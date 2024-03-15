Генетики обнаружили глубокие изменения в ДНК из-за курения

Команда проанализировала данные о метилировании ДНК в цитозин-гуаниновых (CpG) динуклеотидах. Они обнаружили 6350 связанных с курением CpG в тканях легких и 2753 в тканях толстой кишки. Это означает, что у курящих или когда-либо куривших людей эти генетические области отличаются от областей тех, кто никогда не был курильщиком.