Ученые выяснили, какие факторы влияют на раннее развитие деменции

Деменция встречается чаще всего у пожилых людей, но динамика заболеваемости показывает, что молодое поколение начинает все чаще сталкиваться с данной проблемой. Группа ученых разобралась, какие факторы влияют на снижение возраста заболеваемости.
Большинство предыдущих исследований в этой области изучали генетику, передаваемую из поколения в поколение. Но в новом анализе команда смогла определить 15 негенетических факторов образа жизни и здоровья, которые связаны с риском развития деменции у более молодого поколения.
Исследовательская группа проанализировала данные, собранные у 356 052 людей в возрасте до 65 лет. Низкий социально-экономический статус, изоляция от общества, нарушение слуха, инсульт, диабет, болезни сердца и депрессия были связаны с более высоким риском развития слабоумия. Дефицит витамина D и высокий уровень С-реактивного белка (который вырабатывается печенью, чтобы нейтрализовать воспаления в организме) также были связаны с ранним возникновением болезни.
Исследователи определили, как на развитие деменции влияет употребление алкоголя. Результаты показали, что злоупотребление алкогольными напитками привело к повышенному риску, а умеренное, наоборот, никак не сказывалось на возникновение деменции. Вполне вероятно это из-за того, что люди, отказавшиеся от чрезмерного употребления алкоголя, обычно не испытывают серьезных проблем со здоровьем.
Помимо физических факторов, психическое здоровье также играет важную роль.
Ранее считалось, что возникновение слабоумия зачастую связано с генетикой. Отчасти это правда, но, как определили ученые, есть и другие причины, которые влияют на данное заболевание.