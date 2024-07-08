Гора Эльбрус: величие и тайны кавказских высот

Лето начинается в июне и заканчивается в сентябре, и представляет собой лучшее время для посещения Эльбруса. В это время года дневная температура на высоте до 4000 м может быть относительно комфортной — около +10…+15 °C, однако ночью она часто опускается до 0 и ниже. Несмотря на более стабильную погоду, внезапные штормы и снегопады все же возможны, поэтому туристам и альпинистам важно быть готовыми к любым условиям.