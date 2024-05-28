Индонезия ждет повторный рекорд по количеству российских туристов в текущем году

По данным Ассоциации Туроператоров (1), в прошлом году Индонезия установила рекорд по российскому туристическому потоку. Ожидается, что в 2024 году показатели вырастут. И не зря, ведь спрос на отдых в Индонезии уже поднялся почти на 50%. Всего в 2023 году страну посетили 25,8 миллиона иностранных туристов.
В 2024 году российские туристы продолжают проявлять интерес к отдыху в Индонезии. За первые три месяца этого года в эту страну отправилось более 50 тысяч россиян, преимущественно на остров Бали.
Посол Индонезии в России Хосе Таварес заявил, что в самом ближайшем будущем запуск прямых перелетов в Денпасар из Москвы станет реальностью, поскольку переговоры на эту тему уже достигли самых высоких уровней, и все стороны пришли к общему пониманию и согласию. По данным Ассоциации Туроператоров (2), это может произойти в 2025 году. Спрос на отдых в Индонезии мог бы существенно повысить запуск прямых рейсов из Москвы в Денпасар. Тем не менее, информация о точных датах их появления пока отсутствует.
Увеличивается не только количество туристов, но и число российских инвесторов, вкладывающих свои средства в экономику Индонезии. За первые три месяца 2024 года объем инвестиций достиг 64,2 млн $, что свидетельствует о растущем интересе к этой стране. Индонезия же, в свою очередь, активно поддерживает инвесторов с помощью запуска программы «Золотой Визы», которая дает возможность проживать в стране более пяти лет.
Министерство туризма и креативной экономики активно работает над продвижением новых курортных направлений Индонезии, таких как Ява, Северная Суматра и Восточная Нуса-Тенгара, чтобы разнообразить отдых для российских туристов.
Автор: Елизавета Чеботарева
Список источников:
1. Ассоциация туроператоров. URL:
2. Ассоциация туроператоров. URL: