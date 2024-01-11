Праздники 4 ноября 2024 года

Самый известный праздник в нашей стране, отмечаемый в эту дату, — День народного единства. 22 октября (4 ноября — по новому стилю) 1612 года народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского штурмом взяло Китай-город, гарнизон Речи Посполитой отступил в Кремль. Ряд историков полагает, что День народного единства учрежден в 1649 году указом царя Алексея Михайловича, согласно которому церковный праздник Казанской иконы Божией Матери приобрел статус государственного.

Какие еще праздники приходятся на 4 ноября, разбираемся в нашем материале.

Государственные

День народного единства.

День государственности Удмуртии в составе России.

Церковные

День Казанской иконы Божией матери.

День Андрониковской иконы Божией матери, написанной евангелистом Лукой.

День памяти Якобштадской иконы Божией матери, особо почитаемой чудотворной святыни Латвийской православной церкви.

Народные

Бабий заступник (он же — Великая Мать, Казанская осенняя).

Профессиональные

День рождения кассового аппарата.

Необычные

День заботы о себе.Международный день стаута.



Государственные праздники 4 ноября

В ноябре мы отмечаем несколько важных дат, посвященных значимым историческим событиям.

День народного единства

Торжество было учреждено в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2004 г. № 201-ФЗ: «О внесении изменений в статью 112 Трудового кодекса Российской Федерации» и красным днем календаря стал с 2005 года. В этот день празднуется освобождение Москвы от польских интервентов. Президент страны вручает награды деятелям науки и искусства, иностранным гражданам за вклад в развитие дружеских и культурных связей. Во всех городах России проходят народные гулянья, концерты, спортивные мероприятия для взрослых и детей, а также запускают салюты и фейерверки. У стен Нижегородского и Московского Кремлей благодарные россияне возлагают цветы освободителям — Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому.

День государственности Удмуртии в составе России

Создание Удмуртской автономии в 1920 году стало важным событием в истории страны, способствовало росту национального самосознания и вдохнуло новые импульсы в развитие языка и культуры удмуртского народа. Каждый год 4 ноября удмурты возлагают цветы к памятникам Ленину, Наговицыну, Борисову и Герду, руководствуясь девизом «Помнить опыт прошлого, строить планы на будущее и жить настоящим».

Церковные и православные праздники 4 ноября

Осенью православные верующие отмечают День Казанской иконы Божией Матери. Но это не единственный церковный праздник в этот день.

День Казанской иконы Божией матери

Перед этой иконой молились Минин и Пожарский, она сопровождала ратников в походе. Крестный ход в ознаменование победы над польскими захватчиками начинался от храма Казанской Богородицы за Покровскими воротами. После изгнания поляков из Москвы князь Димитрий Пожарский, по данным Никоновской летописи, поставил святую Казанскую икону в своей приходской церкви Введения во храм Пресвятой Богородицы на Лубянке в Москве. Позже на средства военачальника на Красной площади был воздвигнут Казанский собор. В память об освобождении Москвы от поляков установлено было совершать в этот день особое празднование в честь Казанской иконы Божией Матери, находившейся в ополчении и ставшей его главным символом. Сначала это был лишь московский праздник, а с 1649 года стал всероссийским.

День Андрониковской иконы Божией матери, написанной евангелистом Лукой

Образ был домашней святыней византийского императора Андроника III Палеолог, в честь которого он назван. 1347 году император Андроник пожертвовал ее Монемвасийскому монастырю в Морее, где она пребывала до начала XIX века. В ходе борьбы греков за независимость потомок императора Андроника Агапит обратился с просьбой к императору Николаю Павловичу. С 1839 по 1868 год Андрониковская икона находилась в Зимнем дворце, а с 1868 года по 1877 год — в Троицком соборе, в Петербурге. В 1885 году ее перенесли в женский монастырь во имя Казанской иконы Божией Матери в город Вышний Волочек Тверской губернии, а в 1983 году украли из Богоявленского собора Вышнего Волочка.

