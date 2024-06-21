Топ-7 самых живописных пеших маршрутов мира

Если вы не альпинист, но увидеть легендарную гору очень хочется, этот маршрут для вас. Путь пройдет через национальный парк Сагарматха с удивительной природой и завораживающими видами на Гималайские горы. Вам откроются древние буддийские храмы и монастыри. Вы познакомитесь с культурой и бытом непальского народа, отведаете национальную кухню. Побываете в базовом лагере, откуда начинается путь всех альпинистов к вершине мира. Собственными глазами увидите величественный Эверест, чье имя в переводе с тибетского означает «‎Мать богов» — вершину, которая манит самых смелых и отчаянных. В надежде покорить мечту всей своей жизни многие так и остались на ее склонах. Маршруты у разных компаний могут различаться. В среднем их продолжительность 15—18 дней и более 100 км.