Казанская икона Богородицы — одна из самых почитаемых в России и во всем мире. Верующие обращаются к ней с самыми разными проблемами: от телесных болезней до поиска правильного пути в жизни. Расскажем, когда православные верующие чествуют икону и отмечают День Казанской иконы Божией Матери в 2024 году.

Когда отмечается День Казанской иконы Божией Матери

В календаре иконе посвящены две даты.

4 ноября — это не только День народного единства, но и День Казанской иконы Божией Матери. Икону благодарят за избавление Москвы и всей страны от нашествия поляков в 1612 году.

21 июля православные отмечают явление иконы Пресвятой Богородицы. В этот день святыню абсолютно невредимой нашли на пепелище — там, куда указала Богородица во сне Матроне.

Кстати, встречается вариант написания «икона казанской Богоматери». Это неправильно. Верно только «Казанская икона Богоматери (или Божией Матери)». Она сначала была прославлена именно в граде Казани, где произошло явление. А с 1612 года стала общерусской почитаемой святыней.

История церковного праздника

Явление иконы Божией Матери в Казани случилось в 1579 году. Город постепенно становился христианским. Но язычество и мусульманство были еще очень сильны. Повествования митрополита Казанского Ермогена гласят, что чудесная помощь свыше была явлена через икону Пресвятой Богородицы.

Недалеко от церкви случился страшный пожар, уничтоживший большую часть Казани. После этого к девятилетней Матроне явилась во сне Богородица. Она велела найти на пепелище икону, зарытую исповедниками православия во времена господства мусульманства.

Сон повторился трижды. Икона была именно там, где указала Богородица. Матрона откопала ее 21 июля (8 июля по старому стилю) на глазах у всего духовенства города.

Святой образ был невредим. Огонь не тронул его, хотя вокруг лежал пепел. На этом месте построили женский Богородицкий монастырь. Матрона стала его первой настоятельницей.

Праздник осенней Казанской установлен по случаю изгнания поляков из Москвы в 1612 году. В Смутное время польские войска нападали на Россию. Они грабили и жгли дома и храмы, оскорбляя православную веру. Когда интервенты захватили Москву, святейший патриарх Ермоген призвал русский народ объединиться и защитить Родину.

Ополчение возглавил знаменитый князь Димитрий Пожарский. Ему прислали из Казани икону Божьей Матери. Ополчение и весь народ русский молились ей, прося об избавлении от поляков, и постились три дня.

В это время в плену у вражеского войска находился святитель Арсений. Ему приснилось, что Пресвятая Дева заступилась за русский народ. И вот 4 ноября (22 октября по старому стилю) ополчение вступило в Китай-город (исторический район Москвы) и разбило польскую армию. А после полностью освободило город и страну от захватчиков.

Отмечать этот день в честь Казанской иконы Пресвятой Богородицы начали в 1649 году по велению царя Алексея Михайловича Романова. Для него это был двойной праздник, ведь 4 ноября годом ранее родился его наследник — царевич Дмитрий.

С 2005 года 4 ноября в России — еще и государственный праздник День народного единства. Его утвердил своим Указом президент РФ Владимир Путин.

В 1904 году икону, украшенную драгоценностями, похитили из Богородицкого монастыря. Преступников нашли, а святыню — нет. Считается, что она была уничтожена.

По другой версии украдена была копия, а настоящую продали старообрядцам. Также ходят слухи, что икона находится в частной коллекции в Англии.

Но в Казанском Богородицком монастыре хранится «ватиканский» образ. Папа римский Иоанн Павел II передал его Русской православной церкви в 2004 году. Возможно, это и есть та самая икона. Как она оказалась в Ватикане, неизвестно.

Традиции празднования Дня Казанской иконы Божией Матери

В День Казанской иконы Божией Матери в 2024 году в храмах традиционно утром совершат Божественную литургию. А накануне — всенощное бдение. Православные придут помолиться Богоматери.

Казанская икона Божией матери считается одной из самых отзывчивых к просьбам. Ее списки (воспроизведение почитаемой иконы) хранятся в разных храмах России. Православные христиане просят о семейном счастье, исцелении болезней, помощи защитникам Родины и т. д.

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Вопросы и ответы

В народе существуют различные поверья, связанные с иконой Божией Матери. Осветим наиболее известные из них.

В чем помогает Казанская икона Божией Матери?

Православные верят: Казанская икона Божией Матери помогает в лечении любых болезней тела, но особенно — при недугах глаз.

Копию иконы дарят молодоженам после венчания, ведь она помогает семьям жить в мире и согласии.

Если человек сбился с пути, опустил руки в тяжелой ситуации или стоит на распутье, не может сделать какой-то важный жизненный выбор, он также обращается к этому святому образу, просит направить на путь истинный или дать моральных сил.

Сложности на работе, конфликты с коллегами и начальством — тоже можно попросить помощи у Богоматери.

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Что можно и нельзя делать в этот день?

Сразу отметим, смысл запретов вроде «нельзя в этот день делать уборку» — не в том, чтобы бездельничать, прикрываясь православными традициями. Наоборот, нельзя лениться. А все другие запреты направлены на то, чтобы этот день в первую очередь посвятить Богу.

То есть не стирать, мыться или бежать в парикмахерскую с утра, а первым делом пойти в храм: исповедаться, причаститься, помолиться. А потом уже — все остальное.

Лучшими делами в дни Казанской иконы Божией матери считаются такие, где вы проявляете заботу о близких или даже совсем незнакомых людях. Например, можно помочь по дому пожилым людям, купить продукты нуждающимся, помолиться за родных.

А что касается уборки дома, то, конечно, лучше сделать ее накануне, чтобы встретить праздник в уже чистой квартире.

Лучше в этот день не начинать что-то новое, не отправляться в путешествие, не купаться в открытых водоемах. Нельзя предаваться унынию, спорить, ссориться, ругаться.

Идеальный день для признания в любви. Считается, что вторая половинка обязательно ответит взаимностью, а вступившие в брак будут счастливы.

А еще это один из самых удачных дней для предпринимателей. Он обещает успех в сделках и переговорах.

Какие приметы существуют в День Казанской иконы Божией матери?

Если 4 ноября туман — погода в ближайшие дни будет теплой. А ясная и солнечная погода — наоборот, к морозу.

Говорят: на Казанскую до обеда — дождь (осень), после обеда — снег (зима). Ведь примерно в этот день как раз происходит смена погоды.

Вообще осадки 4 ноября — хороший знак. Значит, следующий год будет урожайным. И наоборот.

После этого дня может резко начаться самая настоящая (хоть еще и не календарная) зима. Поэтому на Руси на Казанскую осеннюю старались рассчитаться с наемными работниками, которые к этому времени заканчивали стройку. Они разъезжались по домам с деньгами, а там их встречали накрытыми столами.

Считалось, что в этот день целебной силой обладает утренняя роса: нужно умыться ей до восхода солнца, чтобы исцелиться от болезней глаз и кожи.

Постарайтесь запомнить сны в ночь с 3 на 4 ноября. Они могут указать на ваши слабости. Если справитесь с ними, будет успех в делах.

Из приятного — в этот день возможны неожиданные денежные поступления.

Приметы на Казанскую летнюю (21 июля) также называют дождь благоприятным знаком — к богатому урожаю. Много облаков на небе — тоже хороший знак.

В этот день советуют сажать и сеять. А еще ходить в лес за грибами, ягодами и лекарственными травами, которые, как считается, будут иметь особенно сильное лечебное действие, если собраны именно в день Казанской иконы Божией Матери.