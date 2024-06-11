Где лучше сидеть в самолете: как выбрать идеальное место для легкого полета

Заняв наиболее комфортное для вас место на борту, вы можете превратить долгий полет в приятное путешествие. Делимся советами, которые помогут вам определиться с выбором.
Проанализируйте карту салона самолета
Большинство авиакомпаний показывают ее еще на этапе бронирования. По ней можно оценить расположение мест, включая ряды, проходы и выходы. Это поможет понять, где больше места и как расположены кресла. Вы также можете узнать, где находятся сидения, которые не откидываются: обычно они расположены перед выходом и в задней части самолета.
Если планируете спать, садитесь у окна
Сиденье у окна станет идеальным местом для тех, кто хочет немного поспать во время перелета: оно удалено от всех, и другим пассажирам не придется будить вас, когда они захотят пойти в туалет или прогуляться по салону. Кроме того, вы сможете приложить подушку к иллюминатору и прижать к ней голову.
Если вы часто встаете, садитесь у прохода
Эта опция также подойдет тем, кто имеет высокий рост и/или привык вытягивать ноги: места у прохода дают дополнительное пространство. Возможность вставать, не беспокоя других пассажиров, тоже может быть кстати, особенно если вы стеснительный человек.
Если вы боитесь летать, выбирайте места посередине или у окна
Для многих большой стресс — пребывание в зоне турбулентности. Если вы хотите как можно меньше чувствовать ее, то место посередине — для вас. Турбулентность обычно менее ощутима на сиденьях, которые находятся ближе к крылу самолета. Поэтому если занять место у окна не получилось, то выбирайте середину.
Если летите с ребенком, выбирайте ряды, которые разделяют классы
Ряд со стенками-перегородками лучше всего подходит для комфортного перелета с детьми: там предусмотрено дополнительное пространство. В большинстве случаев такие сиденья находятся рядом с туалетами, что тоже очень комфортно. Такие места подойдут для перелета с грудными детьми: на стенку обычно крепят люльку, чтобы младенец мог комфортно спать.
Автор: Елизавета Чеботарева