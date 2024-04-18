День Петра и Февронии в 2024 году

В православном календаре есть праздник, когда почитают покровителей семьи, — День Петра и Февронии. Узнаем дату торжества в 2024 году, историю происхождения и традиции празднования.
Какого числа отмечается День Петра и Февронии: дата праздника
В православной традиции святых Петра и Февронию чествуют два раза в год. Первая дата — 8 июля, день памяти супругов. С 2008 года к ней приурочен и всероссийский праздник День семьи, любви и верности, который с 2022 года стал официальным (1).
Вторая дата закреплена в воскресенье перед 19 сентября — в честь перенесения мощей. Архиерейский собор Русской православной церкви назначил дополнительный праздник, чтобы верующие могли в день почитания этих святых повенчаться. 8 июля приходится на Петров пост, и проводить обряд в этот день нельзя.
История и суть праздника
Жизнеописание Петра и Февронии дошло до нас благодаря произведению «Повесть о Петре и Февронии Муромских» писателя Ермолая-Еразма (2). Оно было излюбленным чтением на Руси для самых разных сословий. Сюжет повести поэтичен и не соответствует житийному канону, так как речь в ней идет прежде всего о любви.
Праздник берет свое начало в 1547 году, когда чета была канонизирована. Их отношения для многих стали примером верности и взаимного уважения — сегодня христиане почитают их как православных покровителей семьи и брака.
Над мощами супругов в 1555—1557 годах царь Иван IV возвел церковь Рождества Пресвятой Богородицы. В начале XX века их перевезли в краеведческий музей, потом они были переданы в Благовещенский собор и в 1992 году торжественно перенесены в Свято-Троицкий собор женского епархиального монастыря. Там они находятся и сейчас. Сюда приезжают люди из разных городов, чтобы приложиться к мощам и попросить об обретении семейного счастья и здоровья, укреплении отношений.
Предание о Петре и Февронии
Согласно легенде, некогда Муромом правил князь Павел. Его младший брат Петр Агриковым мечом убил крылатого огненного змея-оборотня, соблазнявшего супругу Павла. На теле Петра, куда попала кровь чудовища, образовались струпья и язвы. Ни один врач не мог исцелить его от проказы.
В рязанской деревне нашли девушку Февронию, дочь бортника (так раньше называли пчеловодов, которые добывали мед в дуплах деревьев, а не в ульях). Она была знахаркой и славилась своей красотой и умом. Девушка согласилась помочь князю. В награду попросила одно: чтобы Петр взял ее в жены.
Он дал обет, и Феврония его вылечила, оставив «в залог» одну язву, которую не следовало мазать целебным зельем. Князь не сдержал слова о женитьбе. Тогда болезнь возобновилась, и Петр снова послал гонцов к Февронии с просьбой о помощи. Девушка и в этот раз вылечила князя, а он наконец выполнил свое обещание — и женился на ней.
Петр стал правителем Мурома после старшего брата. Бояре были крайне недовольны его женитьбой на простолюдинке. Они потребовали расторжения брака и поставили перед Петром условие: оставить трон и уехать из города вместе с женой или остаться князем, расставшись с Февронией. Петр отказался от власти.
С уходом супругов общество погрузилось в пучину кровопролитной анархии, поэтому бояре уговорили их вернуться, и тогда в городе установился мир. Правление четы отличалось справедливостью и заботой о подданных.
Дожив до преклонных лет, Петр и Феврония приняли монашество и умерли в один день. Они оставили последнюю волю: похоронить их вместе, в одном гробу. По преданию, их молитвы были услышаны, и они отправились на небеса 25 июня (8 июля по новому стилю) 1228 года. Поначалу тела супругов захоронили отдельно друг от друга, но дважды происходило необъяснимое: наутро они оказывались вместе. После этого их завещание было исполнено.
Традиции празднования Дня Петра и Февронии
Дату отмечают верующие и светские люди, поэтому ее традиции разнообразны.
- Многие стараются приехать в Муром, где жили святые. Там проходят большой концерт, народные гуляния, ремесленные ярмарки.
- Пары, которые находятся в браке 25 лет и более, награждаются медалью «За любовь и верность». На одной ее стороне изображены святые чудотворцы Петр и Феврония, а на другой — ромашка.
- Верующие посещают церковную службу, молятся Петру и Февронии, просят об исцелении от болезней, о благополучном зачатии и рождении ребенка, а также чтобы семейный союз был крепким и долгим.
- Молодые люди назначают свидания и признаются в любви.
- Молодожены и семьи возлагают цветы к памятникам Петру и Февронии, расположенным в разных городах.
- Пары приезжают в Троицкий монастырь, чтобы попросить у священника благословения на брак.
- 8 июля считают хорошим днем для заключения светского брака и создания прочной семьи.
- В этот день пекут большой пирог. Едят его за праздничным столом только члены семьи, чтобы счастье не покинуло пределы дома.
Связанные праздники
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|10 апреля
|День братьев и сестер
|25 апреля
|День дочери
|15 мая
|Международный день семей
|24 мая
|Международный день брата
|1 июня
|Всемирный день родителей; Международный день защиты детей
|8 июля
|День любви, семьи и верности; Первое воскресенье августаДень сестры
|7 сентября
|День внучат
|1 октября
|День пожилого человека;
Третье воскресенье октября;
День отца
|28 октября
|День дедушек и бабушек в России
|20 ноября
|Всемирный день ребенка
|22 ноября
|День сыновей;
Последнее воскресенье ноября;
День матери в России
|14 февраля
|День всех влюбленных (День святого Валентина)
Вопросы и ответы
Ответим на популярные вопросы, которые помогут больше узнать о том, как провести День Петра и Февронии.
Чего нельзя делать в День Петра и Февронии?
- Таинство венчания 8 июля не проводят, так как продолжается Петров пост. На Руси в это время было принято праздновать обручение или помолвку.
- В народе считается, что в этот день лучше избегать тяжелого труда, а также воздержаться от шитья и вязания.
- Не стоит пить алкогольные напитки.
- Не надо злиться, ругаться и конфликтовать с близкими.
Как принято поздравлять с Днем Петра и Февронии?
В этот семейный праздник можно поздравить своих близких красивыми стихами или добрыми пожеланиями своими словами. К этому можно добавить букет. Символ праздника — ромашка, она олицетворяет чистоту и верность, поэтому можно составить композицию из этих цветов.
В чем разница между Днем Петра и Февронии и Днем любви, семьи и верности?
8 июля православные христиане отмечают День Петра и Февронии, так как это религиозный праздник. А День любви, семьи и верности — светское торжество, которое приурочили к событию церковного календаря.
Список источников
1. Указ Президента Российской Федерации от 28.06.2022 № 411 «О Дне семьи, любви и верности». URL:
2. Сочинения Ермолая-Еразма. «Повесть о Петре и Февронии Муромских». URL:
Автор: Ирина Ермолаева