День памяти Якобштадской иконы Божией матери

Эта особо почитаемая чудотворная святыня Латвийской православной церкви. Она была обретена во время русско-польской войны (1654−1667 гг.). С фактом появления в Якобштадте чудотворной иконы связывают также учреждение в городе мужского Свято-Духова монастыря. Икону утратили во время Второй мировой войны. С нее в Москве создали новый список. В 2008 году образ, отмеченный чудом мироточения, доставили в Ригу. Икона заняла свое место в Екабпилсском Свято-Духове монастыре.

Народные праздники 4 ноября

Народные праздники на Руси тесно связаны с церковными датами.

Бабий заступник (он же — Великая Мать, Казанская осенняя)

День посвящен празднованию Казанской иконы Пресвятой Богородицы. Считалось, что 4 ноября Богоматерь особенно внимательна к чаяниям и бедам представительниц слабого пола, однако Заступнице молились и о защите воинов-мужчин, и о победе в бою, и об успехах в ратном деле. Вообще, день хорош для любых женских дел. Матушка покровительствовала и браку, и обрядам на красоту и привлечению жениха. Выйти замуж на Казанскую считалось особенно удачным: и муж любить будет, и руку не поднимет, и детишек будет много, и дом — полная чаша.

Профессиональные праздники 4 ноября

4 ноября можно поздравить предпринимателей, кассиров, продавцов и других работников торговли, так как в этот день появился прибор, без которого им не обойтись в работе.

День рождения кассового аппарата

В XIX веке прибор на корабле, который отсчитывал обороты двигательного вала, помог выбраться из нищеты американскому предпринимателю Джеймсу Ритти. Во время одного из путешествий, блуждая по пароходу, Джеймс забрел в машинное отделение. Там он увидел, что количество вращений вала в двигателе во время работы фиксируется на определенном устройстве. По возвращении домой Ритти вместе с братом сконструировал первый кассовый аппарат. Патент он получил 4 ноября 1879 года. С тех пор эта дата во всем мире считается Днем рождения кассового аппарата. Полезность прибора быстро оценили не только в Америке, но и в других странах. Вскоре он стал самым необходимым для торговых организаций оборудованием.

Необычные праздники 4 ноября

Мы заняты повседневными делами, работой, волнуемся о родных и близких, постоянно зациклены на решении материальных проблем. А готовы ли мы освободить хотя бы частичку своего времени для того, чтобы уделить еще больше внимания себе? 4 ноября — отличный повод.

День заботы о себе

Проверьте здоровье в поликлинике, почитайте давно отложенную книгу, сходите на массаж или в спа-салон, посмотрите приятный фильм. Можно назначить встречу с друзьями или отдохнуть в одиночестве. Сегодня позвольте себе любимому все — и немножко больше.

Именины 4 ноября

Говорят, для любого человека нет звука слаще, чем его имя. Именины — дополнительный повод проявить заботу о себе.

4 ноября их празднуют обладатели 17 мужских и 4 женских имен.

Мужские имена

Аверкий

Аверьян

Александр

Василий

Владимир

Григорий

Денис

Захар

Иван

Ираклий

Константин

Максимилиан

Николай

Павел

Серафим

Федор

Ян

Женские имена

Анна

Гликерия

Елизавета

Эльза

Народные приметы на 4 ноября

Южный ветер дует несколько дней подряд — к снегу.

Если в этот день небо заплачет, то следом и зима придет.

Если день начнется туманом, быть оттепели.

На Казанскую до обеда — дождь (осень), после обеда — снег (зима).

На Казанскую ясный день — к похолоданию.

День выдался туманным — к теплой погоде.

Ясная и солнечная погода весь день — к морозу.

В этот день почти всегда идет дождь.

Если в этот день пойдет дождь, то ожидают скорого наступления зимы.

