Топ-7 самых живописных пеших маршрутов мира

Большая Байкальская тропа, маршрут к базовому лагерю Эвереста и другие живописные локации для долгих пеших прогулок.
1. Маршрут к базовому лагерю Эвереста
Если вы не альпинист, но увидеть легендарную гору очень хочется, этот маршрут для вас. Путь пройдет через национальный парк Сагарматха с удивительной природой и завораживающими видами на Гималайские горы. Вам откроются древние буддийские храмы и монастыри. Вы познакомитесь с культурой и бытом непальского народа, отведаете национальную кухню. Побываете в базовом лагере, откуда начинается путь всех альпинистов к вершине мира. Собственными глазами увидите величественный Эверест, чье имя в переводе с тибетского означает «Мать богов» — вершину, которая манит самых смелых и отчаянных. В надежде покорить мечту всей своей жизни многие так и остались на ее склонах. Маршруты у разных компаний могут различаться. В среднем их продолжительность 15—18 дней и более 100 км.
2. Великая патагонская тропа
Маршрут не для новичков. Закаленным в пеших переходах тоже может быть непросто. Тропа простирается более чем на 3000 км и проходит через горы, леса, озера, ледники. Часть маршрута начинается в аргентинском городе Эль-Чалтен и ведет через национальные парки в Лос-Гласьярес и Торрес-дель-Пайне в Чили. Передвигаться можно пешком, на велосипедах, на каяках по озерам, на лошадях, в некоторых местах доступны автомобили и автобусы. Вдоль тропы расположены кемпинги для ночлега. Протяженность маршрута — около 1000 км., а пройти его можно за 40—60 дней.
3. Двухсотлетняя национальная тропа
Грандиозный пешеходный маршрут протяженностью 5330 км. Простирается он от Куктауна в Квинсленде почти до Мельбурна. Путь лежит через леса и луга, мимо медных и золотых приисков, открытых еще в конце XIX века, через несколько национальных парков. Вашему взору предстанет самая высокая гора Австралии — Косцюшко. А некоторые отрезки маршрута когда-то были тропами, по которым передвигались первые поселенцы и перегоняли скот. Если вы решитесь проследовать по старинной тропе, то перед вами откроется вся история освоения австралийского континента.
4. Аппалачская тропа
Маршрут, проходящий через горную систему Аппалачи. Его протяженность — около 3,5 тыс. км. Точную длину тропы назвать сложно, так как существует несколько альтернативных маршрутов. Идея создания живописного пути возникла еще в 20-х годах прошлого столетия. С тех пор длина маршрута постоянно менялась. Преодолевшие тропу целиком утверждают, что сил на такое путешествие уходит не меньше, чем на восхождение к вершине Эвереста. Хоть большая часть пути проходит по лесу, обгореть здесь очень легко. Поэтому не мешает запастись солнцезащитным кремом. Уберите подальше телефоны, так как связи здесь нет, а еще будьте готовы к встрече с местными жителями, например, медведями, которые с удовольствием придут в гости, если оставить еду в зоне досягаемости.
5. Ликийская тропа
Протяженность этого удивительного маршрута в Турции — около 540 км. Проходит он от города Фетхие почти до Анталии. В пути вас встретят руины крепости и остатки гробниц на месте древнего города Телмессос, заброшенные поселения, горные пейзажи, изумрудные бухты с золотистыми пляжами и шикарная природа. Вы отведаете спелые апельсины из местных рощ, терпкие гранаты, познакомитесь с национальной кухней. На маршруте есть и современные развлечения вроде каньонинга, парапланеризма, снорклинга с морскими черепахами. Чтобы осилить маршрут полностью, уйдет не менее 30—40 дней. Но для тех, кто не готов к столь длительному путешествию, есть возможность посетить часть пути. Тропа разделена на Центральную, Восточную и Западную секции.
6. Большая Байкальская тропа
Невозможно не упомянуть природную жемчужину Восточной Сибири — легендарное озеро Байкал. Именно здесь проходит тропа протяженностью 51,4 км. Путь лежит через горы, отвесный Чаячий утес и мыс Скрипер. Вы пройдете через урочище Чертов мост, прижимаясь к скале, увидите Сухое озеро и заглянете в пещеру Часовня, которая служила жилищем для людей в 1200—800 годах до н.э, прогуляетесь вдоль берегов Байкала по территории Прибайкальского национального парка. Учтите: расслабиться на маршруте не получится. Здесь вам встретятся отвесные скалы, осыпающийся грунт, обрывы и каменные завалы на тропе. О местных жителях тоже не стоит забывать. В заповеднике водятся медведи, волки, кабаны, змеи и другие лесные обитатели. Средство от клещей и подобающая одежда обязательны.
7. «Кольцо Суханова»
Для тех, кто не готов посвящать пешим переходам недели и даже месяцы, есть простые, но в то же время очень живописные маршруты. Например, тропа протяженностью 6 км по ущелью Актру на Алтае. По пути вас очаруют альпийские луга, ледники и горные пейзажи. А ближе к концу маршрута вы доберетесь до живописного озера Сачки с турбазой на его берегах. Специальных спортивных навыков маршрут не требует. Более выносливые могут отправиться к Голубому озеру или подняться на одну из вершин Северо-Чуйского хребта. В этом случае стоит предусмотреть время на ночевку.
Автор: Ирина Бокова