Исследование: как одиночество может изменить работу мозга

Каждый человек время от времени чувствует себя одиноким, и это кажется нормальным, ведь всем нам порой нужно побыть наедине с собой. Однако некоторые люди испытывают чувство оторванности от социума регулярно, постепенно привыкая к разобщенности. Актуальные исследования показывают, что хроническое одиночество опасно для здоровья, так как оно влияет на работу мозга и повышает риск нейродегенеративных заболеваний.
Нейродегенеративные заболевания — группа различных по течению болезней (например, болезнь Паркинсона и Альцгеймера), в результате которых гибель мозговых клеток вызывает потерю дееспособности и трудоспособности, последующую деменцию и полную деградацию личности.
Как одиночество влияет на работу мозга?
Люди эволюционировали как социальные существа: для наших древних предков оторванность от общества была опасной и снижала шансы на выживание. Эксперты полагают, что одиночество возникло как уникальный тип стрессового сигнала, побуждающий нас искать возможность общения. Подобная реакция актуальна и для современного общества.
При хронических приступах одиночества люди становятся особенно восприимчивыми к социальным угрозам или сигналам отчуждения, из-за которых им становится страшно или неприятно взаимодействовать с другими людьми.
Исследования показали, что одинокие люди очень чувствительны к негативным высказываниям, таким как «не нравится», а также к лицам, выражающим отрицательные эмоции. Более того, они негативно реагируют даже на изображения незнакомцев в «приятных социальных ситуациях», что позволяет предположить, что даже позитивные встречи могут быть восприняты пессимистично.
Для мозга хроническое одиночество связано с изменениями в областях, важных для социального познания, самосознания и обработки эмоций. Ученые считают, что когда одиночество вызывает стрессовую реакцию, оно также активизирует иммунную систему, повышая уровень некоторых химических веществ, вызывающих воспаление. При таком длительном воздействии повреждаются мозговые нейроны и связи между ними.
Как одиночество влияет на здоровье мозга в долгосрочной перспективе?
Уже известно о связи одиночества и болезни Альцгеймера (и другими видами деменции). Даже низкий уровень одиночества увеличивает риск развития деменции. Люди, которые получают более высокие баллы по критерию одиночества, имеют более высокий уровень белков-маркеров болезни Альцгеймера. Они проявляются еще до того, как возникают первые признаки снижения когнитивных способностей. Актуальное исследование, опубликованное в конце прошлого года, показало, что одиночество также связано и с болезнью Паркинсона.
Стоит отметить, что большинство исследований, посвященных одиночеству и нейродегенерации, было проведено на людях среднего и пожилого возраста, поэтому эксперты не знают, несет ли одиночество в детстве или юности одинаковый риск. Однако доктор Венди Цю, профессор психиатрии, экспериментальной фармакологии и терапии в медицинской школе Бостонского университета, обнаружила, что если люди среднего возраста чувствуют себя одинокими лишь временно, а не хронически, то риск развития деменции не повышается, так как мозг обладает «способностью восстанавливаться».
Одиночество также воздействует и на психическое здоровье: оно снижает когнитивные способности (отвечают за восприятие и анализ информации об окружающей действительности, а также за внимание, память и речь) и вызывает депрессию. Кроме того, одинокие люди менее склонны к физической активности и чаще курят сигареты. Эти факторы в значительной мере снижают продолжительность жизни.
О вреде курения есть множества других исследований. Мы уже рассказывали о том, что генетики обнаружили глубокие изменения в ДНК из-за вредной привычки.
Кристина Корчанова