Дождь не пошел — к тяжелому и неурожайному году.

Припасы в закромах к Казанской даже не думают убавляться — к суровой, морозной зиме.

Собираться в дальнюю дорогу — к несчастью в пути.

Если в этот день проветрить погреб и окурить его дымом от сушеной травы можжевельника, никто не тронет припасы, и они не иссякнут до весны.

К этому дню готовились заблаговременно: пекли пироги и караваи, готовили вкусные блюда, накрывали праздничный стол.

В этот день часто случается первый заправский морозец.

Вечером петух закукарекал не вовремя — к перемене погоды.

На Казанскую добрые люди вдаль не ездят.

Что Казанская покажет, то и зима скажет.

На Казанскую женишься — счастлив будешь.

В Казанскую мороз не велик, да стоять не велит.

Исторические события 4 ноября

1493 г.

Христофор Колумб открывает Гваделупу.

1714 г.

Петр I подписывает указ «О привозе на речных судах и сухим путем», положивший начало эры российского судоходства.

1794 г.

Александр Суворов занимает Прагу. Конец Польского восстания, открытие пути России на запад.

1848 г.

Принятие Учредительным собранием Франции Конституции Второй республики, по которой во главе государства впервые ставится президент.

1890 г.

В Лондоне открывается первая в мире подземная электрическая дорога — метро.

1937 г.

В Москве запущено первое в СССР производство пломбира.

1946 г.

Вступил в силу Устав ЮНЕСКО (Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры), принятый на Лондонской конференции в ноябре 1945 г.

1950 г.

В Риме принята Конвенция о защите прав человека и основных свобод, также известная под неофициальным названием «Европейская конвенция по правам человека».

1967 г.

Введена в эксплуатацию Останкинская телебашня.

1968 г.

Запуск первой отечественной твердотопливной баллистической ракеты РТ-2, Плесецк.

2011 г.

Города Ковров, Ломоносов, Таганрог и Петропавловск-Камчатский удостоены почетного звания «Город воинской славы».



Вопросы и ответы

Что можно и нельзя делать 4 ноября?

Рекомендуется в этот день подготовить праздничный стол, чтобы пригласить родных и близких, и провести этот день в семейной обстановке. Помимо этого, 4 ноября каждый христианин должен совершить доброе дело. Например, помочь нуждающемуся человеку, который обратился к нему за поддержкой, а также помолиться перед Казанской иконой Божией Матери о даровании благополучия на весь наступающий год.

Не рекомендуется отправляться в дальний путь, так как поездка может закончиться несчастьем. Из-за ухудшения погоды есть риск попасть под дождь или одеться не по погоде. По этой причине можно очень серьезно заболеть. Нельзя ругаться и спорить с окружающими, иначе конфликта не избежать. Не менее важно отказаться от каких-либо негативных эмоций, ведь они будут преследовать человека долгое время. Нежелательно уделять время уборке дома, поскольку можно случайно избавиться от благополучия и открыть дорогу невзгодам.

Почему 4 ноября в России — выходной?

День народного единства — общегосударственный праздник. 23 ноября 2004 года Дума приняла закон, который вносил поправки в Трудовой кодекс РФ. Документ отменял старые праздники 7 ноября и 12 декабря и вводил новое торжество — «День народного единства». Впервые россияне отпраздновали День народного единства в 2005 году. С тех пор 4 ноября — нерабочий день. Если дата выпадает на выходной, то праздничный выходной переносится на понедельник.

Какие праздники отмечают 4 ноября в других странах?

США

Национальный день конфет

День куриной леди

День здравого смысла

Египет

День любви

Украина

День железнодорожника

Иран

День студентов

Тонга

День конституции

Панама

День флага

Армения

День социального работника

Марианские острова

День гражданства

Доминиканская Республика

День служения обществу

Туркмения

День работников таможенных органов

