем про расписание, маршрут и стоимость билетов.

Источник: телеграм-канал Ассоциации туроператоров

Теперь добраться до черноморского курорта можно не только «Ласточкой».

Поезд будет отправляться из Адлера в 16:52 и проходить с остановками в Сочи, Хосте, Лазаревском, Горячем Ключе, Краснодаре и Тимашевске. В Анапу он прибудет на следующий день после семи утра. Об этом рассказала Ассоциация туроператоров в своем телеграм-канале (1).

Новость

Поезд будет ходить с интервалом через день. Время в пути займет около 14 часов. Цена на плацкарт составляет 1900 рублей, купе — от 3200 рублей. Также добраться в Анапу можно на ежедневной электричке. Стоимость билета — от 2000 рублей на человека.

Кроме того, РЖД ввели «единые» билеты до Абхазии, которые включают проезд на поезде до Адлера и пересадку на автобус.

Список источников

1. Телеграм-канал Ассоциации туроператоров. URL. https://t.me/atorus/24202

Автор: Елизавета Чеботарева