Исследование: как одиночество может изменить работу мозга

Каждый человек время от времени чувствует себя одиноким, и это кажется нормальным, ведь всем нам порой нужно побыть наедине с собой. Однако некоторые люди испытывают чувство оторванности от социума регулярно, постепенно привыкая к разобщенности. Актуальные исследования показывают, что хроническое одиночество опасно для здоровья, так как оно влияет на работу мозга и повышает риск нейродегенеративных заболеваний.