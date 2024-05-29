В Сочи появятся новые пешеходные и веломаршруты

Главный слоган предстоящего сезона — #СемьейVСочи. Представленная инициатива, основанная на стратегии национального проекта «Туризм и гостеприимство», стремится к созданию условий для активного и здорового отдыха всей семьей. Главная цель — увеличить количество туристов из России и обеспечить им возможность комфортного и разнообразного отдыха на природе в Сочи.
В окрестностях курорта можно найти множество троп для пеших и велосипедных прогулок разной сложности. В этом году курорт «Роза Хутор» обещает посетителям новые возможности для разнообразного отдыха. Например, здесь откроется 29 пеших маршрутов. Одним из главных сюрпризов станет появление тропы под названием «Путь к альпакам».
Запуск маршрутов будет происходить постепенно, в зависимости погоды. Первыми откроются тропы на Красной Поляне, а затем появится возможность прогуляться по маршрутам в природном парке водопадов «Менделиха».
Также туристы смогут получить новую услугу — прогулки с гидом, который будет сопровождать их и рассказывать о городских достопримечательностях, находящихся вблизи каждой станции канатных дорог.
Еще в этот период будут доступны новые велосипедные маршруты для любителей активного отдыха. Специальный тариф объединит в себе возможность велопрогулок и аренду электровелосипедов.
Летом откроются новые увлекательные пешеходные маршруты. Один из них — «Заброшенный бугель» — ведет к станции первой бугельной канатной дороги: его протяженность — четыре километра. Второй маршрут, протяженностью около шести километров, позволяет прогуляться по буковому лесу (назван в честь него).
Главные аттракционы курорта продолжат свою работу — подвесные мосты, высокогорные качели и родельбан.
Автор: Елизавета Чеботарева
Список источников:
1. Официальный портал города-курорта Сочи. URL: