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Индонезия ждет повторный рекорд по количеству российских туристов в текущем году

Страну уже посетили более 50 тысяч наших соотечественников. Активно ведутся разговоры о запуске прямого авиасообщения между государствами.

Источник: Freepik

По данным Ассоциации Туроператоров (1), в прошлом году Индонезия установила рекорд по российскому туристическому потоку. Ожидается, что в 2024 году показатели вырастут. И не зря, ведь спрос на отдых в Индонезии уже поднялся почти на 50%. Всего в 2023 году страну посетили 25,8 миллиона иностранных туристов.

В 2024 году российские туристы продолжают проявлять интерес к отдыху в Индонезии. За первые три месяца этого года в эту страну отправилось более 50 тысяч россиян, преимущественно на остров Бали.

Новость

Посол Индонезии в России Хосе Таварес заявил, что в самом ближайшем будущем запуск прямых перелетов в Денпасар из Москвы станет реальностью, поскольку переговоры на эту тему уже достигли самых высоких уровней, и все стороны пришли к общему пониманию и согласию. По данным Ассоциации Туроператоров (2), это может произойти в 2025 году. Спрос на отдых в Индонезии мог бы существенно повысить запуск прямых рейсов из Москвы в Денпасар. Тем не менее, информация о точных датах их появления пока отсутствует.

Увеличивается не только количество туристов, но и число российских инвесторов, вкладывающих свои средства в экономику Индонезии. За первые три месяца 2024 года объем инвестиций достиг 64,2 млн $, что свидетельствует о растущем интересе к этой стране. Индонезия же, в свою очередь, активно поддерживает инвесторов с помощью запуска программы «Золотой Визы», которая дает возможность проживать в стране более пяти лет.

Министерство туризма и креативной экономики активно работает над продвижением новых курортных направлений Индонезии, таких как Ява, Северная Суматра и Восточная Нуса-Тенгара, чтобы разнообразить отдых для российских туристов.

Автор: Елизавета Чеботарева

Список источников:

1. Ассоциация туроператоров. URL:

2. Ассоциация туроператоров. URL: