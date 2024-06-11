Где лучше сидеть в самолете: как выбрать идеальное место для легкого полета

Сиденье у окна станет идеальным местом для тех, кто хочет немного поспать во время перелета: оно удалено от всех, и другим пассажирам не придется будить вас, когда они захотят пойти в туалет или прогуляться по салону. Кроме того, вы сможете приложить подушку к иллюминатору и прижать к ней голову.