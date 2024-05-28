Индонезия ждет повторный рекорд по количеству российских туристов в текущем году

Посол Индонезии в России Хосе Таварес заявил, что в самом ближайшем будущем запуск прямых перелетов в Денпасар из Москвы станет реальностью, поскольку переговоры на эту тему уже достигли самых высоких уровней, и все стороны пришли к общему пониманию и согласию. По данным Ассоциации Туроператоров (2), это может произойти в 2025 году. Спрос на отдых в Индонезии мог бы существенно повысить запуск прямых рейсов из Москвы в Денпасар. Тем не менее, информация о точных датах их появления пока отсутствует.