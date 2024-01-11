Праздники 4 ноября 2024 года
Список церковных, народных, государственных праздников, приходящихся на 4 ноября 2024 года. Посмотрите, какой праздник отмечают 4 ноября в России и других странах и что принято делать в этот день.
Список церковных, народных, государственных праздников, приходящихся на 4 ноября 2024 года. Посмотрите, какой праздник отмечают 4 ноября в России и других странах и что принято делать в этот день.
Самый известный праздник в нашей стране, отмечаемый в эту дату, — День народного единства. 22 октября (4 ноября — по новому стилю) 1612 года народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского штурмом взяло Китай-город, гарнизон Речи Посполитой отступил в Кремль. Ряд историков полагает, что День народного единства учрежден в 1649 году указом царя Алексея Михайловича, согласно которому церковный праздник Казанской иконы Божией Матери приобрел статус государственного.
Какие еще праздники приходятся на 4 ноября, разбираемся в нашем материале.
|Государственные
|День народного единства.
День государственности Удмуртии в составе России.
|Церковные
|День Казанской иконы Божией матери.
День Андрониковской иконы Божией матери, написанной евангелистом Лукой.
День памяти Якобштадской иконы Божией матери, особо почитаемой чудотворной святыни Латвийской православной церкви.
|Народные
|Бабий заступник (он же — Великая Мать, Казанская осенняя).
|Профессиональные
|День рождения кассового аппарата.
|Необычные
|День заботы о себе.Международный день стаута.
В ноябре мы отмечаем несколько важных дат, посвященных значимым историческим событиям.
Торжество было учреждено в соответствии с Федеральным законом от
Создание Удмуртской автономии в 1920 году стало важным событием в истории страны, способствовало росту национального самосознания и вдохнуло новые импульсы в развитие языка и культуры удмуртского народа. Каждый год 4 ноября удмурты возлагают цветы к памятникам Ленину, Наговицыну, Борисову и Герду, руководствуясь девизом «Помнить опыт прошлого, строить планы на будущее и жить настоящим».
Осенью православные верующие отмечают День Казанской иконы Божией Матери. Но это не единственный церковный праздник в этот день.
Перед этой иконой молились Минин и Пожарский, она сопровождала ратников в походе. Крестный ход в ознаменование победы над польскими захватчиками начинался от храма Казанской Богородицы за Покровскими воротами. После изгнания поляков из Москвы князь Димитрий Пожарский, по данным Никоновской летописи, поставил святую Казанскую икону в своей приходской церкви Введения во храм Пресвятой Богородицы на Лубянке в Москве. Позже на средства военачальника на Красной площади был воздвигнут Казанский собор. В память об освобождении Москвы от поляков установлено было совершать в этот день особое празднование в честь Казанской иконы Божией Матери, находившейся в ополчении и ставшей его главным символом. Сначала это был лишь московский праздник, а с 1649 года стал всероссийским.
Образ был домашней святыней византийского императора Андроника III Палеолог, в честь которого он назван. 1347 году император Андроник пожертвовал ее Монемвасийскому монастырю в Морее, где она пребывала до начала XIX века. В ходе борьбы греков за независимость потомок императора Андроника Агапит обратился с просьбой к императору Николаю Павловичу. С 1839 по 1868 год Андрониковская икона находилась в Зимнем дворце, а с 1868 года по 1877 год — в Троицком соборе, в Петербурге. В 1885 году ее перенесли в женский монастырь во имя Казанской иконы Божией Матери в город Вышний Волочек Тверской губернии, а в 1983 году украли из Богоявленского собора Вышнего Волочка.
Эта особо почитаемая чудотворная святыня Латвийской православной церкви. Она была обретена во время русско-польской войны (1654−1667 гг.). С фактом появления в Якобштадте чудотворной иконы связывают также учреждение в городе мужского Свято-Духова монастыря. Икону утратили во время Второй мировой войны. С нее в Москве создали новый список. В 2008 году образ, отмеченный чудом мироточения, доставили в Ригу. Икона заняла свое место в Екабпилсском Свято-Духове монастыре.
Народные праздники на Руси тесно связаны с церковными датами.
День посвящен празднованию Казанской иконы Пресвятой Богородицы. Считалось, что 4 ноября Богоматерь особенно внимательна к чаяниям и бедам представительниц слабого пола, однако Заступнице молились и о защите воинов-мужчин, и о победе в бою, и об успехах в ратном деле. Вообще, день хорош для любых женских дел. Матушка покровительствовала и браку, и обрядам на красоту и привлечению жениха. Выйти замуж на Казанскую считалось особенно удачным: и муж любить будет, и руку не поднимет, и детишек будет много, и дом — полная чаша.
