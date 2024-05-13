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День семьи, любви и верности в 2024 году: из Древней Руси в наше время

Дата, история и традиции Дня семьи, любви и верности, с именами каких святых связан. Рассказываем, в чем суть праздника и какого числа отмечают в России День семьи, любви и верности в 2024 году.

Источник: Freepik

Необычная судьба святых Петра и Февронии положила начало новой современной традиции. В статье расскажем о Дне семьи, любви и верности в 2024 году, о его истоках и традициях, ответим на распространенные вопросы.

Какого числа отмечается День семьи, любви и верности: дата праздника

Этот день в стране впервые отмечали в 2008 году, а в 2022 он приобрел официальный статус. У праздника фиксированная дата, в 2024 году это 8 июля, как и в предыдущие периоды.

История и суть праздника

Торжество берет корни в Муроме, где в конце XX века начали праздновать альтернативу заграничному Дню всех влюбленных 14 февраля. 8 июля — день почитания святых Петра и Февронии, воплощения идеала супружеской пары. Позже торжество распространилось за пределы области, а в 2022 году стало официальным государственным праздником — Днем семьи, любви и верности.

Основная цель события — поддержать институт семейных связей, напомнить об их важности в жизни каждого человека.

Петр и Феврония: что известно о святых

Источник: Культура.рф

Насчет того, какие исторические личности взяты за основу легенды, мнения расходятся. Но рассказ о любви Петра и Февронии слышали многие.

Муромский князь заболел проказой, и ни один доктор не был в состоянии помочь. Как-то раз больной увидел во сне дочь пасечника, которая могла бы вылечить его, и отправился искать ее. Девушка из сна готова была помочь прокаженному, так как хорошо знала свойства целебных трав. Но у Февронии появилось одно условие — чтобы князь на ней женился.

После чудесного исцеления мужчина не стал выполнять свое обещание, а отправился домой в Муром. Но в дороге его тело снова покрыли язвы. Делать было нечего, Петр вернулся к спасительнице и стал умолять помочь ему еще раз. После этого обещание вступить в брак с девушкой было исполнено.

Петр и Феврония жили в любви и согласии. В старческом возрасте они ушли в разные монастыри, в которых умерли в один день. Последним их желанием было после смерти лежать в одной каменной гробнице.

Но монахи посчитали это неправильным и похоронили супругов в разных могилах. Легенда гласит, что уже на другой день тела влюбленных оказались рядом, — и после этого последнее желание Петра и Февронии было исполнено.

В Муроме в Свято-Троицком женском монастыре в наши дни можно поклониться останкам святых. Канонизированы они были в 1547 году.

Традиции празднования Дня семьи, любви и верности

Источник: Freepik

По всей стране 8 июля устраивают различные события: театрализованные представления, музыкальные концерты, мастер-классы, ярмарки. Центром празднования так и остается Муром, там проводятся грандиозные гулянья. Также верующие едут в этот город, чтобы помолиться у мощей святых Петра и Февронии.

Новость

Символом семейного праздника выбрали ромашку. А открытки с ее изображением стали называть «февроньками». Другая традиция — мужу и жене, супружество которых длится 25 и более лет, вручают медаль «За любовь и верность семье».

Отличный способ отпраздновать День семьи — это провести его в кругу с родственниками, вместе повеселиться на гуляньях, выбраться на природу или собраться за ужином дома.

Связанные праздники

Есть еще события, призванные напомнить о семейных ценностях и значимости в нашей жизни родных людей.

14 февраля 
День всех влюбленных
15 мая 
Международный день семей
20 октября (третье воскресенье октября)
День отца 
24 ноября (последнее воскресенье ноября)
День матери 
25 апреля 
День дочерей
22 ноября 
День сыновей 

Вопросы и ответы

День семьи — достаточно молодое событие, в связи с этим появляются вопросы по поводу традиций и поздравлений с этим праздником. Ответим на несколько популярных.

Почему символом Дня семьи, любви и верности стала ромашка?

Источник: Freepik

Этот цветок, наряду с березой, можно назвать символом русской природы. Он радует глаз летом, когда отмечается праздник, к тому же считается символом верности и чистоты. А еще с давних времен на цветах ромашки гадали, считалочку «любит — не любит» знают многие.

Как принято поздравлять с Днем семьи, любви и верности?

На этот счет нет каких-то ограничений, хотя это не тот праздник, чтобы дарить дорогостоящие подарки. Достаточно небольшого знака внимания. Лучше всего подойдет букет ромашек или белых хризантем и традиционная «февронька». Если есть желание, можно подарить украшения или сладости.

Чем отличается День семьи, любви и верности от Дня Петра и Февронии?

Новость

Последний — церковный праздник, в который православные вспоминают благочестивую супружескую пару. А День семьи — светская дата, учрежденная государством. Принять участие в ее праздновании могут все желающие.

Можно ли жениться в День семьи, любви и верности?

8 июля выпадает на Петров пост, поэтому в церкви вас не обвенчают. Но светскую свадьбу с регистрацией в ЗАГСе играть можно. Молодожены считают дату счастливой, и многие хотят зарегистрировать брак именно в этот день.

Автор: Александра Корякина

Список источников

1. Указ Президента Российской Федерации от 28.06.2022 № 411 «О Дне семьи, любви и верности». URL: