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Где лучше сидеть в самолете: как выбрать идеальное место для легкого полета

Рассказываем, как выбрать самое безопасное место в самолете. Делимся полезными советами для пассажиров, путешествующих с детьми или без, где лучше сидеть в самолете, чтобы полет был комфортным и безопасным.

Женщина с ребенком выбрала идеальное место для легкого полета.
Источник: Freepik

Заняв наиболее комфортное для вас место на борту, вы можете превратить долгий полет в приятное путешествие. Делимся советами, которые помогут вам определиться с выбором.

Проанализируйте карту салона самолета

Человек смотрит в ноутбук и анализирует карту салона самолета.
Источник: Freepik

Большинство авиакомпаний показывают ее еще на этапе бронирования. По ней можно оценить расположение мест, включая ряды, проходы и выходы. Это поможет понять, где больше места и как расположены кресла. Вы также можете узнать, где находятся сидения, которые не откидываются: обычно они расположены перед выходом и в задней части самолета.

Если планируете спать, садитесь у окна

Женщина выбрала место у окна самолета.
Источник: Freepik

Сиденье у окна станет идеальным местом для тех, кто хочет немного поспать во время перелета: оно удалено от всех, и другим пассажирам не придется будить вас, когда они захотят пойти в туалет или прогуляться по салону. Кроме того, вы сможете приложить подушку к иллюминатору и прижать к ней голову.

Новость

Если вы часто встаете, садитесь у прохода

Эта опция также подойдет тем, кто имеет высокий рост и/или привык вытягивать ноги: места у прохода дают дополнительное пространство. Возможность вставать, не беспокоя других пассажиров, тоже может быть кстати, особенно если вы стеснительный человек.

Если вы боитесь летать, выбирайте места посередине или у окна

Для многих большой стресс — пребывание в зоне турбулентности. Если вы хотите как можно меньше чувствовать ее, то место посередине — для вас. Турбулентность обычно менее ощутима на сиденьях, которые находятся ближе к крылу самолета. Поэтому если занять место у окна не получилось, то выбирайте середину.

Если летите с ребенком, выбирайте ряды, которые разделяют классы

Мамам с грудным ребенком лучше выбирать ряды, которые разделяют классы.
Источник: Freepik

Ряд со стенками-перегородками лучше всего подходит для комфортного перелета с детьми: там предусмотрено дополнительное пространство. В большинстве случаев такие сиденья находятся рядом с туалетами, что тоже очень комфортно. Такие места подойдут для перелета с грудными детьми: на стенку обычно крепят люльку, чтобы младенец мог комфортно спать.

Автор: Елизавета Чеботарева