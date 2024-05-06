Поздравления с Днем Петра и Февронии — праздником любви и верности

Семья, верность и любовь —

Три важных слова в этом мире.

Мы будем повторять их вновь и вновь

И жизнь свою нести красиво.

Так, чтоб родные слезы лили лишь от счастья

И чтоб над домом солнце нам тепло светило,

Чтобы подальше обходили нас ненастья,

Забота и любовь — добра были мерилом.