Ученые выяснили, какие факторы влияют на раннее развитие деменции

Исследовательская группа проанализировала данные, собранные у 356 052 людей в возрасте до 65 лет. Низкий социально-экономический статус, изоляция от общества, нарушение слуха, инсульт, диабет, болезни сердца и депрессия были связаны с более высоким риском развития слабоумия. Дефицит витамина D и высокий уровень С-реактивного белка (который вырабатывается печенью, чтобы нейтрализовать воспаления в организме) также были связаны с ранним возникновением болезни.