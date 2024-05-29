В Сочи появятся новые пешеходные и веломаршруты

В окрестностях курорта можно найти множество троп для пеших и велосипедных прогулок разной сложности. В этом году курорт «Роза Хутор» обещает посетителям новые возможности для разнообразного отдыха. Например, здесь откроется 29 пеших маршрутов. Одним из главных сюрпризов станет появление тропы под названием «Путь к альпакам».