День семьи, любви и верности в 2024 году: из Древней Руси в наше время

Муромский князь заболел проказой, и ни один доктор не был в состоянии помочь. Как-то раз больной увидел во сне дочь пасечника, которая могла бы вылечить его, и отправился искать ее. Девушка из сна готова была помочь прокаженному, так как хорошо знала свойства целебных трав. Но у Февронии появилось одно условие — чтобы князь на ней женился.