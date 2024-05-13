День семьи, любви и верности в 2024 году: из Древней Руси в наше время

Необычная судьба святых Петра и Февронии положила начало новой современной традиции. В статье расскажем о Дне семьи, любви и верности в 2024 году, о его истоках и традициях, ответим на распространенные вопросы.
Какого числа отмечается День семьи, любви и верности: дата праздника
Этот день в стране впервые отмечали в 2008 году, а в 2022 он приобрел официальный статус. У праздника фиксированная дата, в 2024 году это 8 июля, как и в предыдущие периоды.
История и суть праздника
Торжество берет корни в Муроме, где в конце XX века начали праздновать альтернативу заграничному Дню всех влюбленных 14 февраля. 8 июля — день почитания святых Петра и Февронии, воплощения идеала супружеской пары. Позже торжество распространилось за пределы области, а в 2022 году стало официальным государственным праздником — Днем семьи, любви и верности.
Основная цель события — поддержать институт семейных связей, напомнить об их важности в жизни каждого человека.
Петр и Феврония: что известно о святых
Насчет того, какие исторические личности взяты за основу легенды, мнения расходятся. Но рассказ о любви Петра и Февронии слышали многие.
Муромский князь заболел проказой, и ни один доктор не был в состоянии помочь. Как-то раз больной увидел во сне дочь пасечника, которая могла бы вылечить его, и отправился искать ее. Девушка из сна готова была помочь прокаженному, так как хорошо знала свойства целебных трав. Но у Февронии появилось одно условие — чтобы князь на ней женился.
После чудесного исцеления мужчина не стал выполнять свое обещание, а отправился домой в Муром. Но в дороге его тело снова покрыли язвы. Делать было нечего, Петр вернулся к спасительнице и стал умолять помочь ему еще раз. После этого обещание вступить в брак с девушкой было исполнено.
Петр и Феврония жили в любви и согласии. В старческом возрасте они ушли в разные монастыри, в которых умерли в один день. Последним их желанием было после смерти лежать в одной каменной гробнице.
Но монахи посчитали это неправильным и похоронили супругов в разных могилах. Легенда гласит, что уже на другой день тела влюбленных оказались рядом, — и после этого последнее желание Петра и Февронии было исполнено.
В Муроме в Свято-Троицком женском монастыре в наши дни можно поклониться останкам святых. Канонизированы они были в 1547 году.
Традиции празднования Дня семьи, любви и верности
По всей стране 8 июля устраивают различные события: театрализованные представления, музыкальные концерты, мастер-классы, ярмарки. Центром празднования так и остается Муром, там проводятся грандиозные гулянья. Также верующие едут в этот город, чтобы помолиться у мощей святых Петра и Февронии.
Символом семейного праздника выбрали ромашку. А открытки с ее изображением стали называть «февроньками». Другая традиция — мужу и жене, супружество которых длится 25 и более лет, вручают медаль «За любовь и верность семье».
Отличный способ отпраздновать День семьи — это провести его в кругу с родственниками, вместе повеселиться на гуляньях, выбраться на природу или собраться за ужином дома.
Связанные праздники
Есть еще события, призванные напомнить о семейных ценностях и значимости в нашей жизни родных людей.
|14 февраля
|День всех влюбленных
|15 мая
|Международный день семей
|20 октября (третье воскресенье октября)
|День отца
|24 ноября (последнее воскресенье ноября)
|День матери
|25 апреля
|День дочерей
|22 ноября
|День сыновей
Вопросы и ответы
День семьи — достаточно молодое событие, в связи с этим появляются вопросы по поводу традиций и поздравлений с этим праздником. Ответим на несколько популярных.
Почему символом Дня семьи, любви и верности стала ромашка?
Этот цветок, наряду с березой, можно назвать символом русской природы. Он радует глаз летом, когда отмечается праздник, к тому же считается символом верности и чистоты. А еще с давних времен на цветах ромашки гадали, считалочку «любит — не любит» знают многие.
Как принято поздравлять с Днем семьи, любви и верности?
На этот счет нет каких-то ограничений, хотя это не тот праздник, чтобы дарить дорогостоящие подарки. Достаточно небольшого знака внимания. Лучше всего подойдет букет ромашек или белых хризантем и традиционная «февронька». Если есть желание, можно подарить украшения или сладости.
Чем отличается День семьи, любви и верности от Дня Петра и Февронии?
Последний — церковный праздник, в который православные вспоминают благочестивую супружескую пару. А День семьи — светская дата, учрежденная государством. Принять участие в ее праздновании могут все желающие.
Можно ли жениться в День семьи, любви и верности?
8 июля выпадает на Петров пост, поэтому в церкви вас не обвенчают. Но светскую свадьбу с регистрацией в ЗАГСе играть можно. Молодожены считают дату счастливой, и многие хотят зарегистрировать брак именно в этот день.
Автор: Александра Корякина
Список источников
1. Указ Президента Российской Федерации от 28.06.2022 № 411 «О Дне семьи, любви и верности». URL: