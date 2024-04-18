День Петра и Февронии в 2024 году

Дожив до преклонных лет, Петр и Феврония приняли монашество и умерли в один день. Они оставили последнюю волю: похоронить их вместе, в одном гробу. По преданию, их молитвы были услышаны, и они отправились на небеса 25 июня (8 июля по новому стилю) 1228 года. Поначалу тела супругов захоронили отдельно друг от друга, но дважды происходило необъяснимое: наутро они оказывались вместе. После этого их завещание было исполнено.