4 ноября можно поздравить предпринимателей, кассиров, продавцов и других работников торговли, так как в этот день появился прибор, без которого им не обойтись в работе.
В XIX веке прибор на корабле, который отсчитывал обороты двигательного вала, помог выбраться из нищеты американскому предпринимателю Джеймсу Ритти. Во время одного из путешествий, блуждая по пароходу, Джеймс забрел в машинное отделение. Там он увидел, что количество вращений вала в двигателе во время работы фиксируется на определенном устройстве. По возвращении домой Ритти вместе с братом сконструировал первый кассовый аппарат. Патент он получил 4 ноября 1879 года. С тех пор эта дата во всем мире считается Днем рождения кассового аппарата. Полезность прибора быстро оценили не только в Америке, но и в других странах. Вскоре он стал самым необходимым для торговых организаций оборудованием.
Мы заняты повседневными делами, работой, волнуемся о родных и близких, постоянно зациклены на решении материальных проблем. А готовы ли мы освободить хотя бы частичку своего времени для того, чтобы уделить еще больше внимания себе? 4 ноября — отличный повод.
Проверьте здоровье в поликлинике, почитайте давно отложенную книгу, сходите на массаж или в спа-салон, посмотрите приятный фильм. Можно назначить встречу с друзьями или отдохнуть в одиночестве. Сегодня позвольте себе любимому все — и немножко больше.
Говорят, для любого человека нет звука слаще, чем его имя. Именины — дополнительный повод проявить заботу о себе.
4 ноября их празднуют обладатели 17 мужских и 4 женских имен.
|1493 г.
|Христофор Колумб открывает Гваделупу.
|1714 г.
|Петр I подписывает указ «О привозе на речных судах и сухим путем», положивший начало эры российского судоходства.
|1794 г.
|Александр Суворов занимает Прагу. Конец Польского восстания, открытие пути России на запад.
|1848 г.
|Принятие Учредительным собранием Франции Конституции Второй республики, по которой во главе государства впервые ставится президент.
|1890 г.
|В Лондоне открывается первая в мире подземная электрическая дорога — метро.
|1937 г.
|В Москве запущено первое в СССР производство пломбира.
|1946 г.
|Вступил в силу Устав ЮНЕСКО (Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры), принятый на Лондонской конференции в ноябре 1945 г.
|1950 г.
|В Риме принята Конвенция о защите прав человека и основных свобод, также известная под неофициальным названием «Европейская конвенция по правам человека».
|1967 г.
|Введена в эксплуатацию Останкинская телебашня.
|1968 г.
|Запуск первой отечественной твердотопливной баллистической ракеты РТ-2, Плесецк.
|2011 г.
|Города Ковров, Ломоносов, Таганрог и Петропавловск-Камчатский удостоены почетного звания «Город воинской славы».
Рекомендуется в этот день подготовить праздничный стол, чтобы пригласить родных и близких, и провести этот день в семейной обстановке. Помимо этого, 4 ноября каждый христианин должен совершить доброе дело. Например, помочь нуждающемуся человеку, который обратился к нему за поддержкой, а также помолиться перед Казанской иконой Божией Матери о даровании благополучия на весь наступающий год.
Не рекомендуется отправляться в дальний путь, так как поездка может закончиться несчастьем. Из-за ухудшения погоды есть риск попасть под дождь или одеться не по погоде. По этой причине можно очень серьезно заболеть. Нельзя ругаться и спорить с окружающими, иначе конфликта не избежать. Не менее важно отказаться от каких-либо негативных эмоций, ведь они будут преследовать человека долгое время. Нежелательно уделять время уборке дома, поскольку можно случайно избавиться от благополучия и открыть дорогу невзгодам.
День народного единства — общегосударственный праздник. 23 ноября 2004 года Дума приняла закон, который вносил поправки в Трудовой кодекс РФ. Документ отменял старые праздники 7 ноября и 12 декабря и вводил новое торжество — «День народного единства». Впервые россияне отпраздновали День народного единства в 2005 году. С тех пор 4 ноября — нерабочий день. Если дата выпадает на выходной, то праздничный выходной переносится на понедельник.
|США
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День здравого смысла
|Египет
|День любви
|Украина
|День железнодорожника
|Иран
|День студентов
|Тонга
|День конституции
|Панама
|День флага
|Армения
|День социального работника
|Марианские острова
|День гражданства
|Доминиканская Республика
|День служения обществу
|Туркмения
|День работников таможенных органов
Автор: Алена Юрченко